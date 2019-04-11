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Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

11.04.2019 22:10

Дискуссионная площадка Stack Overflow опубликовала результаты ежегодного опроса, в котором приняло участие около 90 тысяч разработчиков ПО.

Наиболее часто используемым участниками опроса языком является JavaScript 67.8% (год назад 69.8%, большинство участников Stack Overflow web-разработчики). Наибольший рост популярности как и в прошлом году демонстрирует Python, который за год переместился с 7 на 4 место, обогнав Java и Shell.

  • Уже четвёртый год подряд Rust признаётся самым любимым языком:
  • Наиболее избегаемый язык:
  • Наиболее желанный язык:
  • Используемые СУБД (в этом году PostgreSQL вырвался на второе место, обогнав SQL Server, а SQLite обогнал MongoDB):
  • Наиболее любимые СУБД:
  • Используемые платформы - 53.3% (год назад 48.3%) используют Linux, 50.7% (35.4%) - Windows:
  • В основном используемые для работы операционные системы:
  • Наиболее любимые платформы:
  • Используемые среды разработки:
  • Используемые web-фреймворки:
  • 65% (год назад 43.6%) опрошенных принимают участие в разработке открытого ПО.


  1. Главная ссылка к новости (https://insights.stackoverflow...)
  2. OpenNews: Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow (2017)
  3. OpenNews: Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow (2018)
  4. OpenNews: Результаты опроса разработчиков, проведённого сервисом Stack Overflow
  5. OpenNews: Python поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe
  6. OpenNews: Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: stackoverflow, lang
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  • 1.1, Moebius (ok), 22:27, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ctrl-V или Shift-Insert?
     
     
  • 2.17, trdm (ok), 23:50, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    когда как. юзаю оба.
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:56, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Попробуй на ноуте shift-insert поюзать. В отличие от него у ctrl+v расположение клавиш почти никогда не меняется.
     
  • 2.22, Ilya Indigo (ok), 23:59, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Shift+Insert работает всегда и везде, а вот в консоле Ctrl+V не работает, нужно или Ctrl+Shift+V или Shift+Insert.
    Так что однозначно Ctrl+Insert/Shift+Insert/Ctrl+Delete
     
  • 1.2, kai3341 (ok), 22:27, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Используемые платформы
    > Slack
     
     
  • 2.4, kai3341 (ok), 22:30, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Используемые web-фреймворки
    > 2019
    > jQuery
    > Используемые web-фреймворки
    > Drupal
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:29, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, шел 2019-й год.
     
  • 1.3, SpiritOfStallman (ok), 22:28, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как половина может использовать для коммерческой разработки VSC, у которой не отключаема телеметрия, что может утаскивать твой код (по пользовательскому соглашению) на сервера MS?
     
     
  • 2.5, Анонимный админ (?), 22:31, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    да ещё и эта же половина в прочих вопросах кругом любит линукс и постгре, а пилит всё на вижуал студии.. Как так-то? Где ВИМ?
     
     
  • 3.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:46, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Где ВИМ?

    Вот же: http://www.warandpeace.ru/ru/

     
  • 3.29, Аноним (29), 00:18, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где ВИМ?

    Разувший глаза да увидит.

     
  • 2.16, microcoder (ok), 23:49, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > VSC, у которой не отключаема телеметрия, что может утаскивать твой код

    И что? Будто какая-то ценность есть в самом коде. А ничего, что MS владеет вообще всем ресурсом под названием GitHub? Никакой телеметрии не нужно, огромное количество людей заливает "свой" код на этот ресурс.

     
  • 1.6, Денис (??), 22:33, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что yii2 вообще не катируется?
     
  • 1.7, Анонимище (?), 22:37, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, автор например такого вопроса: https://ru.stackoverflow.com/questions/722357/ тоже считается разработчиком и участвует в опросе? :)
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:56, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пока простые разработчики были на работе... блогеры и школьники внесли значительный вклад в результаты опроса. Ну, это мое личное мнение, т.к. про Rust слышать доводилось пару раз, как раз, от студентов.
     
  • 1.10, Аноним (21), 23:12, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Наиболее избегаемый язык:

    Удивительно, что в списке нет паскаля.

     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 23:27, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что в нём такого плохого? За исключением форматирования, конечно (собственно, поэтому популярность бидона меня всегда удивляла).
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:39, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Паскале, в отличие от питона, количество пробельных символов не является значищим.
     
  • 3.18, Аноним (21), 23:51, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Одного факта, что слово begin (5 символов) используется вместо скобки { (1 символ), достаточно для того, чтобы люто ненавидеть этот язык.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 00:22, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Одного факта, что слово begin (5 символов) используется вместо скобки { (1
    > символ), достаточно для того, чтобы люто ненавидеть этот язык.

    А ты представь каково это смотреть на другие языки и испытывать боль в глазах после Python'а

     
  • 1.14, Аноним (14), 23:46, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Qt Creator не попал даже в топ 15...
     
     
  • 2.19, Аноним (21), 23:53, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что оч. странно - с добавлением поддержки LSP VSCode рвёт в клочья.
     
     
  • 3.20, Аноним (21), 23:53, 11/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверное неясно выразился ... В Qt Creator теперь есть LSP.
     
  • 1.15, Анонимс (?), 23:46, 11/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Python перегнал не только Java, но и С, С++. И как это объяснить, питон разработчикам больше платят?
     
     
  • 2.23, microcoder (ok), 00:00, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему всё сводится к деньгам, к зарплате? А запилить для себя любимого, автоматизировать рутины - мне кто-то должен платить?

    Python щас встраиваем во многие крупные проекты. Blender, DaVinci Resolve - это те которые я "знаю", где рутины просто "завались" и руками не выполнить некоторые вещи.

    Python может быть косвенным инструментом "зарабатывания". Например, ты можешь пилить 3D сцены которые продаются и использовать скриптинг для рутин. В давинчи реализовать уникальный фильтр и т.д. При этом не обязательно быть на ставке Python-программиста.

     
  • 2.24, аноним3 (?), 00:01, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там любимый язык. он обогнал по любвиобильности))) ахаха. а на деле питон реально простой. там про отступы говорили... ну у него 4 пробела считается нормой, но никто не говорит , что больше нельзя. чес слово писать проще чем на яве. но смотря для чего. а с/с++ да кто ж их обгонит в системном программировании. там же сказали большая часть веб разработчики. они все на ява-скрипт,да php сидят. на что им с/с++?.
     
     
  • 3.28, Аноним (29), 00:15, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > на что им с/с++?

    Как это — на что? Чтобы их избегать!

     
  • 2.26, fske (?), 00:02, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >И как это объяснить

    Да блин, очень просто - читать новость!
    >большинство участников Stack Overflow web-разработчики

     
  • 1.25, Ilya Indigo (ok), 00:01, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > HTML/CSS

    Потрясающий "язык" на втором месте!
    Так там и JSON скоро появится, и PCRE!

     
     
  • 2.27, microcoder (ok), 00:06, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, не язык? HyperText Markup Language
     

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