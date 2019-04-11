Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

Python щас встраиваем во многие крупные проекты. Blender, DaVinci Resolve - это те которые я "знаю", где рутины просто "завались" и руками не выполнить некоторые вещи.

Python может быть косвенным инструментом "зарабатывания". Например, ты можешь пилить 3D сцены которые продаются и использовать скриптинг для рутин. В давинчи реализовать уникальный фильтр и т.д. При этом не обязательно быть на ставке Python-программиста.

