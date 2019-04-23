Представлен Termshark 1.0 консольный интерфейс к tshark, похожий на Wireshark

Доступен первый выпуск Termshark, консольного интерфейса, выполненного в форме надстройки над развиваемым проектом Wireshark анализатором сетевых протоколов TShark. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Готовые сборки подготовлены для Linux, macOS, FreeBSD и Windows.

Интерфейс Termshark по стилю напоминает штатный графический интерфейс Wireshark и предоставляет привычные для пользователей Wireshark функции инспектирования пакетов, при этом позволяя наглядно анализировать трафик на удалённой системе без необходимости передачи pcap-файлов на рабочую станцию. Поддерживается как обработка готовых pcap-файлов так и перехват данных в режиме реального времени с работающих сетевых интерфейсов. Возможно применение экранных фильтров, подготовленных для Wireshark, и копирование диапазонов пакетов через буфер обмена.