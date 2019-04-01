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Релиз дистрибутива Sabayon Linux 19.03

01.04.2019 12:05

Спустя год с момента прошлого выпуска представлен релиз дистрибутива Sabayon Linux 19.03, сочетающего в себе удобство для конечного пользователя с гибкостью Gentoo. Sabayon Linux оформлен в виде Live-дистрибутива, снабжённого возможностью лёгкой установки на жёсткий диск. Sabayon использует модифицированную rolling-модель подготовки обновлений, которая делает выпуск обновлений более предсказуемым и менее болезненным. Дистрибутив доступен в сборках с KDE (2.5 Гб), GNOME (2.2 Гб), Xfce (2 Гб), MATE (2 Гб) и Fluxbox (1.6 Гб).

Пакетная база дистрибутива синхронизирована с коллекцией портажей Gentoo, пользователь имеет возможность установки программ как из исходных текстов, так и используя готовые бинарные пакеты, собранные для платформ ARMv7 и x86-64. Для x86-64 в репозитории насчитывается около 14000 пакетов, а для ARMv7 - более 2000. Поддерживаемые пакеты обновляются непрерывно (rolling-релиз), предоставляя пользователю доступ к самым свежим версиям программ. Для управления пакетами подготовлен GUI интерфейс "Rigo" и консольная программа "equo". Для установки дистрибутива используется инсталлятор, основанный на исходных текстах проекта Anaconda, развиваемого в рамках Fedora Linux. Для инициализации и управления службами применяется systemd.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка полного шифрования диска;
  • Инсталлятор заменён с Anaconda на Calamares;
  • Осуществлён переход на новую сборочную инфраструктуру на базе Mottainai для автоматизации сборки и формирования релизов;
  • Для генерации образов initramfs вместо скриптов genkernel-next задействован инструментарий Dracut;
  • Добавлена поддержка установки на системах с 32-разрядным UEFI;
  • По умолчанию в системе задействован Python 3;
  • Расширены возможности пакетного менеджера Entropy, в том числе улучшено отслеживание автоматических зависимостей и добавлена новая команда "equo mark";
  • Обновлён графический стек и видеодрайверы. Добавлена поддержка видеокарт AMD на базе GPU Vega (Radeon VII). Обеспечена поддержка технологии Freesync для карт AMD и NVIDIA. Пакет Mesa обновлён до выпуска 19.0. Обновлены проприетарные драйверы NVIDIA 418.43 и прекращена поддержка ветки nvidia-304.XX (для карт старее Geforce 8000 (не GTX) следует использовать nouveau).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sabayon.org/releas...)
  2. OpenNews: Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd
  3. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 4.8.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Funtoo 1.3, развиваемого основателем Gentoo Linux
  5. OpenNews: Вышел Calculate Linux 18.12
  6. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sabayon, gentoo
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  • 1, Аноним (1), 12:32, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > генту
    > системда

    а начиналось за здравие...

     

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