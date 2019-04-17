Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В апрельском обновлении в сумме устранено 297 уязвимостей.

В выпусках Java SE 12.0.1, 11.0.3 и 8u212 устранено 5 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Одной уязвимости, специфичной для платформы Windows, присвоен CVSS Score 9.0 (CVE-2019-2699), что соответствует критическому уровню опасности и позволяет неаутентифицированному пользователю по сети скомпрометировать приложения на Java SE. Двум уязвимостям в подсистеме обработки 2D графики присвоен уровнень 8.1 (CVE-2019-2697, CVE-2019-2698). Подробности пока не раскрываются.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе: