Опубликованы первые компоненты открытой микроархитектуры MIPS R6

Компания Wave Computing, поглотившая предприятие MIPS Technologies, представила первый релиз проекта MIPS Open, нацеленного на открытие компонентов архитектуры набора команд MIPS и связанных с ней архитектурных расширений. В рамках программы предоставлен полный доступ к шестому поколению 32- и 64-разрядных наборов команд MIPS R6 (MIPS32 и MIPS64 ISA). Спецификации, необходимые для создания MIPS-совместимых микропроцессоров, распространяются бесплатно с освобождением от оплаты лицензионных отчислений и с предоставлением безвозмездного доступа к запатентованным технологиям MIPS. Компоненты проекта распространяются под пермиссивной открытой лицензией MIPS Open, не требующей открытия производных работ и внесённых усовершенствований. Компания Wave Computing надеется, что проект MIPS Open повысит интерес производителей чипов и исследовательских компаний к созданию и производству новых открытых одночиповых систем на базе архитектуры MIPS, а также к разработке SoC нового поколения и использованию MIPS в качестве платформы для развития инноваций. Новый проект позволит сообществу создавать собственные решения, основанные на проверенной архитектуре, уже зарекомендовавшей себя в качестве промышленного стандарта и воплощённой в реальных чипах. Первый релиз MIPS Open включает: Спецификации шестого поколения архитектуры набора команд MIPS 32/64 и связанные с ней расширения SIMD и DSP, технологию одновременной многопоточности MIPS Multi-Threading (MT), расширения для микроконтроллеров MIPS MCU, архитектуру microMIPS и расширения для виртуализации (MIPS VZ);

Инструментарий MIPS Open Tools для Linux и Windows, включающий интегрированную среду разработки приложений для встраиваемых операционных систем реального времени. Набор даёт разработчикам возможность сборки, отладки и развёртывания приложений на оборудовании, основанном на чипах MIPS, и на применяемых на этом оборудовании программных платформ. В состав также входит дистрибутив MIPS Linux, подготовленный на пакетной базе Debian, патчи для ядра Linux и набор компиляторов на основе GCC и LLVM;

MIPS Open FPGA - дизайн чипа, модели на языке Verilog и полные инструкции по созданию реализации процессорного ядра MIPS microAptiv на базе FPGA, таких как Xilinx и Altera. Кроме того предлагается 25 лабораторных работ для обучения разработчиков особенностям архитектуры MIPS, руководство по проектированию одночиповых систем (SoC) на основе MIPS Open FPGA в окружении Linux, и код RTL для ядра MIPS microAptiv, позволяющий изучить возможности на уровне микроархитектуры.



