The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Proxmox VE 5.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

11.04.2019 21:22

Доступен релиз Proxmox Virtual Environment 5.4, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer. Размер установочного iso-образа 640 Мб.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Пакетная база обновлена до Debian 9.8, задействовано ядро Linux 4.15.18. Обновлены версии QEMU 2.12.1, LXC 3.1.0, ZFS 0.7.13 и Ceph 12.2.11;
  • Добавлена возможность установки Ceph через GUI (предложен новый мастер установки хранилищ Ceph);
  • Добавлена поддержка перевода виртуальных машин в спящий режим c сохранением дампа памяти на диск (для QEMU/KVM) ;
  • Реализована возможность входа в WebUI с использованием универсальной двухфакторной аутентифиации (U2F);
  • Добавлены новые политики обеспечения отказоустойчивости, применяемые к гостевым системам при перезагрузке или завершении работы сервера: freeze (заморозка гостевых машин), fail-over (перенос на другой узел) и default (заморозка при перезагрузке и перенос при завершении работы);
  • Улучшена работа инсталлятора, добавлена возможность возвращения к прошлым экранам без перезапуска процесса установки;
  • Добавлены новые опции в мастер создания гостевых систем, выполняемых на базе QEMU;
  • Добавлена поддержка "Wake On Lan" для автоматизации включения запасных PVE-узлов;
  • GUI с мастером создания контейнеров переведён по умолчанию на использование непривилегированных контейнеров.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.proxmox.com/thre...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 5.2
  3. OpenNews: Первый выпуск ClonOS, платформы для управления виртуальными окружениями
  4. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proxmox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
 
  • 1.2, Анонимище (?), 22:21, 11/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сейчас конечно набегут админы датацентров и скажут что это жалкая поделка. Но вот стоят у меня 3 ноды с 2013 года, еще версии 2.3. Крутятся на них 12-18 виртуалок (в основном виндовых) и вот ну совсем никаких проблем.
     
     
  • 2.3, Анонимный админ (?), 22:28, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А где-нибудь есть вообще сколько-нибудь адекватное сравнение этих платформ для виртуализации? Плюсы? Минусы? Сильные стороны каждой? Фирменные фишечки. Можно даже без учёта коммерческих, чисто свободные. Потому что если будут в сравнении коммерческие, то стопудово будет какая-нибудь заангажированность. А так... там свободно, тут свободно... никакой заангажированности.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:46, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это очень годная надстройка над kvm. Самый главный плюс - бесплатность.
     
     
  • 4.5, 132 (?), 00:11, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Самый главный плюс это kmv+lxc и простая настройка
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:17, 12/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Используем более шести лет, работает отлично. На одном кластере стоит продакшн, на другом Jenkins поднимает, убивает VM, собирает варианты. Есть мелкие косяки, но не критично. Годно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor