Chrome и Safari убрали возможность отключения атрибута отслеживания кликов

Из Safari и браузеров на кодовой базе Chromium убрали опции для отключения атрибута "ping", позволяющего владельцам сайтов отслеживать переходы по ссылкам с их страниц. В случае перехода по ссылке при наличии в теге "a href" атрибута "ping=URL" браузер дополнительно формирует POST-запрос к указанному в атрибуте URL, передавая через заголовок HTTP_PING_TO сведения о состоявшемся переходе.

С одной стороны атрибут "ping" приводит к утечке сведений о действиях пользователя на странице, что может восприниматься как нарушение конфиденциальности так как в подсказке, отображаемой при наведении на ссылку, браузер никак не информирует пользователя о дополнительной отправке сведений и пользователь без просмотра кода страницы не может определить применяется атрибут "ping" или нет. C другой стороны вместо "ping" для отслеживания переходов с тем же успехом может применяться проброс через транзитную ссылку или перехват кликов обработчиками на JavaScript, "ping" лишь упрощает организацию отслеживания переходов. Кроме того, "ping" упоминается в спецификациях организации WHATWG, занимающейся стандартизацией технологий HTML5.

В Firefox поддержка атрибута "ping" присутствует, но отключена по умолчанию (browser.send_pings в about:config). В Chrome до выпуска включительно 73 атрибут "ping" был включен, но имелась возможность его отключения через опцию "chrome://flags#disable-hyperlink-auditing". В текущих экспериментальных выпусках Chrome данный флаг убран и атрибут "ping" переведён в разряд неотключаемых возможностей. В Safari 12.1 также убрана возможность отключения "ping", которая раньше была доступна через опцию WebKit2HyperlinkAuditingEnabled.



