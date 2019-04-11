Google предложил блокировать загрузку некоторых файлов через HTTP по ссылкам с HTTPS-сайтов

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|2.6, Аноним (6), 19:29, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Гугл блокировать не надо - поисковик у них хороший. А вот от использования хромиум и всех браузеров на их основе стоит воздержаться.
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|3.24, пох (?), 20:41, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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поисковик у них отстойный - релевантность уже скатилась почти до уровня дакдаки - потому что вместо того чтобы улучшать алгоритмы поиска, они уже пятнадцать лет улучшают алгоритмы слежки и угадава (вместо поиска) что именно тебе, анон, подсунуть.
Попробуй зайди через torbrowser (да, придется еще и капчу погадать, спасибо товарищу гуглю за наше счастливое детство) - удивишься полному отсутствию логики в результатах.
> А вот от использования хромиум и всех браузеров - следует воздержаться.
поправил, не благодари.
Краткость, знаешь ли - сестра таланта. Тем более что мурзила, как обычно, радостно поддержала инициативу, и думает, чего бы ей еще отдельно запретить, она и так уже давно решает - какие куки отдавать, какие нет, какие скрипты выполнять, какие нет, плевать на ей же самой пропихнутые стандарты, "мы лучше знаем, что пользователю нужно"! Ну и не забывает сливать данные о тебе - гуглю в том числе. Теперь вот решит за тебя, какие файлы скачивать, какие нет.
"а чо, все ж так делают!"
И еще и под соусом "мы ниасилили человеческий интерфейс download, где можно было бы видеть, насколько безопасТен источник того что вы тащите "бесплатно и без sms", поэтому нет, мы не будем его переделывать, это очень сложно и невообразимо дорого, мы просто запретим".
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|4.43, Аноним (43), 21:38, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> релевантность уже скатилась почти до уровня дакдаки
Не знаю, что там с релевантностью, но оно (равно как и яндекс) уже который год мне в 9 случаях из 10 вместо результатов выдачи подсовывает капчу. Поэтому пользуюсь утёной.
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|5.58, пох (?), 23:17, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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товарищ майор просют передать, что хватит уже насиловать тор - он для шпионов, а не для твоего "скачать порно бесплатно"!
Мне и то не каждый день подсовывает (я сижу за корп-натом с тысячами хомячков рядом, да еще, гад такой, не хочу гуглотрекинг)
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|4.44, Retrosharer (?), 21:56, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Дакдак:
1) не цензурит "кино 2019 torrent"
2) не впаривает капчу через тор
3) не выдаст тебе через полгода 14 ссылок на "снять квартиру Одесса"
в остальном ты прав. Гугл - скот.
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|5.68, Некто (??), 23:57, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Дакдак:
> не впаривает капчу через тор
Мало этого, у него есть вход через onion, к тому же по https!
https://3g2upl4pq6kufc4m.onion/
А с гуглом uMatrix справляется замечательно:
* google-analytics.com * block
* google.com * block
* google.ru * block
* googleadservices.com * block
* googleanalytics.com * block
* googleapis.com * block
* googlecode.com * block
* googlesyndication.com * block
* googletagmanager.com * block
* googletagservices.com * block
* googleusercontent.com * block
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|2.34, Аноним (34), 21:03, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Инециатива мне решительно не нравиться и очень жаль что Firefox(мой любимый броузер)сдался,и стал действовать по указки гугла.Согласен с первым коментатором что нужно боикотировать гугл.Они кормяться с показа рекламы нам так давайте не испольщовать их броузер и поисковую систему и давайте использовать безопасный броузер например Pale-Moon(на основавнии Duck-duck GO).И давайте призывать всех знакомых поступить так с гугл.
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|3.50, Аноним (50), 22:26, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А мне инициатива решительно нравится. Не HTTPS-сайты не посещаю, значок HTTPS-Everywhere красный. Вообще нужно отключать JS И ВИДЕО (привет libstagefright!) на не-https сайтах.
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|4.56, Аноним (34), 23:12, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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htpts это торговля воздухом.....А насчет отключения жс согласен поскольку от жс по-большому счету один лишь вред,вспомнить например npm leftpad когда половина интернета перестало работать,поищи тут по новостям доказательства
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|2.49, FSA (??), 22:22, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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У меня такое было на предыдущей работе. Но, хотя бы, гмыло открывалось. А поисковик - нет.
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|2.46, Аноним (46), 22:12, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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На самом деле уже не просто предложила, а добавили оне флаг (chrome://flags/#disallow-unsafe-http-downloads). Осталось просто переключить его рано или поздно.
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|3.59, пох (?), 23:21, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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ну нет, еще надо удалить его потом из настроек (и "совпадение" - в тот же день это сделает Apple)
хотя владельцам архивов с чем-то ценным для узкого круга людей не поможет, конечно - у меня вот люди нифига не отягощенные специальными it'шными знаниями такие архивы качают.
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|2.26, zzz (??), 20:43, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Им надо продвигать https везде, чтобы ни один оператор не добрался до бигдаты, только корпорация добра - гугл.
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|3.33, Q2W (?), 21:03, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да проблема не только в том, что провайдерам следить не дают.
А ещё в том, что гугл становится новым государством в интернете, и уже давно гугл решает, быть твоему сайту/приложухе/бизнесу, или не быть.
И блочит их направо и налево по желанию либо левой пятки модератора, либо ложнопозитивному срабатыванию эвристики о вредоносных сайтах.
Сколько уже историй таких.
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|4.35, zzz (??), 21:20, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Это какбе и яндекс продвигает своим дзеном, всасывая контент в себя. Плох ото поисковик, что не хочет стать копией интернета.
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|4.57, zower (ok), 23:13, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>в том, что гугл становится новым государством в интернете
Да не бойся, скоро от гугла не чего не останется, чебурнет нам обещают подвести в начале ноября, так что привыкай к яндексу.. который в выдачу пихает только свои сайты на первую страницу..
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|2.8, Аноним (6), 19:31, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Перевожу юзероа на линукс. Забавно посмотреть их содержимое папки загрузки - десятки медиагетов и прочего мусора.
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|1.11, 4eburashk (?), 19:33, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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В предложениях разработчикам явно лишний сам гугель.
Одни их языковые добавки в стандартах html2 еще долго расхлёбывать.
В общем, дайте пользователю самому решать что делать.
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|3.28, zzz (??), 20:46, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Именно поэтому ему надо воткнуть в причинное место 50 зондов, заботливо выпиленных MS для нового Edge. Но как корпорация добра, MS тоже не могла пройти мимо некомпетентности и напихала в хром своих. Чтобы пользователь был лучше защищен.
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|4.60, пох (?), 23:25, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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я думаю не напихала, а просто оставила те что за номером 51 и 52, готовые. Потому что телеметрия б-жественной десяточки сливается в том числе в google anal-itics (что нетрудно увидеть, набрав банальный netstat -b ) - с чего им что-то менять в налаженном процессе?
тем более они вон старались, ненужную действительно удалили. Местами вместе с конкурирующими фичами.
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|2.20, Alen (??), 19:54, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Так запретите себе, можете вообще себе интерет запретить, зачем вы хотите чтоб всем то запретили, одному обидно, да?
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|2.27, Аноним (6), 20:46, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Сначала определитесь, что вы понимаете под словом зашифрованный и чем по вашему это помогает безопасности?
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|2.21, КО (?), 19:59, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>по http
К чему эти полумеры? Все одно какая-нибудь уязвимость в протоколе будет.
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|2.29, zzz (??), 20:49, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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https. И строго выданный гуглом. А то мало ли что, еще какую бяку подцепишь. Ведь нет никаких антивирусов, нет никакого неотключаемого Defender'а в десяточке, которые сами всё опасное удалят.
А то, что всякие маргиналы говорят, будто бы гугл хочет единолично сидеть на бигдате пользователей, собирая всю возможную информацию через свой зонд - не верьте, врут.
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|3.61, пох (?), 23:27, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ведь нет никаких антивирусов, нет никакого неотключаемого Defender'а в десяточке
defender, если что, отключается.
Вот встроенный гуглевый антивирус (ну, врут что - антивирус, а не что ему очень интересно содержимое твоих файлов) - нет.
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|2.52, Аноним (50), 22:28, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не, давайте всякое гомно качать и запускать, всё подряд. Запускать скачанные по неаутентифицированному соединению файлы без цифровой подписи ничуть не безопаснее.
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|3.62, пох (?), 23:30, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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как будто мне что-то мешает получить летсшиткриптовый сертификат, и выдать тебе аутентифицированный и можно даже с цифровой подписью (тут, правда, помешает жадность, такие сертификаты немножко платные) besplatnobezsms.exe.com.cmd.ps1 ?
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|2.39, Аноним (2), 21:33, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Обычное дело на самом деле, более того, я спокойно запускаю неизвестные экзешники и они только лишь через месяцы пропадают из баз основных антивирусов (или меняют классификацию с вируса на что-то ещё). Антивирусы это миф, со зловредным ПО невозможно бороться. Однако чтобы его не встречать, достаточно не запускать непонятные файлы с левых сайтов. Хотя конечно были уже прецеденты, когда подменялись файлы на официальных зеркалах, и их могли даже подписывать, было бы желание. Недавняя история с подписанными вирусами у Асуса опять же. А это всё борьба с пользователями, гугл уже не раз замечен за нездоровым интересом к файлам пользователей.
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|3.63, пох (?), 23:32, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Хотя конечно были уже прецеденты, когда подменялись файлы на официальных зеркалах
заметьте, раздаваемые ортодоксальнейшим https, непременнейше с модным tls1.3 (и да, ничто не мешает подписать - как будто ты помнишь, чья там на самом деле подпись у 7zip.exe)
И что сынку, помогли тебе твои ляхи?
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|2.42, Аноним (2), 21:38, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Говорят, он решил копать под президента банановой республики. До этого говорили что он уже год как мёртв. Ну от, теперь мы не узнаем о заговорах гугла.
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|1.40, Аноним (43), 21:35, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Им не надо ничего предлагать. Достаточно реализовать это в вебките и через пару месяцев неожиданно выяснится, что почему-то все кроме файрфокса тоже стали себя так вести.
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|2.66, пох (?), 23:46, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> "кроме файрфокса"
который подхватил ценную инициативу не через пару месяцев, а немедленно.
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|1.41, jOKer (ok), 21:38, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Интересно, а что они предлагают делать с другими протоколами? Ну, допустим, с ftp? Ведь они тоже могут быть небезопасными?
В принципе, идея ограничивать небезопасное скачивание с безопасной страницы интересная, вот только я не убежден, что браузер принципиально способен ее адекватно реализовать. Все-таки такие вопросы наверное должны относится к веб-приложению, а не к среде их исполнения.
ИМХО, мне кажется, - если уж им так неймется, - нужно просто предупреждать пользователя о том _что по мнению создателей браузера_ эта часть страницы/веб-приложения выглядит подозрительно. И это - все, остальное - дело владельца ресурса.
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|2.53, Аноним (50), 22:29, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>а что они предлагают делать с другими протоколами? Ну, допустим, с ftp?
Так его уже прибили. И правильно.
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|2.54, FSA (??), 22:30, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> от только я не убежден, что браузер принципиально способен ее адекватно реализовать
У тебя загружена страница по https. Ты клацаешь по ссылке на файл по http, который не отображается, а должен быть скачан, т.е. запускается твой менеджер загрузки. Уж не браузеру ли об этом знать?
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|1.51, FSA (??), 22:28, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Не знаю чего так комментаторы въелись. Как будь-то кремлеботы. Вот зашёл ты на сайт https и читаешь там, мол новая версия СУПЕРНУЖНОЙХРЕНИ. Нажимаешь скачать эту тебе давно известную штуку. Вот только твой провайдер файлик подменил, ибо он знает с какого сервера и что ты качаешь. Ты то думаешь я качаю с проверенного сайта, а на деле качаешь поделку из ФСБ, СБУ и других полезных организаций, которые успешно по тендеру закупили перепаковку СУПЕРНУЖНОЙХРЕНИ с троянчиком. Проверка контрольной суммы? Пффф. Это только тупые линуксоиды делают.
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|2.64, пох (?), 23:44, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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шапочка из фольги съехала?
Конечно же твой провайдер (который вообще-то живет на деньги, которые ты ему платишь) очень заинтересован подсунуть тебе троянца, вот гугель - он швятой, швятой - правда, странно, на какие деньги он живет, если ты-то ему ни копейки не заплатил? Ну, наверное, с неба падают.
> Проверка контрольной суммы? Пффф. Это только тупые линуксоиды делают.
да, у всех остальных исполняемые файлы давным-давно принято подписывать.
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|3.69, FSA (??), 00:10, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> шапочка из фольги съехала?
Это образно. Любой, кто может вклиниться в твоё соединение на пути от сервера до тебя может файл подменить. Ну и подпись свою поставить. В свете новых законов в РФ не удивлюсь если троянов заставят себе ставить или распространять такими методами.
Основная мысль - гугл видит реальную угрозу и говорит о ней и её решении, а не как наши депутаты придумывают проблему чтобы обосновать введение нужной им херни.
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