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Разработчики PostgreSQL опровергли наличие уязвимости в COPY..PROGRAM

05.04.2019 08:21

В ответ на появление в СМИ спекуляций, основанных на отчёте об уязвимости CVE-2019-9193, разработчики PostgreSQL опубликовали опровержение. CVE-2019-9193 преподносится некоторыми аналитиками как критическая удалённо эксплуатируемая проблема, позволяющая в конфигурации по умолчанию через манипуляции с конструкцией "COPY TO/FROM PROGRAM" выполнить произвольный код с правами пользователя, под которой запущена СУБД. Данные заявления не соответствуют действительности, описанная проблема надумана и CVE-2019-9193 на деле не является уязвимостью. Идентификатор уязвимости CVE-2019-9193 выдан по недосмотру.

Конструкция "COPY TO/FROM PROGRAM" является штатной функциональностью, которая доступна только пользователю с правами администратора (superuser) или при явном делегировании полномочия "pg_execute_server_program". Вопреки заявлениям в публикациях, предоставляемые по умолчанию права pg_read_server_files и pg_write_server_files не дают полномочий для выполнения конструкции "COPY..PROGRAM". Обычные пользователи СУБД не имеют возможности запуска обработчиков при помощи "COPY TO/FROM PROGRAM", а администратору нет смысла взламывать собственное окружение, в котором выполняется СУБД и к которому уже имеется полный доступ (администратор СУБД имеет полномочия пользователя под которым выполняется PostgreSQL).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Microsoft поглотил компанию Citus, развивающую СУБД на базе PostgreSQL
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 11
  4. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено расширение TopN
  5. OpenNews: Атака по майнингу криптовалюты на незащищённых серверах PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: postgresql
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  • 1, Аноним (1), 08:47, 05/04/2019 [ответить]    [к модератору]
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