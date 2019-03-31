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Опубликованы первые компоненты открытой микроархитектуры MIPS R6

31.03.2019 23:42

Компания Wave Computing, поглотившая предприятие MIPS Technologies, представила первый релиз проекта MIPS Open, нацеленного на открытие компонентов архитектуры набора команд MIPS и связанных с ней архитектурных расширений. В рамках программы предоставлен полный доступ к шестому поколению 32- и 64-разрядных наборов команд MIPS R6 (MIPS32 и MIPS64 ISA).

Спецификации, необходимые для создания MIPS-совместимых микропроцессоров, распространяются бесплатно с освобождением от оплаты лицензионных отчислений и с предоставлением безвозмездного доступа к запатентованным технологиям MIPS. Компоненты проекта распространяются под пермиссивной открытой лицензией MIPS Open, не требующей открытия производных работ и внесённых усовершенствований.

Компания Wave Computing надеется, что проект MIPS Open повысит интерес производителей чипов и исследовательских компаний к созданию и производству новых открытых одночиповых систем на базе архитектуры MIPS, а также к разработке SoC нового поколения и использованию MIPS в качестве платформы для развития инноваций. Новый проект позволит сообществу создавать собственные решения, основанные на проверенной архитектуре, уже зарекомендовавшей себя в качестве промышленного стандарта и воплощённой в реальных чипах.

Первый релиз MIPS Open включает:

  • Спецификации шестого поколения архитектуры набора команд MIPS 32/64 и связанные с ней расширения SIMD и DSP, технологию одновременной многопоточности MIPS Multi-Threading (MT), расширения для микроконтроллеров MIPS MCU, архитектуру microMIPS и расширения для виртуализации (MIPS VZ);
  • Инструментарий MIPS Open Tools для Linux и Windows, включающий интегрированную среду разработки приложений для встраиваемых операционных систем реального времени. Набор даёт разработчикам возможность сборки, отладки и развёртывания приложений на оборудовании, основанном на чипах MIPS, и на применяемых на этом оборудовании программных платформ. В состав также входит дистрибутив MIPS Linux, подготовленный на пакетной базе Debian, патчи для ядра Linux и набор компиляторов на основе GCC и LLVM;
  • MIPS Open FPGA - дизайн чипа, модели на языке Verilog и полные инструкции по созданию реализации процессорного ядра MIPS microAptiv на базе FPGA, таких как Xilinx и Altera. Кроме того предлагается 25 лабораторных работ для обучения разработчиков особенностям архитектуры MIPS, руководство по проектированию одночиповых систем (SoC) на основе MIPS Open FPGA в окружении Linux, и код RTL для ядра MIPS microAptiv, позволяющий изучить возможности на уровне микроархитектуры.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.eetimes.com/docume...)
  2. OpenNews: Архитектура MIPS будет переведена в разряд открытых
  3. OpenNews: Для процессоров MIPS представлен первый открытый гипервизор
  4. OpenNews: Для MIPS-устройств разработан метод соблюдения требований FCC для использования свободных прошивок
  5. OpenNews: Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: WD открыл наработки, связанные с процессором WD SweRV, и портировал Plasma Mobile для RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mips
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  • 1.1, Аноним (1), 23:44, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А это модно стало. Хорошо, конечно
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:51, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Может быть MIPS вернется в андроид
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:53, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зачесались после risc-v, а так никто бы и не пошевелился.
     
  • 1.4, VINRARUS (ok), 00:21, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И шо они предлагают? Печатать ЦП с архитектурой MIPS на 3D принтере с техпроцесом 1 мм?
     
     
  • 2.9, Ordu (ok), 02:19, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну, вообще, можно в гараже фотолитографией заниматься: http://sam.zeloof.xyz/category/semiconductor/

    Это правда потребует познаний в аналоговой схематике, физике, химии, и чёрт его знает ещё чём. И при этом, насколько я знаю, никому ещё не удалось в гараже напечатать целый процессор. Но всё в твоих руках.

     
  • 1.5, gcc (??), 00:27, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну зашевелились ведь! У мипсов большое будущее, надеюсь что они вытеснят ARM.
     
     
  • 2.6, anonymous (??), 00:42, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет большого будущего у них, к сожалению. Даже домашние роутеры, которые почти что все на MIPS были, стали переводить на ARM.
     
     
  • 3.7, rm_ (ok), 00:56, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может теперь есть.
     
  • 1.8, Аноним (8), 02:19, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    что есть на не-x86 десктопное? интересны новинки.
     

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