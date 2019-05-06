Официально состоялся релиз свободной САПР FreeCAD 0.18

Официально доступен релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.18. Исходные тексты выпуска были опубликованы ещё 12 марта, а затем обновлены 4 апреля, но разработчики до мая задержали официальное объявление релиза из-за неготовности установочных пакетов для всех заявленных платформ. Несколько часов назад предупреждение о том, что ветка FreeCAD 0.18 ещё официально не готова и находится в разработке убрана и релиз теперь можно считать состоявшимся. Актуальная версия на сайте также изменена с 0.17 на 0.18.

Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2 и отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Готовые сборки Open CASCADE.

FreeCAD позволяет меняя параметры модели обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование.

Основные новшества FreeCAD 0.18: