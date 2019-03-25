Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.2

> Столько лет развивают, а своих приложений с гулькин нос, юзают от андроида. ОС проприетарная. Приложения родные пишут на C++, что не круто, так как разрабов под плюсы мало, а значит родных приложений больше и не станет. Если бы они думали о том, как привлечь разработчиков на платформу, то всё могло бы быть иначе. Вон весь интернет забит растоманами, которых хлебом не корми, дай написать какой-нибудь велосипед. Сделали бы открытую OC с rust'овыми API, я уверен растоманы ломанулись бы туда толпами. Просто за идею. Не нравятся растоманы, найдите любую другую группу программистов с ярко выраженным NiH синдромом, и сделайте пару реверансов в их сторону. Или даже не с NiH синдромом, а с какими-то свойствами, за которые их можно взять и затащить на Sailfish. Но это разрабы нокии, они зациклены на ещё той бизнес-модели нокии, и пытаются создать новый финский телефон. Второй раз в ту же реку войти. Интересно, что там им хуже всего мешает креативно мыслить -- пропиерастия или национализм.

