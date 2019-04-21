Избран новый лидер проекта Debian

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|1.8, Аноним (8), 22:11, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>обеспечить поддержания дружелюбной атмосферы в сообществе
для SJW что-ли?
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|2.16, Аноним (16), 23:14, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не ищи и не устанавливай djcli. У меня брат игрался и всё руки себе переломал. Еле в склифе собрали
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|1.13, Аноним (13), 23:00, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>чтобы люди с удовольствием тратили своё время на участие в жизни Debian.
>повысить привлекательность проекта для новых участников
Давно пора. Бюрократия, веб 1.0 с нужной информацией закопанной в самых дальних углах, все какое-то древнее и отсталое, официальная документация куцая и тухлая. Любой мейнстримный дистр их давным давно обскакал. Пусть с арча пример берут, при всех его минусах процесс вката в разработку там наиболее приятный и гладкий.
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|2.14, Wilem (?), 23:06, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как понять — любой мейнстримный? Дебиан это и есть самый мейнстримный из всех.
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|1.17, мимокрок (?), 23:16, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так это, керберос там, диджеи, вот это всё лишнее в новости. Главное то самое не сказали - он за системды или против?
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|3.22, Аноним (-), 23:48, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если Вас съели, у Вас (таки) все равно есть выбор (как минимум из двух вариантов ;)...
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|1.20, Аноним (20), 23:40, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>планируется сделать простыми, эффективными и понятными процессы и взаимодействия, повысить привлекательность проекта для новых участников, обеспечить поддержания дружелюбной атмосферы в сообществе и взаимопонимания, независимо от принимаемых конечных решений и утверждения или отклонения определённых идей.
Понеслось ((
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|2.27, GentooBoy (ok), 02:09, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что именно вас не устраивает? Или вы считаете что дебиан не достаточно закрытый? Там что бы вики поправить нужно квест пройти что напроч отбивает желание что то делать, а сделать новый пакет или в существующий что то подправить, это вообще без вариантов. Проще махнуть рукой на их болото, сделать себе собственную репу и сидеть с ней, чем что то в мейнстрим отправлять.
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|1.21, vz_2 (?), 23:45, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Собираются перетряхивать устаревшую инфраструктуру проекта?
Ожидаемо. Другой вопрос с взаимопониманием, голосование против меритократии?
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|1.26, Аноним (26), 01:51, 22/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь он total-SJW, гендеро-нейтральный. Member of LGBT и поклонник systemd. Иначе его менять нужно в 2019 году то...
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|3.30, Аноним (26), 02:30, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это требования! А главные достоинства это любовь к смузи и узкие джинсы
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|1.29, Аноним (26), 02:26, 22/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Процент вырос в этом году из-за более активного участия или потому что большая группа людей покинула проект
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