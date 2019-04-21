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Избран новый лидер проекта Debian

21.04.2019 21:50

Подведены итоги ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняло участие 378 разработчиков, что составляет 37% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 33%, в позапрошлом 30%). В этом году в выборах приняли участие четыре кандидата на пост лидера. Победу одержал Сэм Хартман (Sam Hartman).

Сэм присоединился к проекту в 2000 году и начал своё участие с подготовки пакетов с Kerberos. Позднее он занимался сопровождением и созданием пакетов, связанных с шифрованием. На своей основной работе Сэм принимал участие в разработке Kerberos и при работе над проектом Moonshot использовал Debian в качестве платформы для опробования внедрения в операционные системы новых механизмов обеспечения безопасности. В том числе Сэм несколько лет занимал пост Chief Technologist в MIT Kerberos Consortium и был директором по безопасности в IETF (Internet Engineering Taskforce). Из личных интересов отмечается диджеинг, в том числе Сэм разрабатывает собственное ПО для диджеев.

Среди основных целей, которых новый лидер попытается добиться, упоминается создание условий чтобы люди с удовольствием тратили своё время на участие в жизни Debian. Для достижения этой цели планируется сделать простыми, эффективными и понятными процессы и взаимодействия, повысить привлекательность проекта для новых участников, обеспечить поддержания дружелюбной атмосферы в сообществе и взаимопонимания, независимо от принимаемых конечных решений и утверждения или отклонения определённых идей.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Крис Лэм переизбран на пост лидера проекта Debian
  3. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  4. OpenNews: Назван новый лидер проекта Debian
  5. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  6. OpenNews: Майкл Штапельберг ушёл из числа мэйнтейнеров проекта Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.6, any (??), 22:08, 21/04/2019 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 1.7, ЦК Debian (?), 22:09, 21/04/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:11, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >обеспечить поддержания дружелюбной атмосферы в сообществе

    для SJW что-ли?

     
  • 1.9, Аноним (9), 22:30, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Думал Зеленский
     
  • 1.10, th3m3 (ok), 22:35, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сэм разрабатывает собственное ПО для диджеев

    Какое?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:47, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Собственное
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:00, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://salsa.debian.org/hartmans/djcli

    https://hartmans.livejournal.com/98220.html

     
  • 2.16, Аноним (16), 23:14, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не ищи и не устанавливай djcli. У меня брат игрался и всё руки себе переломал. Еле в склифе собрали
     
     
  • 3.23, дядя (?), 00:03, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в склифе обычно не руки чинят
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:00, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >чтобы люди с удовольствием тратили своё время на участие в жизни Debian.
    >повысить привлекательность проекта для новых участников

    Давно пора. Бюрократия, веб 1.0 с нужной информацией закопанной в самых дальних углах, все какое-то древнее и отсталое, официальная документация куцая и тухлая. Любой мейнстримный дистр их давным давно обскакал. Пусть с арча пример берут, при всех его минусах процесс вката в разработку там наиболее приятный и гладкий.

     
     
  • 2.14, Wilem (?), 23:06, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как понять — любой мейнстримный? Дебиан это и есть самый мейнстримный из всех.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:06, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой другой*
     
  • 3.19, gsdh (?), 23:35, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бу-гага,
     
  • 1.17, мимокрок (?), 23:16, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это, керберос там, диджеи, вот это всё лишнее в новости. Главное то самое не сказали - он за системды или против?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:26, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у вас таки есть выбор?
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 23:48, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если Вас съели, у Вас (таки) все равно есть выбор (как минимум из двух вариантов ;)...
     
  • 1.20, Аноним (20), 23:40, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >планируется сделать простыми, эффективными и понятными процессы и взаимодействия, повысить привлекательность проекта для новых участников, обеспечить поддержания дружелюбной атмосферы в сообществе и взаимопонимания, независимо от принимаемых конечных решений и утверждения или отклонения определённых идей.

    Понеслось ((

     
     
  • 2.27, GentooBoy (ok), 02:09, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно вас не устраивает? Или вы считаете что дебиан не достаточно закрытый? Там что бы вики поправить нужно квест пройти что напроч отбивает желание что то делать, а сделать новый пакет или в существующий что то подправить, это вообще без вариантов. Проще махнуть рукой на их болото, сделать себе собственную репу и сидеть с ней, чем что то в мейнстрим отправлять.
     
  • 1.21, vz_2 (?), 23:45, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Собираются перетряхивать устаревшую инфраструктуру проекта?
    Ожидаемо. Другой вопрос с взаимопониманием, голосование против меритократии?
     
  • 1.24, Вася (??), 00:37, 22/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надеюсь, новый лидер гендерно-нейтральный
     
  • 1.25, myhand (ok), 01:26, 22/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На guix бечь теперь?
     
  • 1.26, Аноним (26), 01:51, 22/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь он total-SJW, гендеро-нейтральный. Member of LGBT и поклонник systemd. Иначе его менять нужно в 2019 году то...
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 02:13, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же главные достоинства руководителя разработки
     
     
  • 3.30, Аноним (26), 02:30, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это требования! А главные достоинства это любовь к смузи и узкие джинсы
     
  • 1.29, Аноним (26), 02:26, 22/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Процент вырос в этом году из-за более активного участия или потому что большая группа людей покинула проект
     

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