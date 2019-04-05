Разработчики PostgreSQL опровергли наличие уязвимости в COPY..PROGRAM

В ответ на появление в СМИ спекуляций, основанных на отчёте об уязвимости CVE-2019-9193, разработчики PostgreSQL опубликовали опровержение. CVE-2019-9193 преподносится некоторыми аналитиками как критическая удалённо эксплуатируемая проблема, позволяющая в конфигурации по умолчанию через манипуляции с конструкцией "COPY TO/FROM PROGRAM" выполнить произвольный код с правами пользователя, под которой запущена СУБД. Данные заявления не соответствуют действительности, описанная проблема надумана и CVE-2019-9193 на деле не является уязвимостью. Идентификатор уязвимости CVE-2019-9193 выдан по недосмотру.

Конструкция "COPY TO/FROM PROGRAM" является штатной функциональностью, которая доступна только пользователю с правами администратора (superuser) или при явном делегировании полномочия "pg_execute_server_program". Вопреки заявлениям в публикациях, предоставляемые по умолчанию права pg_read_server_files и pg_write_server_files не дают полномочий для выполнения конструкции "COPY..PROGRAM". Обычные пользователи СУБД не имеют возможности запуска обработчиков при помощи "COPY TO/FROM PROGRAM", а администратору нет смысла взламывать собственное окружение, в котором выполняется СУБД и к которому уже имеется полный доступ (администратор СУБД имеет полномочия пользователя под которым выполняется PostgreSQL).



