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Началось тестирование бета-версии Oracle Linux 8

02.05.2019 08:57

Компания Oracle объявила о начале тестирования бета-версии дистрибутива Oracle Linux 8, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8. Сборка поставляется по умолчанию на основе штатного пакета с ядром из Red Hat Enterprise Linux (на базе ядра 4.18). Собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel пока не предлагается.

Для загрузки подготовлен установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности.

По функциональности бета-выпуски Oracle Linux 8 и RHEL 8 полностью идентичны. С новшествами, такими как замена iptables на nftables, модульный репозиторий AppStream и переход на пакетный менеджер DNF вместо YUM, можно познакомиться в обзоре RHEL 8.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск Oracle Linux 7 для ARM
  4. OpenNews: Компания Oracle представила обновление DTrace для Linux
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.6
  6. OpenNews: Началось бета-тестирование Red Hat Enterprise Linux 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux, rhel
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 02/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    когда ibm съест oracle ?
    scientific linux уже все =)
     
  • 1.2, soarin (ok), 10:29, 02/05/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Во, можно на Oracle 7 переходить
     
     
  • 2.4, ыы (?), 13:55, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:26, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы собрались ставить оракл сервер, то да.
     

  • 1.3, qwerty123 (??), 13:08, 02/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Началось тестирование Oracle/Microsoft Linux

    "linux везде!"

    >В продуктах * используется код FreeBSD

    "легли под корпорации!"

    =)

     
  • 1.6, Аноним (6), 17:06, 02/05/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем?
     
     
  • 2.7, лютый жабист__ (?), 18:03, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зачем?

    Зачем OL8? Ровно одна причина: кому надо btrfs. Остальным да, нафиг не впилось...

     
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