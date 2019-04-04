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Лог изменений в V8 помог создать эксплоит для неисправленной уязвимости в Chrome

04.04.2019 19:35

Компания Exodus Intelligence, специализирующейся на продаже спецслужбам и корпорациям информации о неисправленных уязвимостях, обратила внимание на слабое место в процессе устранения уязвимостей в браузере Chrome, позволяющее злоумышленникам получать информацию о проблемах и создавать эксплоиты ещё до выпуска обновления браузера с устранением уязвимости. Проблема касается утечки сведений о потенциальных уязвимостях в исправлениях, вносимых в JavaScript-движок V8 и прочие отдельно разрабатываемые компоненты.

Информация об уязвимостях в Chrome до выпуска релиза обрабатывается в закрытых отчётах об ошибках, доступных только небольшой группе основных разработчиков и не публикуемых публично до выхода исправлений. В случае, если уязвимость касается движка V8, исправления вносятся в его кодовую базу отдельно и некоторое время уязвимость становится исправленной в V8, но не исправленной в Chrome. Злоумышленники могут отследить подобные исправления, проанализировать их и использовать для атаки на актуальные выпуски Chrome, воспользовавшись тем, что какое-то время уже засветившаяся в коде V8 проблема остаётся неисправленной в Chrome.

В качестве демонстрации своей теории, исследовали подготовили рабочий прототип эксплоита, позволяющий атаковать полностью обновлённые выпуски Chrome. Эксплоит позволяет запустить системный калькулятор при открытии специально оформленной страницы, но для работы требует запуска браузера с опцией "--no-sandbox" для отключения sandbox-окружения. Эксплоит ограничен одной уязвимостью чтобы разработкой не могли воспользоваться злоумышленники и применить ещё не исправленную уязвимость для совершения злонамеренных действий (для совершения реальной атаки требуется выявление ещё одной уязвимости для выхода из sandbox).

Текущий процесс разработки Chrome включает стадии для тестирования изменений перед их поставкой в финальном релизе. Например, используемая в эксплоите проблема вначале была исправлена в кодовой базе Chromium, после этого перенесена в экспериментальные ветки Chrome Canary и Beta для тестирования перед включением в стабильную ветку. Время тестирования обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от опасности и состояния графика формирования релизов (критические уязвимости, позволяющие обойти sandbox, исправляются вне графика, в противном случае уязвимости ожидают очередной фиксированной даты релиза).

Предложенный эксплоит был подготовлен по следам ошибки в коде обработки Array.prototype.map в JIT-компиляторе TurboFan, которая была исправлена в движке V8 18 марта и была упомянута в логе git, но остаётся неисправленной в Chrome. Информация об исправлении уже несколько недель доступна в системе рецензирования изменений, невзирая на ограничение доступа к исходному сообщению о проблеме в трекере ошибок. В случае, если бы эксплоит по мотивам данной ошибки был создан злоумышленниками, которые дополнительно имели сведения об ещё одной уязвимости для обхода sandbox, то они могли около двух недель применять этот эксплоит для атак на пользователей с самой свежей версией Chrome.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.exodusintel.com/2...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 60 с устранением уязвимости в WiFi-чипах Broadcom
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  4. OpenNews: Выпуск Tails 1.1. Zero-day уязвимость в Tails связана с работой I2P
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в SQLite, затрагивающая браузеры на базе Chromium
  6. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, exploit
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  • 1.1, Аноним (1), 19:50, 04/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    а как там дела у неуловимых джо? Фф например в этом плане "безапасин"
     
     
  • 2.2, VINRARUS (ok), 19:57, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда двери открыты не нужно беспокоиться за дырку в стене скрытую за обоями.
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:59, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Джо должны просто блокировать скрипты.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 20:27, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    и куки, и запускать в эмуляторе с экраном 1024х768
     
     
  • 4.8, Аноним84701 (ok), 21:25, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >  в эмуляторе с экраном 1024х768

    Кто-то (совсем не палящийся) все еще привычно страдает с эмуляторами экрана, кто-то мог еще 10 лет назад просто запустить
    [code]
    % Xephyr :10 -screen 1280x800 & DISPLAY=:10 mwm & DISPLAY=:10 su restricted -c firefox
    [/code]
    Классика. Дарю.

     
  • 1.5, gnome (??), 20:53, 04/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы все уязвимы создатель OS9.0 показал что можно в браузеры набрать ///адрес папки и привет амлет не которые проводники тоже так же доступны
     
  • 1.6, Отражение луны (ok), 20:57, 04/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>но для работы требует запуска браузера с опцией "--no-sandbox" для отключения sandbox-окружения.

    Гениально. Ждем уязвимость, требующую для эксплуатации пересборки браузера.

     
     
  • 2.7, Аноним84701 (ok), 21:06, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>>но для работы требует запуска браузера с опцией "--no-sandbox" для отключения sandbox-окружения.
    > Гениально. Ждем уязвимость, требующую для эксплуатации пересборки браузера.

    Хм, какие именно слова или буквы в
    > Эксплоит ограничен одной уязвимостью чтобы разработкой не могли воспользоваться злоумышленники

    вам не понятны?

    А то ведь можно сразу не заморачиваться, превентивно удалить калькулятор и гордо заявлять, что уязвимость (и заодно еще куча других)  в этой конкретной системе не действует!

     
  • 1.9, Аноним (9), 22:37, 04/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Exodus Intelligence

    Откуда у них Исход? Кто тамошний Моисей?

     

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