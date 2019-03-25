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Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.2

25.03.2019 23:49

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.0.2. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Jolla Tablet, Sony Xperia X, Gemini, и уже доступны в форме OTA-обновления. Ростелеком использует Sailfish в качестве основы для отечественной мобильной операционной системы, предлагаемой под брендом "Аврора" (компания Jolla предоставила лицензию на создание локализованного варианта ОС Sailfish).

Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

В новой версии:

  • В верхнее всплывающее меню добавлены переключатели для приглушения рингтонов и активации работы через прокси;
  • Добавлен режим экономии заряда аккумулятора, при котором снижается яркость экрана и отключаются операции фоновой синхронизации данных. Возможно задание уровня заряда, при достижении которого режим включается автоматически (по умолчанию 20%);
  • В почтовый клиент добавлена опциональная возможность отправки подтверждений о прочтении писем;
  • Улучшена работа в окружениях с большим числом Bluetooth устройств и беспроводных сетей - сканирование доступных сетей больше не тормозит работу устройства;
  • Значительно расширены возможности встроенного межсетевого экрана, в том числе реализована поддержка IPv6 и включена блокировка всего трафика к портам системных сервисов (доступ к каждому порту требует подтверждения от пользователя);
  • Добавлена возможность определения глобального прокси, применяемого для всех соединений при подключении через WiFi или мобильные сети;
  • Проведения оптимизация потребления памяти в коде отображение обоев на домашнем экране, добавлена поддержка высвобождения занятой обоями памяти для других приложений;
  • Расширены средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management), добавлены API для сбора статистики по звонкам и трафику, управления определением местоположения, настройки прокси, автозапуска приложений, контроля за настройками подключения к сотовым сетям;
  • До Android 8.1 обновлена прослойка Aliendalvik для Xperia XA2, предоставляющая средства для запуска приложений, написанных для платформы Android. Повышена надёжность сетевого доступа Android-приложений при подключении через мобильную сеть;
  • В браузере улучшена обработка ссылок "mailto" для исключения случайного запуска почтового клиента;
  • Решены проблемы с фокусировкой передней камеры.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/oulanka...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.1
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3
  4. OpenNews: Компании Jolla и Sony представили версию Sailfish для смартфонов Sony Xperia
  5. OpenNews: Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish
  6. OpenNews: Мобильная платформа Sailfish одобрена для госучреждений и госкорпораций РФ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1.1, Аноним (-), 00:05, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    >но их код планировалось открыть ещё в прошлом году

    вот когда откроют - тогда и приходите

     
     
  • 2.4, Kaffeine (?), 00:39, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Озвучивалась возможность открыть только UI (Silica).

    >прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных

    лицензируются у сторонних производителей софта, стоят кучу денег и Jolla (или Ростелеком) не могут их открыть.

     
     
  • 3.5, Ordu (ok), 00:48, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >> прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных
    > лицензируются у сторонних производителей софта, стоят кучу денег и Jolla (или Ростелеком) не могут их открыть.

    Я согласен купить открытый Sailfish без умных вводов текстов, синхронизаций и без поддержки android приложений. Но _открытый_. Всё равно я ихнюю клавиатуру заменю на то, что будет удобно мне, синхронизация мне разве что для ff будет надо, а у него есть своя. А android приложения идут лесом, я для того и хочу купить телефон без android, чтобы не сажать батарейку жабой.

     
     
  • 4.7, AnonPlus (?), 01:05, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >> Я согласен купить

    Думаю, что такая кастомная версия обойдётся вам во столько, что вы перестанете быть согласным. Потому что её надо сделать, тестировать, адаптировать инфраструктуру сборки, заводить отдельный канал обновлений, выпускать версии уже существующих аппаратов с этой полностью открытой ОС.

     
  • 3.9, Аноним (9), 01:27, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Озвучивалась возможность открыть только UI (Silica).

    Это правда. Но ведь и этого не открыли! Мне, как пользователю Sailfish, очень обидно.

     
  • 1.2, lucentcode (ok), 00:29, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Столько лет развивают, а своих приложений с гулькин нос, юзают от андроида. ОС проприетарная. Приложения родные пишут на C++, что не круто, так как разрабов под плюсы мало, а значит родных приложений больше и не станет. Интерфейс уныл, даже по меркам андроида. Юзать такое люди могут только от безнадёги, если Andoroid/iOS нельзя по служебным или идеологическим изображениям. Есть стойкое ощущение, что это ОС для мазохистов.
     
     
  • 2.3, equeim (ok), 00:34, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> что это ОС для мазохистов.

    Ну так это настоящий GNU/Linux, в отличие от всяких там андроидов.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 02:10, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой линукс, оно 100% закрытое
     
  • 2.6, Ordu (ok), 00:58, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Столько лет развивают, а своих приложений с гулькин нос, юзают от андроида. ОС проприетарная. Приложения родные пишут на C++, что не круто, так как разрабов под плюсы мало, а значит родных приложений больше и не станет.

    Если бы они думали о том, как привлечь разработчиков на платформу, то всё могло бы быть иначе. Вон весь интернет забит растоманами, которых хлебом не корми, дай написать какой-нибудь велосипед. Сделали бы открытую OC с rust'овыми API, я уверен растоманы ломанулись бы туда толпами. Просто за идею.

    Не нравятся растоманы, найдите любую другую группу программистов с ярко выраженным NiH синдромом, и сделайте пару реверансов в их сторону. Или даже не с NiH синдромом, а с какими-то свойствами, за которые их можно взять и затащить на Sailfish.

    Но это разрабы нокии, они зациклены на ещё той бизнес-модели нокии, и пытаются создать новый финский телефон. Второй раз в ту же реку войти. Интересно, что там им хуже всего мешает креативно мыслить -- пропиерастия или национализм.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 01:09, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие разрабы нокии, её в России пилят. Можно туда устроится, ещё и деньги за свои NIH получать.
     
     
  • 4.10, Ordu (ok), 01:45, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Jolla финская компания, разве не?
     
  • 3.15, Kaffeine (?), 04:51, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я как раз Qt разработчик с NiH синдромом. Типичный случай для SFOS :-D.
    А в исходниках Silica ничего интересного нет, серьёзно. QML — вообще под BSD опубликован. Главная ценность — в разработанном API. Чтобы достичь такого уровня в Qt Quick Controls 2 нужны не исходики Silica, а группа крутых разработчиков.
    Проблема SFOS в устаревшей пакетной базе, которую нельзя обновить из-за LGPLv3, к соблюдению которой не готов уже в свою очередь Ростелеком. Третья версия лицензии требует (грубо говоря) возможности перепрошивки устройства, что плохо сочетается с «сертифицированными» в РФ устройствами.

    Собственный UI — хорошее подспорье в получении инвестиций, хотя сейчас этот пункт теряет актуальность.

     
  • 1.12, Ддд (?), 04:22, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сайлфиш это наша ОС и развивается как замена шпионскому андроиду и айос)
    И пишут ее крутые спецы. Будет этакая мобильная линукс
    Так что все будет круто
     
     
  • 2.14, mma (?), 04:42, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >И пишут ее крутые спецы. Будет этакая мобильная линукс

    Боюсь что когда ее напишут то она уже морально устареет окончательно и будет очередной BlackBerry(все знают как оно круто но никому особо не надо). Надо и спецов раза в три увеличить, и количество аппаратов на полках из разряда "купить на попробовать", а иначе будет очередной ГосЛинукс.

     
  • 1.13, Ддд (?), 04:23, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, можно туда устроится. Меня звали например
     

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