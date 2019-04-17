Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

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|1.4, Аноним (4), 11:52, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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> в котором также возобновлена поддержка библиотек UCB (libucb,
> librpcsoc, libdbm, libtermcap, libcurses)
Кажетсо, срочно извлеченный из криокамеры специалист по программированию на коболе сумел объяснить, почему банковская система сломалась при предыдущем апгрейде ;-)
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|3.8, erthink (ok), 12:24, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> > "уязвимости, специфичной для платформы Windows"
"5 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации."
А "специфичная для Windows" - это вишенка на торте ;)
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|1.9, Аноним (9), 12:47, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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> Проблемы устранены в выпуске Solaris 11.4 SRU8, в котором ...
> MySQL 5.6.43 & 5.7.25
> 40 уязвимостей в MySQL (максимальный уровень опасности 7.5). ...
> Проблемы будут устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.16, 5.7.26 и 5.6.44.
Какая прелесть. ОНО сразу дырявое выходит. :-)
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|1.10, Аноним (10), 13:00, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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Ну всё. Чтобы запустить приложение Java, помимо ответа "да" на трех экранах и наличия сертификата, нужно будет оформить две доверенности и одно согласие, отсканировать их, отправить по имейлу, а следом довезти оригиналы.
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|1.11, Аноним (10), 13:05, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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> Подробности пока не раскрываются
Вот это забавная тенденция в ИТ сложилась - дать время на устранение, потом открыть подробности. Один нюанс - есть системы, которые обновлять нежелательно, а есть, которые обновить не представляется возможным. И как тут назвать открывателей? Хотя Макаревич уже назвал ...
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