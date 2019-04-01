Спустя год с момента прошлого выпуска представлен релиз дистрибутива Sabayon Linux 19.03, сочетающего в себе удобство для конечного пользователя с гибкостью Gentoo. Sabayon Linux оформлен в виде Live-дистрибутива, снабжённого возможностью лёгкой установки на жёсткий диск. Sabayon использует модифицированную rolling-модель подготовки обновлений, которая делает выпуск обновлений более предсказуемым и менее болезненным. Дистрибутив доступен в сборках с KDE (2.5 Гб), GNOME (2.2 Гб), Xfce (2 Гб), MATE (2 Гб) и Fluxbox (1.6 Гб). Пакетная база дистрибутива синхронизирована с коллекцией портажей Gentoo, пользователь имеет возможность установки программ как из исходных текстов, так и используя готовые бинарные пакеты, собранные для платформ ARMv7 и x86-64. Для x86-64 в репозитории насчитывается около 14000 пакетов, а для ARMv7 - более 2000. Поддерживаемые пакеты обновляются непрерывно (rolling-релиз), предоставляя пользователю доступ к самым свежим версиям программ. Для управления пакетами подготовлен GUI интерфейс "Rigo" и консольная программа "equo". Для установки дистрибутива используется инсталлятор, основанный на исходных текстах проекта Anaconda, развиваемого в рамках Fedora Linux. Для инициализации и управления службами применяется systemd. Основные новшества: Добавлена поддержка полного шифрования диска;

Инсталлятор заменён с Anaconda на Calamares;

Осуществлён переход на новую сборочную инфраструктуру на базе Mottainai для автоматизации сборки и формирования релизов;

Для генерации образов initramfs вместо скриптов genkernel-next задействован инструментарий Dracut;

Добавлена поддержка установки на системах с 32-разрядным UEFI;

По умолчанию в системе задействован Python 3;

Расширены возможности пакетного менеджера Entropy, в том числе улучшено отслеживание автоматических зависимостей и добавлена новая команда "equo mark";

Обновлён графический стек и видеодрайверы. Добавлена поддержка видеокарт AMD на базе GPU Vega (Radeon VII). Обеспечена поддержка технологии Freesync для карт AMD и NVIDIA. Пакет Mesa обновлён до выпуска 19.0. Обновлены проприетарные драйверы NVIDIA 418.43 и прекращена поддержка ветки nvidia-304.XX (для карт старее Geforce 8000 (не GTX) следует использовать nouveau).



