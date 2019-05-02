Началось тестирование бета-версии Oracle Linux 8

Компания Oracle объявила о начале тестирования бета-версии дистрибутива Oracle Linux 8, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8. Сборка поставляется по умолчанию на основе штатного пакета с ядром из Red Hat Enterprise Linux (на базе ядра 4.18). Собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel пока не предлагается.

Для загрузки подготовлен установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности.

По функциональности бета-выпуски Oracle Linux 8 и RHEL 8 полностью идентичны. С новшествами, такими как замена iptables на nftables, модульный репозиторий AppStream и переход на пакетный менеджер DNF вместо YUM, можно познакомиться в обзоре RHEL 8.



