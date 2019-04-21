Избран новый лидер проекта Debian

Подведены итоги ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняло участие 378 разработчиков, что составляет 37% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 33%, в позапрошлом 30%). В этом году в выборах приняли участие четыре кандидата на пост лидера. Победу одержал Сэм Хартман (Sam Hartman).

Сэм присоединился к проекту в 2000 году и начал своё участие с подготовки пакетов с Kerberos. Позднее он занимался сопровождением и созданием пакетов, связанных с шифрованием. На своей основной работе Сэм принимал участие в разработке Kerberos и при работе над проектом Moonshot использовал Debian в качестве платформы для опробования внедрения в операционные системы новых механизмов обеспечения безопасности. В том числе Сэм несколько лет занимал пост Chief Technologist в MIT Kerberos Consortium и был директором по безопасности в IETF (Internet Engineering Taskforce). Из личных интересов отмечается диджеинг, в том числе Сэм разрабатывает собственное ПО для диджеев.

Среди основных целей, которых новый лидер попытается добиться, упоминается создание условий чтобы люди с удовольствием тратили своё время на участие в жизни Debian. Для достижения этой цели планируется сделать простыми, эффективными и понятными процессы и взаимодействия, повысить привлекательность проекта для новых участников, обеспечить поддержания дружелюбной атмосферы в сообществе и взаимопонимания, независимо от принимаемых конечных решений и утверждения или отклонения определённых идей.



