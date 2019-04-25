Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая извлечь закрытые ключи из хранилища TrustZone

Исследователи из компании NCC Group раскрыли детали уязвимости (CVE-2018-11976) в чипах Qualcomm, позволяющей определить содержимое закрытых ключей шифрования, размещённых в изолированном анклаве Qualcomm QSEE (Qualcomm Secure Execution Environment), основанном на технологии ARM TrustZone. Проблема проявляется в большинстве SoC Snapdragon, получивших распространение в смартфонах на базе платформы Android. Исправления, устраняющие проблему, уже включены в апрельское обновление Android и в новые выпуски прошивок для чипов Qualcomm. На подготовку исправления компании Qualcomm потребовалось больше года - изначально сведения об уязвимости были направлены в Qualcomm ещё 19 марта 2018 года.

Напомним, что технология ARM TrustZone позволяет создавать аппаратно изолированные защищённые окружения, которые полностью отделены от основной системы и выполняются на отдельном виртуальном процессоре c использованием отдельной специализированной операционной системы. Основным предназначением TrustZone является обеспечение изолированного выполнения обработчиков ключей шифрования, биометрической аутентификации, платёжных данных и другой конфиденциальной информации. Взаимодействие с основной ОС осуществляется косвенно через интерфейс диспетчеризации. Закрытые ключи шифрования размещаются внутри аппаратно изолированного хранилища ключей, что при надлежащей реализации позволяет предотвратить их утечку в случае компрометации основной системы.

Уязвимость связана с недоработкой в реализации алгоритма обработки эллиптических кривых, приводившей к утечке информации о ходе обработки данных. Исследователи разработали технику атаки по сторонним каналам, позволяющую по имеющимся косвенным утечкам восстановить содержимое закрытых ключей, размещённых в аппаратно изолированном Android Keystore. Утечки определяются на основе анализа активности блока предсказания переходов и изменения времени доступа к данным в памяти. В ходе эксперимента исследователи успешно продемонстрировали восстановление 224- и 256-разрядных ключей ECDSA из аппаратно изолированного хранилища ключей, применяемого в смартфоне Nexus 5X. Для восстановления ключа потребовалась генерация около 12 тысяч цифровых подписей, на которую ушло более 14 часов. Для проведения атаки использовался инструментарий Cachegrab.

Основной причиной возникновения проблемы является совместное использование общих аппаратных компонентов и кэша для вычислений в TrustZone и в основной системе - изоляция выполнена на уровне логического разделения, но с использованием общих вычислительных блоков и с оседанием следов вычислений и информации об адресах переходов в общем процессорном кэше. При помощи метода Prime+Probe, основанного на оценке изменения времени доступа к прокэшированной информации, можно через проверку наличия определённых шаблонов в кэше с достаточно высокой точностью отслеживать потоки данных и признаки выполнения кода, связанного с вычислениями цифровых подписей в TrustZone.

Большая часть времени формирования цифровой подписи с использованием ключей ECDSA в чипах Qualcomm тратится на выполнение операций умножения в цикле с использованием неизменного для каждой подписи вектора инициализации (nonce). Если атакующий сможет восстановить хотя бы несколько битов с информацией о данном векторе, появляется возможность совершения атаки по последовательному восстановлению всего закрытого ключа.

В случае с Qualcomm выявлено два места утечки подобной информации в алгоритме умножения: при выполнении операций поиска в таблицах и в коде условного извлечения данных на основе значения последнего бита в векторе "nonce". Несмотря на наличие в коде Qualcomm мер по противодействию утечкам сведений по сторонним каналам, разработанный метод атаки позволяет обойти эти меры и определить несколько битов значения "nonce", которых достаточно для восстановления 256-разрядных ключей ECDSA.



