Выпуск GNU LibreJS 7.20, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

Представлен выпуск Firefox-дополнения LibreJS 7.20.1, позволяющего отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода. По мнению Ричарда Столлмана, проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя, не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода. Определение применяемой в JavaScript-коде лицензии производится через указание на сайте специальных меток или через анализ наличия упоминания лицензии в комментариях к коду. Кроме того, по умолчанию допускается выполнение тривиального JavaScript-кода, известных библиотек и кода с сайтов, занесённых пользователем в белый список. В новой версии: Добавлена поддержка масок для поддоменов.

В список лицензией добавлены лицензии Creative Commons и Expat, добавлены дополнительные детали для лицензий GPU и использованы более понятные пользователям имена лицензий.

Обеспечено определение секций @license, не содержащих ссылок.

Добавлены автоматизированные тесты для выявления регрессий в чёрном и белом списках.

Увеличена эффективность работы с чёрными списками.

Во всплывающее меню добавлена кнопка перезагрузки страницы.

Обеспечен показ содержимого блока NOSCRIPT в случае блокировки скриптов или наличия атрибута data-librejs-display.



