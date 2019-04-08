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Chrome и Safari убрали возможность отключения атрибута отслеживания кликов

08.04.2019 21:48

Из Safari и браузеров на кодовой базе Chromium убрали опции для отключения атрибута "ping", позволяющего владельцам сайтов отслеживать переходы по ссылкам с их страниц. В случае перехода по ссылке при наличии в теге "a href" атрибута "ping=URL" браузер дополнительно формирует POST-запрос к указанному в атрибуте URL, передавая через заголовок HTTP_PING_TO сведения о состоявшемся переходе.

С одной стороны атрибут "ping" приводит к утечке сведений о действиях пользователя на странице, что может восприниматься как нарушение конфиденциальности так как в подсказке, отображаемой при наведении на ссылку, браузер никак не информирует пользователя о дополнительной отправке сведений и пользователь без просмотра кода страницы не может определить применяется атрибут "ping" или нет. C другой стороны вместо "ping" для отслеживания переходов с тем же успехом может применяться проброс через транзитную ссылку или перехват кликов обработчиками на JavaScript, "ping" лишь упрощает организацию отслеживания переходов. Кроме того, "ping" упоминается в спецификациях организации WHATWG, занимающейся стандартизацией технологий HTML5.

В Firefox поддержка атрибута "ping" присутствует, но отключена по умолчанию (browser.send_pings в about:config). В Chrome до выпуска включительно 73 атрибут "ping" был включен, но имелась возможность его отключения через опцию "chrome://flags#disable-hyperlink-auditing". В текущих экспериментальных выпусках Chrome данный флаг убран и атрибут "ping" переведён в разряд неотключаемых возможностей. В Safari 12.1 также убрана возможность отключения "ping", которая раньше была доступна через опцию WebKit2HyperlinkAuditingEnabled.

  1. Главная ссылка к новости (https://lapcatsoftware.com/art...)
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  3. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  5. OpenNews: В CDN Cloudflare внедрена поддержка ESNI для шифрования имени хоста в HTTPS-трафике
  6. OpenNews: Определены методы отслеживания перемещений, подлежащие блокировке в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, safari, privacy
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  • 1.1, Иваныч (??), 22:06, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Chrome - не отключаемые возможности! Скачай, пробрось, сливай.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:28, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    "Неотключаемые" в данном случае пишется слитно, если что.
     
     
  • 3.7, Иваныч (??), 22:31, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Я тогда болел, извините.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:18, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    То, что ping указан в стандартах, ещё не значит, что он должен быть включен по умолчанию.
     
  • 1.3, Х (?), 22:25, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нам, хм, иппут, а мы - любим Хром!
     
     
  • 2.6, пох (?), 22:30, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это он нас приходит "любить". С оттакенной тентаклей. И еще несколькими для всех остальных отверстий.

    А взаимности и не требует.

     
  • 1.5, пох (?), 22:29, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ну вот, а чо врали что "уебкит это не хромой, это совсем-совсем другой мех, апля зуп дает, все с нуля переписала" ?

    походу "всеснуляторы" автосинхрят код с хромым, даже не разбираясь, что он там делает. Выпилили какой-то hidden pref? Значит и нам того же, двойную порцию!

     
  • 1.8, InuYasha (?), 23:02, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Приватность? Какая приватность? )
     
     
  • 2.13, Имя (?), 00:10, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При Джобсе до такого не опускались.
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:49, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если теперь вместо JavaScript это начнут делать через ping то будет только лучше. Пользователей Firefox это не затронет и блокировать это станет только проще.
     
     
  • 2.10, M i M (?), 23:53, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, для пользователей Firefox всё останется как было — с реализацией пинга на JS, либо через подстановку промежуточной ссылки.
     
  • 1.11, th3m3 (ok), 00:03, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Firefox - как всегда рулит!
     
  • 1.12, DJ (??), 00:08, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хех. А я думаю, куда мой FF все время на ping долбит. Ну теперь сразу в блок фаервола. Пусть через js пилят. Он у меня тоже блокируется. Везде свой нос пытаются засунуть. Суки.
     

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