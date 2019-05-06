Официально состоялся релиз свободной САПР FreeCAD 0.18

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Официально доступен релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.18. Исходные тексты выпуска были опубликованы ещё 12 марта, а затем обновлены 4 апреля, но разработчики до мая задержали официальное объявление релиза из-за неготовности установочных пакетов для всех заявленных платформ. Несколько часов назад предупреждение о том, что ветка FreeCAD 0.18 ещё официально не готова и находится в разработке убрана и релиз теперь можно считать состоявшимся. Актуальная версия на сайте также изменена с 0.17 на 0.18.
Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2 и отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Готовые сборки Open CASCADE.
FreeCAD позволяет меняя параметры модели обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование.
Основные новшества FreeCAD 0.18:
- Расширены возможности окружения архитектурного проектирования (Arch). Стены теперь могут отображаться в форме набора блоков произвольного размера. На смену компонентам для проектирование этажей и строений (Arch Floor и Arch Building) пришёл более общий интерфейс Building Parts для расстановки произвольных групп объектов. Увеличена гибкость компоновки содержимого панелей и переработана организация размещения окон. Добавлен новый режим для прорисовки структурных объектов. Все IFC-типы и их свойства теперь доступны для всех объектов Arch. Значительно расширены возможности импорта и экспорта файлов в формате IFC. Добавлена возможность определения иерархий материалов;
- Реализован экспериментальный внешний интерфейс BIM Workbench, позволяющий более свободно моделировать строения. BIM во многом похож на Arch, но организован как мета-коллекция инструментов из различных окружений FreeCAD, оформленных в виде, более привычном новичками и пользователям таких пакетов, как Revit и ArchiCAD;
- Повышена стабильность окружения для создания заготовок (PartDesign). Добавлена новая система локальных координат для определения ориентации в пространстве;
- В окружении для работы с объектами OpenCasCade (Part) переработан инструмент проверки геометрии и представлено два новых инструмента: Defeaturing для редактирования моделей STEP и SliceApart для разделения форм;
- Улучшено окружение для создания эскизов 2D-фигур (Sketcher). Добавлен новый инструмент просмотра секций. Улучшено обнаружение избыточных и конфликтующих ограничений, например, связанных с симметричными элементами. Добавлена опция для автоматического удаления избыточных ограничений. Добавлен инструмент Constrain Diameter для задания ограничений на основе диаметра окружности. Добавлен инструмент DoF Finder для обнаружения степеней свободы. Добавлена команда Move для перемещения элементов из одной точки в другую;
- В окружении для двумерного рисования (Draft) полностью переработаны инструменты Draft Text для вставки многострочного текста и Draft Scale для масштабирования или клонирования объектов вокруг опорной точки. Добавлены новые инструменты Draft Join и Draft Split для слияния отдельных отрезков в ломаную линию (wire) и разделения ломаной на отрезки или сегменты;
- Улучшено окружение Path, позволяющие сгенерировать инструкции G-Code на основе модели FreeCAD (язык G-Code применяется в станках с ЧПУ и некоторых 3D-принтерах). Добавлена поддержка 2D-объектов, реализована возможность включения в работу нескольких объектов, добавлены функции адаптивной очистки и устранения заусениц;
- Внесены многочисленные улучшения в окружение FEM (Finite Element Module), предоставляющее средства для анализа методом конечных элементов, который может применяться, например, для оценки влияния на разрабатываемый объект различных механических воздействий (стойкость к вибрации, нагреву и деформации);
- Изменено оформление стартовой страницы, на которой отображаются недавно открытые файлы, подборка примеров, ссылки на документацию и раздел с отчётом о действиях пользователя;
- Улучшен редактор материалов. Добавлена возможность создания карт материалов, содержащих все сведения, архитектурные спецификации, ссылки, комментарии и физические свойства материала. Карты сохраняются в файлах в формате FCMat;
- Расширены инструменты в TechDraw, окружении для 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей. Добавлена поддержка экспорта в DXF, улучшено форматирование размеров, добавлена возможность определения собственных групп линий, упрощены операции центровки и выделения углов;
- В дереве документов (вкладка Model) предложено три режима отображения всех документов (View → Document Tree): проказ только одного активного в настоящий момент документа, показ всех документов (как раньше) и сводный обзор, в котором раскрыт лишь активный документ, а остальные свёрнуты;
- Во вкладке с задачами (Tasks) обеспечено отображение значка с изображением карандаша, в случае если задача активна и требует пользовательского ввода. После завершения задачи данный значок исчезает;
- Предложен новый способ быстрой ориентации в режиме 3D-просмотра - навигационный куб (включается через Preferences → Display → 3D View → Navigation Cube), который также предоставляет меню для установки ортогональной проекции и масштабирования для размещения всего содержимого в видимой области;
- Реализована возможность указания произвольного фонового изображения для основного окна FreeCAD (Preferences → General → Enable tiled background);
- Сообществом подготовлены новые инструменты и окружения:
- A2plus - дополнение к окружению Assembly2 для сборки различных деталей;
- Curves - коллекция инструментов для создания и редактирования поверхностей и кривых NURBS;
- Nurbs - коллекция скриптов для управления произвольными поверхностями и кривыми;
- Silk - коллекция инструментов для моделирования поверхностей NURBS;
- Flamingo Workbench набор команд и объектов для ускорения рисования каркасов и труб;
- Civil Engineering - окружение для проектирования объектов гражданского строительства;
- Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T) для упрощения подготовки технических чертежей;
- InventorLoader - модуль импорта файлов из пакета Autodesk Inventor;
- Kicad StepUp Workbench - окружение для организации совместной работы в KiCad и FreeCAD;
- CadQuery - модуль для создания скриптов на языке Python, используя API CadQuery.