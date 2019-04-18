Выпуск KDE Applications 19.04

Подготовлен релиз набора KDE Applications 19.04, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице. Основные новшества: В файловом менеджере Dolphin реализован показ эскизов для предпросмотра файлов Microsoft Office, PCX (3D-модели) и электронных книг в форматах fb2 и epub. Для текстовых файлов обеспечено отображение эскиза с подсветкой синтаксиса текста внутри. При нажатии кнопки 'Close split' предоставлена возможность выбора панели для закрытия. Новая вкладка теперь располагается рядом с текущей, а не в конце списка. В контекстное меню добавлены элементы для добавления и удаления тегов. По умолчанию обеспечена сортировка каталогов "Downloads" и "Recent Documents" не по имени файлов, а по времени изменения;

В компонент AudioCD-KIO, позволяющий другим приложениям KDE читать звук с CD и автоматически конвертировать его в различные форматы, реализована поддержка записи в формате Opus и обеспечено предоставление информации о диске;

Существенно переработан видеоредактор Kdenlive, изменения в котором коснулись более 60% кода. Полностью переписана на QML реализация шкалы времени. При помещении клипа на шкалу времени звук и видео теперь размещается в форме отдельных треков. Добавлена возможность навигации по шкале времени с использованием клавиатуры. В средства для записи звука добавлена функция "Голос за кадром". Улучшен перенос элементов разных проектов через буфер обмена. Улучшен интерфейс для работы с ключевыми кадрами;

В просмотрщике документов Okular появилась функция верификации файлов PDF, заверенных цифровой подписью. В диалог вывода на печать добавлены настройки масштабирования. Добавлен режим редактирования документов в формате LaTeX при помощи TexStudio. Улучшена навигация с использованием сенсорных экранов. Добавлена опция командной строки для выполнения операций поиска по документу и его открытия с подсвечиванием найденных совпадений;

В почтовом клиенте KMail появилась поддержка исправления грамматических ошибок в тексте сообщений. Добавлено распознавание номеров телефонов в письмах с возможностью вызова KDE Connect для совершения звонков. Реализован режим запуска со сворачиванием в системный лоток без открытия основного окна. Улучшен плагин для использования разметки Markdown. Улучшена надёжность и производительность бэкенда Akonadi;

Календаре-планировщике KOrganizer улучшен режим просмотра событий, обеспечена корректная синхронизация повторяющихся событий с Google Calendar и обеспечен вывод напоминаний на всех рабочих столах;

Добавлен ассистент в путешествиях KItinerary, помогающий добраться до пункта назначения, используя метаданные из электронных писем. Доступны модули для извлечения параметров билетов в формате RCT2, улучшена поддержка сервисов типа Booking и добавлено определение упоминаний аэропортов;

В текстовом редакторе Kate добавлен режим для показа всех невидимых символов пробелов. В меню добавлена опция для быстрого включения или выключения режима переноса не вмещающихся концов строк в привязке к конкретному документу. В контекстные меню для файлов добавлены опции для переименования, удаления, открытия каталога, копирования пути к файлу, сравнения файлов и просмотра свойств. По умолчанию включён плагин с реализацией встроенного эмулятора терминала;

В эмуляторе терминала Konsole улучшена работа со вкладками. Для создания новой вкладки или закрытия вкладки теперь достаточно кликнуть средней кнопкой мыши на свободной области в панели или на вкладке. Для переключения между вкладками добавлена клавиатурная комбинация Ctrl+Tab. Переработан интерфейс редактирования профиля. По умолчанию задействована цветовая схема Breeze;

В систему помощи при создании переводов Lokalize добавлена возможность открытия текста в произвольном внешнем редакторе. Улучшено определение виджетов DockWidgets. Обеспечено запоминание позиции в файлах ".po" при фильтрации сообщений;

В просморщике изображений Gwenview добавлена полная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI). Предоставлена возможность управления с сенсорных экранов при помощи жестов, таких как масштабирование щипком. Добавлена поддержка перехода между изображениями при помощи кнопок "вперёд" и "назад" на мыши. Добавлена поддержка изображений в формате Krita. Добавлен режим фильтрации по имени файла (Ctrl+I);

В инструменте для создания скриншотов Spectacle расширен режим сохранения выделенной области экрана и добавлена возможность определения шаблона имени файла для сохраняемых изображений;

В программу для построения графиков Kmplot добавлен режим масштабирования колесом мыши, удерживая клавишу Ctrl. Добавлена опция для предпросмотра перед выводом на печать и возможность копирования координат в буфер обмена;

Из KDE4 портировано приложение Kolf с реализацией игры в гольф. Из связанных с KDE событий также можно отметить добавление в композитный менеджер KWin поддержки расширения EGLStreams, которое позволит организовать работу сеанса KDE Plasma 5.16 на базе Wayland в системах с проприетарными драйверами NVIDIA. Для активации нового бэкенда следует установить переменную окружения "KWIN_DRM_USE_EGL_STREAMS=1".



