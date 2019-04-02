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Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL

02.04.2019 20:40

Апелляционный суд Германии оставил без изменения решение Окружного суда Гамбурга в деле о нарушении компанией VMware лицензии GPL и не удовлетворил апелляцию, поданную правозащитной организацией Software Freedom Conservancy (SFC) от имени Кристофа Хелвига (Christoph Hellwig), известного разработчика ядра Linux. Несмотря на то, что немецкий суд принял окончательное решение в отношении процедуры, а не по существу, SFC и Хелвиг не намерены возобновлять разбирательство в судах высшей инстанции.

На прошедшие разбирательства было потрачено много времени и ресурсов, но прецедент так и не был создан. Тем не менее, несмотря на фактический проигрыш, SFC считает, что открытое сообщество формально выиграло так как разбирательство побудило многие компании к более внимательному отношению к требованиям копилефт лицензий и более тщательной проверке продуктов на предмет возможных нарушений.

В том числе компания VMware заявила о намерении удалить спорную прослойку vmklinux из своего ядра vmkernel и продукта vSphere, даже после того, что суд оказался на её стороне. Несмотря на проигрыш организация SFC не намерена сдаваться и продолжит попытки создания прецедента для подобных нарушений GPL, но уже в делах с другими ответчиками и в других юрисдикциях.

Напомним, что в 2016 году суд не вынес решения по существу и не признал правоту ни одной из сторон. Дело было закрыто из-за отсутствия должной экспертизы и неопределённости с имущественными правами на код ядра Linux (непонято, может ли один из разработчиков предъявлять претензии, так как ядро развивается при участии тысяч разработчиков и возникает вопрос выделения авторских прав отдельных участников). Предоставленные в ходе разбирательства доказательства нарушения GPL не были приняты во внимание, так как показанные примеры заимствования кода не соответствовали требованиям к предоставлению доказательств (в отличие от судов США, в немецком суде публично доступной информации в Git-репозитории оказалось недостаточно).

Позиция Кристофа Хелвига и организации Software Freedom Conservancy, которые выступают в рассматриваемом деле истцами, сводится к тому, что компонент "vmkernel" в продукте VMware ESXi построен на основе комбинации кода ядра Linux с проприетарным кодом, который остаётся закрыт, что нарушает требования по раскрытию кода, связанного с кодом под лицензией GPLv2. Хелвиг выступил истцом, так как в "vmkernel" используются подсистемы ядра Linux, разработанные лично им.

Компания VMware, выступающая в роли ответчика, утверждает, что прямое заимствование кода ядра Linux в проприетарном компоненте "vmkernel" отсутствует. VMware ESXi представляет собой операционную систему, обеспечивающую управление аппаратными и программными ресурсами физических серверов, в основе которой лежит проприетарное ядро "vmkernel", которое поддерживает собственный программный интерфейс "VMK API", но также предоставляет прослойку vmklinux для обеспечения совместимости с драйверами Linux. Исходные тексты модуля vmklinux распространяются под лицензией GPLv2.

Практика создания GPL-прослоек для связывания с проприетарными компонентами давно применяется разработчиками драйверов, но проблема в том, что через модуль vmklinux производится обращение и к компонентам ядра, экспортируемым с флагом EXPORT_SYMBOL_GPL, т.е. предоставляемым только для кода под GPL. Использование внутренних вызовов ядра, попадающих в список EXPORT_SYMBOL_GPL, автоматически переводит любую надстройку в категорию производной работы, которая должна поставляться под GPL.

С одной стороны модуль vmklinux поставляется под лицензией GPL и выполняет это условие, но с другой является лишь прослойкой для обращений к проприетарному коду. Истец считает, что проприетарный vmkernel следует рассматривать как продукт, производный от GPL-компонентов ядра Linux, даже при неявном связывании с ядром. VMware считает, что реэкспортирование GPL-функций через обёртки не приводит к созданию производной работы, тем более, что обращение к ядру Linux производится не для заимствования функциональности, а для обеспечения совместимости.



  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Возобновление судебного дела, связанного с обвинением VMware в нарушении GPL
  3. OpenNews: Против VMware инициировано судебное разбирательство, связанное с нарушением лицензии GPL
  4. OpenNews: Суд отклонил иск о нарушении компанией VMware лицензии GPL
  5. OpenNews: Компания VMware представила открытую Linux ОС и сервер идентификации
  6. OpenNews: Компания VMware отреагировала на обвинение в нарушении лицензии GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: vmware, gpl, law
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  • 1.1, Аноним (1), 20:55, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > В том числе компания VMware заявила о намерении удалить спорную прослойку vmklinux из своего ядра vmkernel и продукта vSphere

    Это самое главное. Если действительно удалят, то победа за SFC.

     
     
  • 2.3, Crazy Alex (ok), 21:05, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Это как раз дело десятое, прецедент важнее. Но увы...
     
  • 2.4, пох (?), 21:06, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    ну да, ну да - победа за больными м-ками, а у вас просто перестанут работать те немногие 3d-party драйвера и утилиты, которые еще как-то работоспособны.

    поебда, ага - кому, кроме м-ков, от нее счастье, хотелось бы знать?

     
     
  • 3.6, sailorCat (?), 21:17, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    тебя посадят, а ты не ворую. И скупкой краденного тоже не занимайся.
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:17, 02/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Так дрова для вмвари выпускаются отдельно и они гавно Там кодовая база старая т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, пох (?), 22:13, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Так дрова для вмвари выпускаются отдельно и они гавно.

    ну как бы вариантов два - это вот самое, на компьютере из этого же субстрата, с отдельными дровами из чего было, или PowerEdge M1000e - сколько там одно лезвие стоит, лямов пять на наши деньги?
    Зато у него все хорошо с драйверами, идут в комплекте (вмвари), вмварь не жалуется.

    > ты что-то взял попользоваться - верни.

    у вас ничего не брали. Кроме апи. Который честно выложили в открытый доступ, но что-то вы не хотите ничего в нем улучшать, странно даже - а так топотали ножками, требуя себе исходников.

    ну вот теперь выкинут совсем - и у вас те дрова что были, работать окончательно перестанут.
    мне даже особо и не жалко, у меня 3ware, которая уже не работает (последняя версия, для которой выпускали - 5.5, а больше уже выпускать некому)

     
  • 1.2, Аноним (7), 21:05, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    несколько лет назад исходники утекли и да, там полноценное ядро, вклада вмвари о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, пох (?), 21:11, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    экшперд опеннета как он есть.

    baloon и live migration не имеют ни малейшего отношения к vmklinux, это прослойка для запуска драйверов линукса внутри хоста - чтобы он мог как-то работать на железе, для которого нет native драйвера (а их для почти никакого нет, и вмварь это ничуть не огорчает - ее _коммерческие_ клиенты купят железку из hcl - пострадаешь ты, анон, со своим халявным esxi на машине из бракованных запчастей). balloon работает в ядре виртуалки (и совершенно ничего интересного в нем нет), live migration работает в userspace (и частично опять же в виртуалке), и ее, естественно, никто на халяву вам не даст.

     
     
  • 3.8, Аноним (7), 21:21, 02/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    не, это ты не понял я про обьединение виртуальной памяти для виртуальных машин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, пох (?), 22:19, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > я про "обьединение" виртуальной памяти для виртуальных машин независимо от используемой ОС

    я не очень понял про что это. vmbaloon точно не про это, он про отжать у виртуалки физически выделенную ей память, делая вид что она занята этим драйвером, чтобы виртуалка не обиделась - годится только для ненужных виртуалок, сомневаюсь что это кто-то использует в production, кроме совсем уж бедных и жадных.
    live migration, говорят вам, по сути user space скрипты, плюс какой-то кусок опять же в виде драйвера внутри vm. Ничего особо военного там нет, но с vmkernel оно никак вообще не связано.

    vmkernel это псевдо-ядро для сохранения апи драйверов - чтобы эти самые драйвера думали что они работают в линухе, избавляя китайских разработчиков от необходимости изучать еще один api и еще один набор инструментов.

     
  • 1.9, Аноним (9), 21:46, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Немецкие суды по степени своей закрытости и коррумпированности могут соперничать с (пост)советскими, поэтому неудивительно.
     
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 22:40, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы судились в Германии? А в СССР Вы судились? А в пост-СССР?
    Можете рассказать о своём деле, которое в этом суде рассматривалось, изложить свои аргументы? Можете обосновать утверждение о коррумпированности немецкого, советского или постсоветского суда на основе своих наблюдений?


     
     
  • 3.25, пох (?), 23:25, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Можете рассказать о своём деле, которое в этом суде рассматривалось, изложить свои аргументы?

    ничего что это чистой воды уголовщина?
    Ну ок, могу рассказать уже - один мой друг (гм), развернувшись через двойную сплошную, гордо отказался платить полицаю, предлагавшему "решить вопрос" на месте. В суде "аргументов" пришлось выложить в три раза больше - на удивленный вопрос "да что ж ТАК-то дорого?!" был дан не менее удивленный ответ - "так ведь треть-то приходится отдавать полицаю, за моральный ущерб, а вы что думали!?"

     
  • 3.27, Аноним (-), 23:59, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судились в Украине (до 2014 года) и в России, в частности, Украине до ЕСПЧ дошли. А адвокат как раз работал в Германии. Постсовок полный мрак, но в Германии тоже есть похожие гадкие практик.
     
  • 3.29, Аноним (-), 00:05, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оба дела решились в нашу пользу, но стоило это в буквальном смысле многих лет жизни. А гадкость практик заключается в произволе, закрытости и безответственности в плане соблюдения процедур.
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:58, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Как же они SFC задолбали со своей копирастией VMware сделала продукт, увеличи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, пох (?), 22:21, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да они и от "продухта" особой пользы не получили - может во времена esx4 от него и была какая польза, а сейчас одни неприятности (поскольку эти драйвера глючат и тормозят, а счастливый халявопользователь, конечно же, распространяет fud про "эту глючную vmware")
     
  • 2.15, xi (??), 22:34, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Странный способ "увеличения ценности".

    Ценность ядра Linux в постоянном движении вперёд и расширении функционала силами мирового сообщества, с результатом, открытым для всех. VMware же поднастрогала только для себя, но на основе предыдущей работы других разработчиков. Здесь нет того, что называется "продукт, увеличивающий ценность ядра Линукс", потому что нет движения и нет открытого результата ни для кого, кроме VMware. Потому что модуль vmklinux на*ер никому не нужен, кроме разработчика.

     
     
  • 3.23, пох (?), 23:18, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ценность ядра Linux в постоянном движении вперёд

    и в чем ценность этого вашего движения вперде на деньги ibm и intel?

    > VMware же поднастрогала только для себя

    для своих пользователей. Среди которых, внезапно, пользователи этих самых линуксов в количестве, как бы не превышающем 50%.

    бессмыленной движухи вникуда - нету, есть возможность использовать апи.

    > модуль vmklinux на*ер никому не нужен, кроме разработчика.

    тогда ядро линух ненужно даже разработчикам. Потому что при попытке сделать хоть что-то _для_себя_, а не править баги за Линусом и компашкой (получающим за это зарплату, в отличие от тебя, анон) - приходят больные люди и требуют от тебя отступного и открытия кода, не имеющего к их поделию ни малейшего отношения - хотя им лично от этого никакой совершенно пользы не будет, а вред, между прочим, вполне возможен.

    Кстати, интересно, что когда "правильные пацаны" действительно перепродают чужой труд подорого, добавив к нему мелкую улучшайку - разработчики аж трех строк в CoC и README.md почему-то сидят тихо и не вякают - что-то я не слышал о претензиях к canonical на тему "немедля открыть liveupdate", хотя степень его соответствия gpl как бы не околонулевая.

     
  • 2.18, IRASoldier (?), 22:49, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Как же они (SFC) задолбали со своей копирастией!

    Да, возможно кто-то наконец поймёт, что GPL таки приводит именно к подобному и копирастия на её основе может быть не менее угробищной, чем обычная.

     
     
  • 3.26, пох (?), 23:28, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да вроде все уже давно поняли, но выбор по сути - либо gpl, либо не связываться с опенсорсием вообще - поляна загажена по пояс. для всего остального уже не найти ни разработчиков, ни хотя бы видимости надежности проекта.
    Хотя той же вмвари вероятнее всего было бы ничуть не хуже с прослойкой совместимости с freebsd.

     
  • 2.20, sailorCat (?), 23:05, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > копирастией

    Копилефтией!

    >  VMware сделала продукт

    Напоминает белорусских перекупов, которые берут санкционку, переклеивают лейбл и продают "свой" продукт в РФ.

     
     
  • 3.24, Беларусский перекуп (?), 23:19, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а вы и жрете, за обе щеки. Патамушта вам фюрер жратву запретил, но жрать-то вам по прежнему хочется.
     
     
  • 4.28, sailorCat (?), 00:00, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как-то делает вас менее подлыми и гадкими мелочными негодяями?
     
  • 1.11, zzz (??), 22:10, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И после этого GPLнутые будут что-то говорить про плохую лицензию BSD, которая позволяет не возвращать код, и хорошую GPL.
     
     
  • 2.19, IRASoldier (?), 22:51, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно, GPL позволяет сидеть на коде как собака на сене и саботировать всё, что не столлманоугодно.
     
     
  • 3.21, sailorCat (?), 23:06, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это Столлман запретил вмваре публиковать код производной работы?
     
  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 22:42, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > удалить спорную прослойку vmklinux

    Ну и правильно. Будете вредничать - выкинем на мороз.

     
  • 1.22, X4asd (ok), 23:14, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Использование внутренних вызовов ядра, попадающих в список EXPORT_SYMBOL_GPL, автоматически переводит любую надстройку в категорию производной работы

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