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Google предложил блокировать загрузку некоторых файлов через HTTP по ссылкам с HTTPS-сайтов

11.04.2019 14:43

Компания Google предложила разработчикам браузеров ввести в практику блокировку загрузки опасных типов файлов, в случае если ссылающаяся на загрузку страница открыта по HTTPS, но загрузка инициируется без шифрования по HTTP.

Проблема заключается в том, что во время загрузки индикация безопасности отсутствует, файл просто загружается в фоне. Когда подобная загрузка запускается со страницы, открытой по HTTP, пользователь уже предупреждён в адресной строке о небезопасности сайта. Но если сайт открыт по HTTPS, в адресной строке стоит индикатор защищённого соединения и у пользователя может создаться ложное ощущение о безопасности запускаемой загрузки, производимой при помощи HTTP, в то время как контент может быть подменён в результате вредоносной активности.

Предлагается блокировать файлы с расширениями exe, dmg, crx (расширения Chrome), zip, gzip, rar,tar, bzip и другие популярные форматы архивов, которые рассматриваются как особенно рискованные и обычно применяемые для распространения вредоносного ПО. Google планирует добавить предложенную блокировку только в настольную версию Chrome, так как в Chrome для Android через Safe Browsing уже реализована блокировка загрузки подозрительных пакетов APK.

Представители Mozilla с интересом восприняли предложение и выразили готовность двигаться в данном направлении, но предложили собрать более детальную статистику о возможном негативном влиянии на существующие системы загрузки. Например, некоторые компании практикуют небезопасные загрузки с защищённых сайтов, но при этом угроза компрометации снимается через заверение файлов цифровой подписью.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  3. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  4. OpenNews: Chrome 68 начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными
  5. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: google, chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 19:15, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Есть предложение заблокировать гугл. Каждому. Добровольно.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:29, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Гугл блокировать не надо - поисковик у них хороший. А вот от использования хромиум и всех браузеров на их основе стоит воздержаться.
     
     
  • 3.24, пох (?), 20:41, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    поисковик у них отстойный - релевантность уже скатилась почти до уровня дакдаки - потому что вместо того чтобы улучшать алгоритмы поиска, они уже пятнадцать лет улучшают алгоритмы слежки и угадава (вместо поиска) что именно тебе, анон, подсунуть.

    Попробуй зайди через torbrowser (да, придется еще и капчу погадать, спасибо товарищу гуглю за наше счастливое детство) - удивишься полному отсутствию логики в результатах.

    > А вот от использования хромиум и всех браузеров - следует воздержаться.

    поправил, не благодари.

    Краткость, знаешь ли - сестра таланта. Тем более что мурзила, как обычно, радостно поддержала инициативу, и думает, чего бы ей еще отдельно запретить, она и так уже давно решает - какие куки отдавать, какие нет, какие скрипты выполнять, какие нет, плевать на ей же самой пропихнутые стандарты, "мы лучше знаем, что пользователю нужно"! Ну и не забывает сливать данные о тебе - гуглю в том числе. Теперь вот решит за тебя, какие файлы скачивать, какие нет.

    "а чо, все ж так делают!"

    И еще и под соусом "мы ниасилили человеческий интерфейс download, где можно было бы видеть, насколько безопасТен источник того что вы тащите "бесплатно и без sms", поэтому нет, мы не будем его переделывать, это очень сложно и невообразимо дорого, мы просто запретим".

     
     
  • 4.32, Sw00p aka Jerom (?), 20:54, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    главное алгоритмы показа рекламы улучшили)
     
  • 4.43, Аноним (43), 21:38, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > релевантность уже скатилась почти до уровня дакдаки

    Не знаю, что там с релевантностью, но оно (равно как и яндекс) уже который год мне в 9 случаях из 10 вместо результатов выдачи подсовывает капчу. Поэтому пользуюсь утёной.

     
     
  • 5.58, пох (?), 23:17, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    товарищ майор просют передать, что хватит уже насиловать тор - он для шпионов, а не для твоего "скачать порно бесплатно"!

    Мне и то не каждый день подсовывает (я сижу за корп-натом с тысячами хомячков рядом, да еще, гад такой, не хочу гуглотрекинг)

     
  • 4.44, Retrosharer (?), 21:56, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дакдак:
    1) не цензурит "кино 2019 torrent"
    2) не впаривает капчу через тор
    3) не выдаст тебе через полгода 14 ссылок на "снять квартиру Одесса"

    в остальном ты прав. Гугл - скот.

     
     
  • 5.68, Некто (??), 23:57, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дакдак:
    > не впаривает капчу через тор

    Мало этого, у него есть вход через onion, к тому же по https!
    https://3g2upl4pq6kufc4m.onion/

    А с гуглом uMatrix справляется замечательно:
    * google-analytics.com * block
    * google.com * block
    * google.ru * block
    * googleadservices.com * block
    * googleanalytics.com * block
    * googleapis.com * block
    * googlecode.com * block
    * googlesyndication.com * block
    * googletagmanager.com * block
    * googletagservices.com * block
    * googleusercontent.com * block

     
  • 4.45, Аноним (45), 22:08, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да, яндекс музыку лучше ищет. намного лучше.
     
     
  • 5.67, Ilya Indigo (ok), 23:53, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Музыку на рутрекере нужно искать, а не на яндексе. ИМХО!
     
  • 3.36, хотел спросить (?), 21:22, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ungoogled Chromium
     
  • 2.18, Retrosharer (?), 19:54, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уже.
     
  • 2.34, Аноним (34), 21:03, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Инециатива мне решительно не нравиться и очень жаль что Firefox(мой любимый броузер)сдался,и стал действовать по указки гугла.Согласен с первым коментатором что нужно боикотировать гугл.Они кормяться с показа рекламы нам так давайте не испольщовать их броузер и поисковую систему и давайте использовать безопасный броузер например Pale-Moon(на основавнии Duck-duck GO).И давайте призывать всех знакомых поступить так с гугл.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 22:26, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А мне инициатива решительно нравится.   Не HTTPS-сайты не посещаю, значок HTTPS-Everywhere красный. Вообще нужно отключать JS И ВИДЕО  (привет libstagefright!) на не-https сайтах.
     
     
  • 4.56, Аноним (34), 23:12, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    htpts это торговля воздухом.....А насчет отключения жс согласен поскольку от жс по-большому счету один лишь вред,вспомнить например npm leftpad когда половина интернета перестало работать,поищи тут по новостям доказательства
     
  • 2.49, FSA (??), 22:22, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня такое было на предыдущей работе. Но, хотя бы, гмыло открывалось. А поисковик - нет.
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:15, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это уже даже не смешно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:17, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Компания Google предложила
    > предложила

    Как нежно

     
     
  • 2.46, Аноним (46), 22:12, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле уже не просто предложила, а добавили оне флаг (chrome://flags/#disallow-unsafe-http-downloads). Осталось просто переключить его рано или поздно.
     
     
  • 3.59, пох (?), 23:21, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну нет, еще надо удалить его потом из настроек (и "совпадение" - в тот же день это сделает Apple)

    хотя владельцам архивов с чем-то ценным для узкого круга людей не поможет, конечно - у меня вот люди нифига не отягощенные специальными it'шными знаниями такие архивы качают.

     
  • 1.4, An (??), 19:28, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Они там совсем что ли опухли или из ума выжили.
     
     
  • 2.26, zzz (??), 20:43, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Им надо продвигать https везде, чтобы ни один оператор не добрался до бигдаты, только корпорация добра - гугл.
     
     
  • 3.33, Q2W (?), 21:03, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да проблема не только в том, что провайдерам следить не дают.

    А ещё в том, что гугл становится новым государством в интернете, и уже давно гугл решает, быть твоему сайту/приложухе/бизнесу, или не быть.
    И блочит их направо и налево по желанию либо левой пятки модератора, либо ложнопозитивному срабатыванию эвристики о вредоносных сайтах.
    Сколько уже историй таких.

     
     
  • 4.35, zzz (??), 21:20, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это какбе и яндекс продвигает своим дзеном, всасывая контент в себя. Плох ото поисковик, что не хочет стать копией интернета.
     
  • 4.57, zower (ok), 23:13, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >в том, что гугл становится новым государством в интернете

    Да не бойся, скоро от гугла не чего не останется, чебурнет нам обещают подвести в начале ноября, так что привыкай к яндексу.. который в выдачу пихает только свои сайты на первую страницу..

     
  • 1.5, Аноним (5), 19:28, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А под линь как блокировать? Искать атрибут исполнения?
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 19:31, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Перевожу юзероа на линукс. Забавно посмотреть их содержимое папки загрузки - десятки медиагетов и прочего мусора.
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:32, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А он только в tar/tar.gz/tar.bz2/tar.xz сохраняется. Их уже назвали в списке опасных.
     
     
  • 3.23, Аноним (6), 20:41, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Из архивов опасен только один - rar.
     
  • 1.7, An (??), 19:31, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Такое ощущение, что им заняться нечем.    
     
     
  • 2.47, Аноним (45), 22:12, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да судя по постам на реддите у их сотрудников нехилая такая мания величия.
     
     
  • 3.48, Аноним (45), 22:13, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    то есть правы только сотрудники гугла могут быть, и никак иначе :)
     
  • 1.10, Аноним (9), 19:33, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Идут путём Аутлука.
     
  • 1.11, 4eburashk (?), 19:33, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В предложениях разработчикам явно лишний сам гугель.
    Одни их языковые добавки в стандартах html2 еще долго расхлёбывать.
    В общем, дайте пользователю самому решать что делать.
     
     
  • 2.25, Аноним (6), 20:42, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пользователь не может сам решать - некомпетентен.
     
     
  • 3.28, zzz (??), 20:46, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Именно поэтому ему надо воткнуть в причинное место 50 зондов, заботливо выпиленных MS для нового Edge. Но как корпорация добра, MS тоже не могла пройти мимо некомпетентности и напихала в хром своих. Чтобы пользователь был лучше защищен.
     
     
  • 4.60, пох (?), 23:25, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    я думаю не напихала, а просто оставила те что за номером 51 и 52, готовые. Потому что телеметрия б-жественной десяточки сливается в том числе в google anal-itics (что нетрудно увидеть, набрав банальный netstat -b ) - с чего им что-то менять в налаженном процессе?

    тем более они вон старались, ненужную действительно удалили. Местами вместе с конкурирующими фичами.

     
  • 1.12, Аноним (12), 19:35, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да они в конец оборзели. Давайте пожалуемся на них в РКН и заблокируем
     
  • 1.13, Аноним (13), 19:37, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора запретить загрузку файлов по незашифрованному соединению.
     
     
  • 2.20, Alen (??), 19:54, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так запретите себе, можете вообще себе интерет запретить, зачем вы хотите чтоб всем то запретили, одному обидно, да?
     
  • 2.27, Аноним (6), 20:46, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сначала определитесь, что вы понимаете под словом зашифрованный и чем по вашему это помогает безопасности?
     
  • 2.30, Клыкастый (ok), 20:49, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Fight fire with fire!
     
  • 1.14, Попугай Кеша (?), 19:41, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Думаю, что они сами себя в тупик загонят и произойдет великая стагнация
     
  • 1.15, Aytishnik.com (ok), 19:51, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Твари уже замахнулись на блокировку файлов, gmail блокирует 7z уже давно. И  впрямь надо вас блокировать!
     
  • 1.16, anonymous (??), 19:52, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Представители Mozilla с интересом восприняли предложение и выразили готовность двигаться в данном направлении

    Какие молодцы.

     
     
  • 2.19, An (??), 19:54, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мне кажется поумнее будут, хотя...
     
  • 1.17, Кэп в анонимах (?), 19:52, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А может вообще не открывать ничего по http? Не, ну а чего мелочиться то
     
     
  • 2.21, КО (?), 19:59, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >по http

    К чему эти полумеры? Все одно какая-нибудь уязвимость в протоколе будет.

     
  • 2.22, Борщдрайвен бигдата (?), 20:05, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро будет. По крайней мере, в багтрекере Firefox есть такой тикет.
     
  • 2.29, zzz (??), 20:49, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https. И строго выданный гуглом. А то мало ли что, еще какую бяку подцепишь. Ведь нет никаких антивирусов, нет никакого неотключаемого Defender'а в десяточке, которые сами всё опасное удалят.

    А то, что всякие маргиналы говорят, будто бы гугл хочет единолично сидеть на бигдате пользователей, собирая всю возможную информацию через свой зонд - не верьте, врут.

     
     
  • 3.61, пох (?), 23:27, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ведь нет никаких антивирусов, нет никакого неотключаемого Defender'а в десяточке

    defender, если что, отключается.
    Вот встроенный гуглевый антивирус (ну, врут что - антивирус, а не что ему очень интересно содержимое твоих файлов) - нет.

     
  • 2.52, Аноним (50), 22:28, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, давайте всякое гомно качать и запускать, всё подряд. Запускать скачанные по неаутентифицированному соединению файлы без цифровой подписи ничуть не безопаснее.
     
     
  • 3.62, пох (?), 23:30, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как будто мне что-то мешает получить летсшиткриптовый сертификат, и выдать тебе аутентифицированный и можно даже с цифровой подписью (тут, правда, помешает жадность, такие сертификаты немножко платные) besplatnobezsms.exe.com.cmd.ps1 ?

     
  • 1.31, Аноним (6), 20:51, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > контент может быть подменён

    Сомневаешься - контрольную сумму проверь. Или гугели не в курсе, что это такое?

     
     
  • 2.38, Huff (?), 21:33, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Гугель корпорация добра для хомодозяек
     
  • 2.39, Аноним (2), 21:33, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычное дело на самом деле, более того, я спокойно запускаю неизвестные экзешники и они только лишь через месяцы пропадают из баз основных антивирусов (или меняют классификацию с вируса на что-то ещё). Антивирусы это миф, со зловредным ПО невозможно бороться. Однако чтобы его не встречать, достаточно не запускать непонятные файлы с левых сайтов. Хотя конечно были уже прецеденты, когда подменялись файлы на официальных зеркалах, и их могли даже подписывать, было бы желание. Недавняя история с подписанными вирусами у Асуса опять же. А это всё борьба с пользователями, гугл уже не раз замечен за нездоровым интересом к файлам пользователей.
     
     
  • 3.63, пох (?), 23:32, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хотя конечно были уже прецеденты, когда подменялись файлы на официальных зеркалах

    заметьте, раздаваемые ортодоксальнейшим https, непременнейше с модным tls1.3 (и да, ничто не мешает подписать - как будто ты помнишь, чья там на самом деле подпись у 7zip.exe)

    И что сынку, помогли тебе твои ляхи?

     
  • 1.37, хотел спросить (?), 21:33, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сегодня Ассанжа сдали! ОФигеть...
     
     
  • 2.42, Аноним (2), 21:38, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Говорят, он решил копать под президента банановой республики. До этого говорили что он уже год как мёртв. Ну от, теперь мы не узнаем о заговорах гугла.
     
  • 1.40, Аноним (43), 21:35, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Им не надо ничего предлагать. Достаточно реализовать это в вебките и через пару месяцев неожиданно выяснится, что почему-то все кроме файрфокса тоже стали себя так вести.
     
     
  • 2.66, пох (?), 23:46, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > "кроме файрфокса"

    который подхватил ценную инициативу не через пару месяцев, а немедленно.

     
  • 1.41, jOKer (ok), 21:38, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно, а что они предлагают делать с другими протоколами? Ну, допустим, с ftp? Ведь они тоже могут быть небезопасными?

    В принципе, идея ограничивать небезопасное скачивание с безопасной страницы интересная, вот только я не убежден, что браузер принципиально способен ее адекватно реализовать. Все-таки такие вопросы наверное должны относится к веб-приложению, а не к среде их исполнения.

    ИМХО, мне кажется, - если уж им так неймется, - нужно просто предупреждать пользователя о том _что по мнению создателей браузера_ эта часть страницы/веб-приложения выглядит подозрительно. И это - все, остальное - дело владельца ресурса.

     
     
  • 2.53, Аноним (50), 22:29, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >а что они предлагают делать с другими протоколами? Ну, допустим, с ftp?

    Так его уже прибили. И правильно.

     
  • 2.54, FSA (??), 22:30, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > от только я не убежден, что браузер принципиально способен ее адекватно реализовать

    У тебя загружена страница по https. Ты клацаешь по ссылке на файл по http, который не отображается, а должен быть скачан, т.е. запускается твой менеджер загрузки. Уж не браузеру ли об этом знать?

     
  • 1.51, FSA (??), 22:28, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не знаю чего так комментаторы въелись. Как будь-то кремлеботы. Вот зашёл ты на сайт https и читаешь там, мол новая версия СУПЕРНУЖНОЙХРЕНИ. Нажимаешь скачать эту тебе давно известную штуку. Вот только твой провайдер файлик подменил, ибо он знает с какого сервера и что ты качаешь. Ты то думаешь я качаю с проверенного сайта, а на деле качаешь поделку из ФСБ, СБУ и других полезных организаций, которые успешно по тендеру закупили перепаковку СУПЕРНУЖНОЙХРЕНИ с троянчиком. Проверка контрольной суммы? Пффф. Это только тупые линуксоиды делают.
     
     
  • 2.64, пох (?), 23:44, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    шапочка из фольги съехала?
    Конечно же твой провайдер (который вообще-то живет на деньги, которые ты ему платишь) очень заинтересован подсунуть тебе троянца, вот гугель - он швятой, швятой - правда, странно, на какие деньги он живет, если ты-то ему ни копейки не заплатил? Ну, наверное, с неба падают.

    > Проверка контрольной суммы? Пффф. Это только тупые линуксоиды делают.

    да, у всех остальных исполняемые файлы давным-давно принято подписывать.

     
     
  • 3.69, FSA (??), 00:10, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > шапочка из фольги съехала?

    Это образно. Любой, кто может вклиниться в твоё соединение на пути от сервера до тебя может файл подменить. Ну и подпись свою поставить. В свете новых законов в РФ не удивлюсь если троянов заставят себе ставить или распространять такими методами.
    Основная мысль - гугл видит реальную угрозу и говорит о ней и её решении, а не как наши депутаты придумывают проблему чтобы обосновать введение нужной им херни.

     
  • 1.55, Деннис Ритчи (ok), 23:10, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    links2 сделает нас свободными
     
     
  • 2.65, пох (?), 23:44, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    от интернета в том числе.
     

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