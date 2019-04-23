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Представлен Termshark 1.0 консольный интерфейс к tshark, похожий на Wireshark

23.04.2019 08:14

Доступен первый выпуск Termshark, консольного интерфейса, выполненного в форме надстройки над развиваемым проектом Wireshark анализатором сетевых протоколов TShark. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Готовые сборки подготовлены для Linux, macOS, FreeBSD и Windows.

Интерфейс Termshark по стилю напоминает штатный графический интерфейс Wireshark и предоставляет привычные для пользователей Wireshark функции инспектирования пакетов, при этом позволяя наглядно анализировать трафик на удалённой системе без необходимости передачи pcap-файлов на рабочую станцию. Поддерживается как обработка готовых pcap-файлов так и перехват данных в режиме реального времени с работающих сетевых интерфейсов. Возможно применение экранных фильтров, подготовленных для Wireshark, и копирование диапазонов пакетов через буфер обмена.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 24-7977
  4. OpenNews: Выпуск REMnux 6.0, дистрибутива для анализа вредоносного ПО
  5. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.9, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  6. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.70
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wireshark, pcap
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  • 1.1, Аноним (1), 08:19, 23/04/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикольно
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:54, 23/04/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему бы не отправлять пакеты в реальном времени по ssh к wireshark, как люди делают 100 лет в обед?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:12, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, например, анализируем трафик на аплинке 10G, сидя из дома с интернетом в 100M...
     
  • 1.3, Андрей (??), 09:07, 23/04/2019 [ответить]  
    		• +4 +/
    будь осторожны, оно парсит все пакеты через мерзкий XML и может сожрать всю вашу память (несколько Гб легко сжирает)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:59, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >несколько Гб легко сжирает

    Вылези из криокамеры, 8гб уже критический минимум везде. Меньше 16 в последние несколько лет не видел.

     
     
  • 3.7, pro vim (?), 10:35, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например ASUS-ZenBook, первый в списке

    https://www.asus.com/Laptops/ASUS-ZenBook-Flip-S-UX370UA/Tech-Specs/

     
  • 3.9, evkogan (?), 10:48, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назначение использовать для анализа прямо на сервере не затягивая к себе на ПК.
    А на сервере память используется для продуктива.
    Такая замена для tcpdump с привычным интерфейсом.
    Но tcpdump память не жрет и это важно.
     
  • 1.6, svsd_val (ok), 10:32, 23/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    Неплохо, даже под арм собрали - это радует =)
     
  • 1.8, freehck (ok), 10:40, 23/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    Годнота! =)
     

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