Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub

Группа исследователей из Университета штата Северная Каролина опубликовала результаты (PDF) анализа случайного попадания конфиденциальных данных в публично доступные репозитории на GitHub. Например, из-за недосмотра в репозитории временами попадают оставленные в рабочем каталоге или вшитые в код ключи доступа к облачным сервисам, пароли к СУБД, ключи к VPN и сертификаты для цифровых подписей.

В ходе проделанной работы был исследован как статических срез, включающий 13% репозиториев на GitHub (около 4 млн репозиториев), так и проанализирована динамика появления новых утечек, для чего на протяжении 6 месяцев отслеживались все новые коммиты на GitHub. Для анализа использовались срезы содержимого GitHub, предоставляемые через хранилище BigQuery, а также запросы через Google Search API. Проверка охватывала только типовые форматы закрытых ключей и токены доступа к наиболее популярным платформам, таким как Amazon Web Services (AWS), Azure, Twitter, Google Cloud, Slack, Stripe, Facebook, Mailchimp, MailGun, Twilio, Square, Braintree и Picatic.

В результате было выявлено более 100 тысяч репозиториев, содержащих токены доступа к API или криптографические ключи. Всего было получено 575456 ключей и токенов, из которых 201642 уникальны. Большая часть утечек связана с размещением токенов доступа к Google API и AWS, а также случайно попавшими в репозиторий закрытыми ключами. 93.58% всех утечек выявлены в репозиториях, принадлежащих одному лицу, а не совместным проектам.

Непрерывный мониторинг показал, что ежедневно на GitHub попадает несколько тысяч новых утечек конфиденциальных данных. 6% из выявленных в ходе динамического мониторинга утечек были сразу замечены разработчиками и удалены в течение часа. 12% забытых ключей оставались в открытом доступе не больше 24 часов, а 19% до 16 дней. 81% всех утечек остались незамеченными и продолжали оставаться в репозиториях спустя 16 дней.

Из наиболее заметных утечек отмечается попадание в репозиторий учётных данных к окружениям AWS, используемым одним из крупных сайтов, которым пользуются миллионы учащихся колледжей в США, а также к AWS-окружению сайта государственного учреждения одной из стран Восточной Европы. Кроме того, выявлено 564 ключа к Google API, которые использовались для копирования роликов YouTube на один из сайтов обмена видео в обход ограничений YouTube. В размещённых в репозиториях файлах конфигурации OpenVPN было выявлено 7280 оставленных RSA-ключей, позволяющих получить доступ к тысячам различных приватных сетей.

После передачи информации о выявленных утечках в GitHub, разработчики данного сервиса запустили в тестовом режиме систему автоматизированного сканирования в репозиториях типовых параметров подключения к внешним API. При выявлении утечек сервис-провайдерам направляются уведомления для отзыва скомпрометированных токенов.



