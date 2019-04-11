Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd

|
|
|
|1.2, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 14:04, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+8 +/–
|
>Объединение Wi-Fi Alliance, развивающее стандарты для беспроводных сетей, объявило, что проблема затрагивает ограниченное число ранних реализаций WPA3-Personal
Что ещё они могли сказать?
>и может быть устранена через обновление прошивки и ПО (в том числе предложены патчи для hostap/wpa_supplicant и обновление пакетов для Ubuntu).
а роутеры, которые производитель забрасывает сразу, как только продал их?
>Для усиления защиты Wi-Fi Alliance добавил в программу сертификации беспроводных устройств дополнительные тесты для проверки корректности реализаций, а также связался с производителями устройств для совместной координации устранения выявленных проблем.
тесты может быть (и то я глубоко сомневаюсь), а насчет производителей и координации - громкий смех в зале =(((
|
|
|
|2.3, iPony (?), 14:05, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> а роутеры, которые производитель забрасывает сразу, как только продал их?
Ну такие производители точно ещё не выпустили роутеры с WPA3
|
|2.13, Аноним (13), 14:28, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
>а роутеры
https://www.wi-fi.org/product-finder-results?sort_by=default&sort_order=desc&c . Здесь не включены всякие интерпрайзные, которые так или иначе придётся производителю обновить. Из этого если убрать всякие специфичные вещи вроде фортиапов и малоизвестных, то остаётся в сухом остатке два роутера - нетгир (да, этот может забросить своё очень быстро) и синологи. У первого самая свежая фирмварь выпущена 3 апреля (судя по дате Last updated на https://kb.netgear.com/000060819/RAX120-Firmware-Version-1-0-0-84) и "Includes security fixes", однако какие, неизвестно. У второго самое свежее за 21 марта, и про исправление проблем с безопасностью ничего не указано. В общем, проблемы с заброшенными роутерами с WPA3 нет, потому что сами роутеры по себе пока ещё редки.
|
|2.14, iPony (?), 14:32, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Вот у Netgear с поддержкой WPA3 кажись только один AX12 (такая вот бандура с WiFi ax и ценой этак в 25000 рублей).
А в категории этак мне до 3000 рублей что-то без поддержки - пока не будет WPA3.
|
|2.19, Аноним (19), 15:30, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>а роутеры, которые производитель забрасывает сразу, как только продал их?
А может не стоит покупать такие роутеры у таких производителей?
|
|2.23, анон (?), 16:21, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Покупайте ривьеры на открытых платформах без блобов. Лучший пример MTK mt7621 - самая задокументированная и открытая платформа из современных. Лучшая платформа для openwrt на сегодня.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 14:18, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
NIST recommended 15 elliptic curves. Five prime fields Fp for certain primes p of sizes 192, 224, 256, 384, and 521 bits. For each of the prime fields, one elliptic curve is recommended.
|
|1.16, mumu (ok), 14:54, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
ничего серьёзного
какие-то академические изыскания с кэшами, нереализуемые на практике, ддос через флуд и необходимость запуска приложений на стороне клиента.
|
|
|
|
|
|3.26, Crazy Alex (ok), 17:04, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Угу, реализовано. Для идеальных условий, уязвимых реализаций и так далее. Ничего серьёзного, обычные мелкие дырки.
|
|3.28, AnonPlus (?), 17:16, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Ага, "имея возможность выполнить код в системе пользователя беспроводной сети"
А имея возможность выполнить код от рута в вашей системе, я могу вообще сохранённый пароль от беспроводной сети вытащить.
|
|1.27, Аноним (27), 17:05, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Ну так себе средненько. Проблема будет если будет возможен откат на wpa2, но если такое запретить на устройстве то все хорошо.
Вторая проблемы тоже так себе, если будет доступ в систему, если ........
дофига если короче.
|
|
|
|2.29, AnonPlus (?), 17:18, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Но запретить такое в ближайшие годы большинство пользователей не смогут, потому что устройств, которые не умеют и не будут уметь WPA3, на руках полным полно.
|
|1.30, YetAnotherOnanym (ok), 17:18, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
> Атакующий может заблокировать работу определённых функций точки доступа из-за исчерпания доступных ресуросов через отправку большого числа запросов согласования канала связи
А ещё он может микроволновку с открытой дверцей включить.
А вообще - фуфло все эти беспроводные технологии, с самого начала голимое фуфло.
|
|1.32, Аноним (32), 17:22, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Пока существует включенная брешь в безопасности под названием WPS и пароли вида "12345678", можно хоть до упаду обмазываться криптографией и шифрованными management frames без толку.
|
|
|
|2.33, iPony (?), 17:33, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Пока существует включенная брешь в безопасности под названием WPS
Это не брешь. В реализации брешь.
Удачи тебе с современным роутером с WPS...
|
|1.38, Аноним (38), 23:06, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
>оказался подвержен атакам через отслеживание оседания информации в процессорном кэше (cache attack)
Этому любой софт подвержен.
>Атака по откату на WPA2 с возможностью проведения словарного подбора.
Удачи им с подбором пароля вроде ujtr6UqiA2MCFsIYRMLhnCvz8qESUQjBfdDoLdGBGN
|