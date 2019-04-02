Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL

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|1.1, Аноним (1), 20:55, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В том числе компания VMware заявила о намерении удалить спорную прослойку vmklinux из своего ядра vmkernel и продукта vSphere
Это самое главное. Если действительно удалят, то победа за SFC.
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|2.4, пох (?), 21:06, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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ну да, ну да - победа за больными м-ками, а у вас просто перестанут работать те немногие 3d-party драйвера и утилиты, которые еще как-то работоспособны.
поебда, ага - кому, кроме м-ков, от нее счастье, хотелось бы знать?
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|4.12, пох (?), 22:13, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Так дрова для вмвари выпускаются отдельно и они гавно.
ну как бы вариантов два - это вот самое, на компьютере из этого же субстрата, с отдельными дровами из чего было, или PowerEdge M1000e - сколько там одно лезвие стоит, лямов пять на наши деньги?
Зато у него все хорошо с драйверами, идут в комплекте (вмвари), вмварь не жалуется.
> ты что-то взял попользоваться - верни.
у вас ничего не брали. Кроме апи. Который честно выложили в открытый доступ, но что-то вы не хотите ничего в нем улучшать, странно даже - а так топотали ножками, требуя себе исходников.
ну вот теперь выкинут совсем - и у вас те дрова что были, работать окончательно перестанут.
мне даже особо и не жалко, у меня 3ware, которая уже не работает (последняя версия, для которой выпускали - 5.5, а больше уже выпускать некому)
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|2.5, пох (?), 21:11, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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экшперд опеннета как он есть.
baloon и live migration не имеют ни малейшего отношения к vmklinux, это прослойка для запуска драйверов линукса внутри хоста - чтобы он мог как-то работать на железе, для которого нет native драйвера (а их для почти никакого нет, и вмварь это ничуть не огорчает - ее _коммерческие_ клиенты купят железку из hcl - пострадаешь ты, анон, со своим халявным esxi на машине из бракованных запчастей). balloon работает в ядре виртуалки (и совершенно ничего интересного в нем нет), live migration работает в userspace (и частично опять же в виртуалке), и ее, естественно, никто на халяву вам не даст.
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|4.13, пох (?), 22:19, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> я про "обьединение" виртуальной памяти для виртуальных машин независимо от используемой ОС
я не очень понял про что это. vmbaloon точно не про это, он про отжать у виртуалки физически выделенную ей память, делая вид что она занята этим драйвером, чтобы виртуалка не обиделась - годится только для ненужных виртуалок, сомневаюсь что это кто-то использует в production, кроме совсем уж бедных и жадных.
live migration, говорят вам, по сути user space скрипты, плюс какой-то кусок опять же в виде драйвера внутри vm. Ничего особо военного там нет, но с vmkernel оно никак вообще не связано.
vmkernel это псевдо-ядро для сохранения апи драйверов - чтобы эти самые драйвера думали что они работают в линухе, избавляя китайских разработчиков от необходимости изучать еще один api и еще один набор инструментов.
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|2.16, YetAnotherOnanym (ok), 22:40, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы судились в Германии? А в СССР Вы судились? А в пост-СССР?
Можете рассказать о своём деле, которое в этом суде рассматривалось, изложить свои аргументы? Можете обосновать утверждение о коррумпированности немецкого, советского или постсоветского суда на основе своих наблюдений?
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|3.25, пох (?), 23:25, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Можете рассказать о своём деле, которое в этом суде рассматривалось, изложить свои аргументы?
ничего что это чистой воды уголовщина?
Ну ок, могу рассказать уже - один мой друг (гм), развернувшись через двойную сплошную, гордо отказался платить полицаю, предлагавшему "решить вопрос" на месте. В суде "аргументов" пришлось выложить в три раза больше - на удивленный вопрос "да что ж ТАК-то дорого?!" был дан не менее удивленный ответ - "так ведь треть-то приходится отдавать полицаю, за моральный ущерб, а вы что думали!?"
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|3.27, Аноним (-), 23:59, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Судились в Украине (до 2014 года) и в России, в частности, Украине до ЕСПЧ дошли. А адвокат как раз работал в Германии. Постсовок полный мрак, но в Германии тоже есть похожие гадкие практик.
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|3.29, Аноним (-), 00:05, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Оба дела решились в нашу пользу, но стоило это в буквальном смысле многих лет жизни. А гадкость практик заключается в произволе, закрытости и безответственности в плане соблюдения процедур.
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|2.14, пох (?), 22:21, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да они и от "продухта" особой пользы не получили - может во времена esx4 от него и была какая польза, а сейчас одни неприятности (поскольку эти драйвера глючат и тормозят, а счастливый халявопользователь, конечно же, распространяет fud про "эту глючную vmware")
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|2.15, xi (??), 22:34, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Странный способ "увеличения ценности".
Ценность ядра Linux в постоянном движении вперёд и расширении функционала силами мирового сообщества, с результатом, открытым для всех. VMware же поднастрогала только для себя, но на основе предыдущей работы других разработчиков. Здесь нет того, что называется "продукт, увеличивающий ценность ядра Линукс", потому что нет движения и нет открытого результата ни для кого, кроме VMware. Потому что модуль vmklinux на*ер никому не нужен, кроме разработчика.
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|3.23, пох (?), 23:18, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ценность ядра Linux в постоянном движении вперёд
и в чем ценность этого вашего движения вперде на деньги ibm и intel?
> VMware же поднастрогала только для себя
для своих пользователей. Среди которых, внезапно, пользователи этих самых линуксов в количестве, как бы не превышающем 50%.
бессмыленной движухи вникуда - нету, есть возможность использовать апи.
> модуль vmklinux на*ер никому не нужен, кроме разработчика.
тогда ядро линух ненужно даже разработчикам. Потому что при попытке сделать хоть что-то _для_себя_, а не править баги за Линусом и компашкой (получающим за это зарплату, в отличие от тебя, анон) - приходят больные люди и требуют от тебя отступного и открытия кода, не имеющего к их поделию ни малейшего отношения - хотя им лично от этого никакой совершенно пользы не будет, а вред, между прочим, вполне возможен.
Кстати, интересно, что когда "правильные пацаны" действительно перепродают чужой труд подорого, добавив к нему мелкую улучшайку - разработчики аж трех строк в CoC и README.md почему-то сидят тихо и не вякают - что-то я не слышал о претензиях к canonical на тему "немедля открыть liveupdate", хотя степень его соответствия gpl как бы не околонулевая.
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|2.18, IRASoldier (?), 22:49, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Как же они (SFC) задолбали со своей копирастией!
Да, возможно кто-то наконец поймёт, что GPL таки приводит именно к подобному и копирастия на её основе может быть не менее угробищной, чем обычная.
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|3.26, пох (?), 23:28, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да вроде все уже давно поняли, но выбор по сути - либо gpl, либо не связываться с опенсорсием вообще - поляна загажена по пояс. для всего остального уже не найти ни разработчиков, ни хотя бы видимости надежности проекта.
Хотя той же вмвари вероятнее всего было бы ничуть не хуже с прослойкой совместимости с freebsd.
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|2.20, sailorCat (?), 23:05, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> копирастией
Копилефтией!
> VMware сделала продукт
Напоминает белорусских перекупов, которые берут санкционку, переклеивают лейбл и продают "свой" продукт в РФ.
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|1.22, X4asd (ok), 23:14, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> Использование внутренних вызовов ядра, попадающих в список EXPORT_SYMBOL_GPL, автоматически переводит любую надстройку в категорию производной работы
размечтались
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