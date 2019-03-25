Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.2

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|2.4, Kaffeine (?), 00:39, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Озвучивалась возможность открыть только UI (Silica).
>прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных
лицензируются у сторонних производителей софта, стоят кучу денег и Jolla (или Ростелеком) не могут их открыть.
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|3.5, Ordu (ok), 00:48, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>> прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных
> лицензируются у сторонних производителей софта, стоят кучу денег и Jolla (или Ростелеком) не могут их открыть.
Я согласен купить открытый Sailfish без умных вводов текстов, синхронизаций и без поддержки android приложений. Но _открытый_. Всё равно я ихнюю клавиатуру заменю на то, что будет удобно мне, синхронизация мне разве что для ff будет надо, а у него есть своя. А android приложения идут лесом, я для того и хочу купить телефон без android, чтобы не сажать батарейку жабой.
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|4.7, AnonPlus (?), 01:05, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Я согласен купить
Думаю, что такая кастомная версия обойдётся вам во столько, что вы перестанете быть согласным. Потому что её надо сделать, тестировать, адаптировать инфраструктуру сборки, заводить отдельный канал обновлений, выпускать версии уже существующих аппаратов с этой полностью открытой ОС.
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|3.9, Аноним (9), 01:27, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Озвучивалась возможность открыть только UI (Silica).
Это правда. Но ведь и этого не открыли! Мне, как пользователю Sailfish, очень обидно.
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|1.2, lucentcode (ok), 00:29, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Столько лет развивают, а своих приложений с гулькин нос, юзают от андроида. ОС проприетарная. Приложения родные пишут на C++, что не круто, так как разрабов под плюсы мало, а значит родных приложений больше и не станет. Интерфейс уныл, даже по меркам андроида. Юзать такое люди могут только от безнадёги, если Andoroid/iOS нельзя по служебным или идеологическим изображениям. Есть стойкое ощущение, что это ОС для мазохистов.
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|2.3, equeim (ok), 00:34, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>> что это ОС для мазохистов.
Ну так это настоящий GNU/Linux, в отличие от всяких там андроидов.
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|2.6, Ordu (ok), 00:58, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Столько лет развивают, а своих приложений с гулькин нос, юзают от андроида. ОС проприетарная. Приложения родные пишут на C++, что не круто, так как разрабов под плюсы мало, а значит родных приложений больше и не станет.
Если бы они думали о том, как привлечь разработчиков на платформу, то всё могло бы быть иначе. Вон весь интернет забит растоманами, которых хлебом не корми, дай написать какой-нибудь велосипед. Сделали бы открытую OC с rust'овыми API, я уверен растоманы ломанулись бы туда толпами. Просто за идею.
Не нравятся растоманы, найдите любую другую группу программистов с ярко выраженным NiH синдромом, и сделайте пару реверансов в их сторону. Или даже не с NiH синдромом, а с какими-то свойствами, за которые их можно взять и затащить на Sailfish.
Но это разрабы нокии, они зациклены на ещё той бизнес-модели нокии, и пытаются создать новый финский телефон. Второй раз в ту же реку войти. Интересно, что там им хуже всего мешает креативно мыслить -- пропиерастия или национализм.
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|3.8, Аноним (8), 01:09, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Какие разрабы нокии, её в России пилят. Можно туда устроится, ещё и деньги за свои NIH получать.
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|3.15, Kaffeine (?), 04:51, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я как раз Qt разработчик с NiH синдромом. Типичный случай для SFOS :-D.
А в исходниках Silica ничего интересного нет, серьёзно. QML — вообще под BSD опубликован. Главная ценность — в разработанном API. Чтобы достичь такого уровня в Qt Quick Controls 2 нужны не исходики Silica, а группа крутых разработчиков.
Проблема SFOS в устаревшей пакетной базе, которую нельзя обновить из-за LGPLv3, к соблюдению которой не готов уже в свою очередь Ростелеком. Третья версия лицензии требует (грубо говоря) возможности перепрошивки устройства, что плохо сочетается с «сертифицированными» в РФ устройствами.
Собственный UI — хорошее подспорье в получении инвестиций, хотя сейчас этот пункт теряет актуальность.
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|1.12, Ддд (?), 04:22, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Сайлфиш это наша ОС и развивается как замена шпионскому андроиду и айос)
И пишут ее крутые спецы. Будет этакая мобильная линукс
Так что все будет круто
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|2.14, mma (?), 04:42, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>И пишут ее крутые спецы. Будет этакая мобильная линукс
Боюсь что когда ее напишут то она уже морально устареет окончательно и будет очередной BlackBerry(все знают как оно круто но никому особо не надо). Надо и спецов раза в три увеличить, и количество аппаратов на полках из разряда "купить на попробовать", а иначе будет очередной ГосЛинукс.
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