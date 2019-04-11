Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

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|2.21, Аноним (21), 23:56, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Попробуй на ноуте shift-insert поюзать. В отличие от него у ctrl+v расположение клавиш почти никогда не меняется.
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|2.22, Ilya Indigo (ok), 23:59, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Shift+Insert работает всегда и везде, а вот в консоле Ctrl+V не работает, нужно или Ctrl+Shift+V или Shift+Insert.
Так что однозначно Ctrl+Insert/Shift+Insert/Ctrl+Delete
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|2.5, Анонимный админ (?), 22:31, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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да ещё и эта же половина в прочих вопросах кругом любит линукс и постгре, а пилит всё на вижуал студии.. Как так-то? Где ВИМ?
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|2.16, microcoder (ok), 23:49, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> VSC, у которой не отключаема телеметрия, что может утаскивать твой код
И что? Будто какая-то ценность есть в самом коде. А ничего, что MS владеет вообще всем ресурсом под названием GitHub? Никакой телеметрии не нужно, огромное количество людей заливает "свой" код на этот ресурс.
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|1.9, Аноним (9), 22:56, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Пока простые разработчики были на работе... блогеры и школьники внесли значительный вклад в результаты опроса. Ну, это мое личное мнение, т.к. про Rust слышать доводилось пару раз, как раз, от студентов.
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|2.11, НяшМяш (ok), 23:27, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А что в нём такого плохого? За исключением форматирования, конечно (собственно, поэтому популярность бидона меня всегда удивляла).
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|3.18, Аноним (21), 23:51, 11/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Одного факта, что слово begin (5 символов) используется вместо скобки { (1 символ), достаточно для того, чтобы люто ненавидеть этот язык.
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|4.30, Аноним (30), 00:22, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Одного факта, что слово begin (5 символов) используется вместо скобки { (1
> символ), достаточно для того, чтобы люто ненавидеть этот язык.
А ты представь каково это смотреть на другие языки и испытывать боль в глазах после Python'а
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|2.23, microcoder (ok), 00:00, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Почему всё сводится к деньгам, к зарплате? А запилить для себя любимого, автоматизировать рутины - мне кто-то должен платить?
Python щас встраиваем во многие крупные проекты. Blender, DaVinci Resolve - это те которые я "знаю", где рутины просто "завались" и руками не выполнить некоторые вещи.
Python может быть косвенным инструментом "зарабатывания". Например, ты можешь пилить 3D сцены которые продаются и использовать скриптинг для рутин. В давинчи реализовать уникальный фильтр и т.д. При этом не обязательно быть на ставке Python-программиста.
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|2.24, аноним3 (?), 00:01, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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там любимый язык. он обогнал по любвиобильности))) ахаха. а на деле питон реально простой. там про отступы говорили... ну у него 4 пробела считается нормой, но никто не говорит , что больше нельзя. чес слово писать проще чем на яве. но смотря для чего. а с/с++ да кто ж их обгонит в системном программировании. там же сказали большая часть веб разработчики. они все на ява-скрипт,да php сидят. на что им с/с++?.
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|2.26, fske (?), 00:02, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>И как это объяснить
Да блин, очень просто - читать новость!
>большинство участников Stack Overflow web-разработчики
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