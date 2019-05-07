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Выпуск GNU LibreJS 7.20, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

07.05.2019 09:42

Представлен выпуск Firefox-дополнения LibreJS 7.20.1, позволяющего отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода. По мнению Ричарда Столлмана, проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя, не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода. Определение применяемой в JavaScript-коде лицензии производится через указание на сайте специальных меток или через анализ наличия упоминания лицензии в комментариях к коду. Кроме того, по умолчанию допускается выполнение тривиального JavaScript-кода, известных библиотек и кода с сайтов, занесённых пользователем в белый список.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка масок для поддоменов.
  • В список лицензией добавлены лицензии Creative Commons и Expat, добавлены дополнительные детали для лицензий GPU и использованы более понятные пользователям имена лицензий.
  • Обеспечено определение секций @license, не содержащих ссылок.
  • Добавлены автоматизированные тесты для выявления регрессий в чёрном и белом списках.
  • Увеличена эффективность работы с чёрными списками.
  • Во всплывающее меню добавлена кнопка перезагрузки страницы.
  • Обеспечен показ содержимого блока NOSCRIPT в случае блокировки скриптов или наличия атрибута data-librejs-display.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера GNU IceCat 60.3.0 с поддержкой Tor
  3. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.16, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
  4. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.15, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
  5. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.14, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: librejs
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:14, 07/05/2019 [ответить]  
    		• +4 +/
    Напоминаю, что самая используемая библиотека для browser fingerprinting является СПО.
     
     
  • 2, Гейб (?), 10:49, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите
     

  • 3, Аноним (-), 10:57, 07/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Г*вно ещё то. Ломает все сайты. Бомж-мозолеед никогда ничего нормального не мог создать
     
  • 4, Аноним (4), 10:57, 07/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Новая версия шапочки из фольги.
     
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