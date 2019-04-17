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Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

17.04.2019 11:11

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В апрельском обновлении в сумме устранено 297 уязвимостей.

В выпусках Java SE 12.0.1, 11.0.3 и 8u212 устранено 5 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Одной уязвимости, специфичной для платформы Windows, присвоен CVSS Score 9.0 (CVE-2019-2699), что соответствует критическому уровню опасности и позволяет неаутентифицированному пользователю по сети скомпрометировать приложения на Java SE. Двум уязвимостям в подсистеме обработки 2D графики присвоен уровнень 8.1 (CVE-2019-2697, CVE-2019-2698). Подробности пока не раскрываются.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:

  • 40 уязвимостей в MySQL (максимальный уровень опасности 7.5). Наиболее опасная проблема (CVE-2019-2632) затрагивает подсистему подключаемых модулей аутентификации. Проблемы будут устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.16, 5.7.26 и 5.6.44.
  • 12 уязвимостей в VirtualBox, из которых 7 имеют критическую степень опасности (CVSS Score 8.8). Уязвимости устранены в обновлениях VirtualBox 6.0.6 и 5.2.28примечании к релизу факт устранения проблем с безопасностью не афиширован). Подробности не сообщаются, но судя по уровню CVSS устранены уязвимости, продемонстрированные на соревновании Pwn2Own 2019 и позволяющие из окружения гостевой системы выполнить код на стороне хост-системы.
  • 3 уязвимости в Solaris (максимальная степень опасности 5.3 - проблемы в пакетном менеджере IPS, SunSSH и сервисе управления блокировками. Проблемы устранены в выпуске Solaris 11.4 SRU8, в котором также возобновлена поддержка библиотек UCB (libucb, librpcsoc, libdbm, libtermcap, libcurses) и сервиса fc-fabric, обновлены версии пакетов ibus 1.5.19, NTP 4.2.8p12, Firefox 60.6.0esr, BIND 9.11.6, OpenSSL 1.0.2r, MySQL 5.6.43 & 5.7.25, libxml2 2.9.9, libxslt 1.1.33, Wireshark 2.6.7, ncurses 6.1.0.20190105, Apache httpd 2.4.38, perl 5.22.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 12
  3. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U1
  4. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Oracle передал код GlassFish организации Eclipse Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: oracle
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  • 1.1, YetAnotherOnanym (ok), 11:36, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > В выпусках Java SE 12.0.1, 11.0.3 и 8u212 устранено 5 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации.

    Джо Армстронг ухмыляется.

     
  • 1.3, ryoken (ok), 11:52, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• +/
    5+40+12+3!=297, не..?
    Где про остальные дыры? :)
     
     
  • 2.5, A (?), 12:03, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Подозреваю, что в Java SE ):
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:52, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > в котором также возобновлена поддержка библиотек UCB (libucb,
    > librpcsoc, libdbm, libtermcap, libcurses)

    Кажетсо, срочно извлеченный из криокамеры специалист по программированию на коболе сумел объяснить, почему банковская система сломалась при предыдущем апгрейде  ;-)

     
  • 1.6, erthink (ok), 12:13, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вечное сияние чистейшей "безопасности" Java.
     
     
  • 2.7, MVK (??), 12:21, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "уязвимости, специфичной для платформы Windows"
     
     
  • 3.8, erthink (ok), 12:24, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > > "уязвимости, специфичной для платформы Windows"

    "5 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации."

    А "специфичная для Windows" - это вишенка на торте ;)

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:47, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проблемы устранены в выпуске Solaris 11.4 SRU8, в котором ...
    > MySQL 5.6.43 & 5.7.25
    > 40 уязвимостей в MySQL (максимальный уровень опасности 7.5). ...
    > Проблемы будут устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.16, 5.7.26 и 5.6.44.

    Какая прелесть. ОНО сразу дырявое выходит. :-)

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:00, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну всё. Чтобы запустить приложение Java, помимо ответа "да" на трех экранах и наличия сертификата, нужно будет оформить две доверенности и одно согласие, отсканировать их, отправить по имейлу, а следом довезти оригиналы.
     
  • 1.11, Аноним (10), 13:05, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    > Подробности пока не раскрываются

    Вот это забавная тенденция в ИТ сложилась - дать время на устранение, потом открыть подробности. Один нюанс - есть системы, которые обновлять нежелательно, а есть, которые обновить не представляется возможным. И как тут назвать открывателей? Хотя Макаревич уже назвал ...

     
  • 1.12, Анонм (?), 13:22, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Все уязвимости были связанны с апплетами. Их давно уже выбросили из Java.
     

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