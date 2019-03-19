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Релиз десктоп-окружения MATE 1.22, форка GNOME 2

19.03.2019 09:08

После года разработки состоялся релиз десктоп-окружения MATE 1.22, в рамках которого продолжено развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Установочные пакеты с MATE 1.22 в ближайшее время будут подготовлены для Arch Linux, Linux Mint, Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia, Slackware и openSUSE.

В новом выпуске:

  • Проведена большая модернизация кода панели задач с целью её адаптации для работы под управлением бэкенда на основе протокола Wayland;
  • В оконном менеджере Marco (форк Metacity) добавлена поддержка третьей версии тем оформления metacity-themes. Приведён к более современному оформлению внешний вид переключателей окон и виртуальных рабочих столов;
  • Полностью переделан апплет для управления параметрами экрана. Добавлена возможность изменения настроек монитора прямо из панели;
  • Улучшено управление мышью в апплете с таймером;
  • Апплет "Wanda the Fish", показывающий вывод предопределённой команды, адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
  • В менеджере сеансов обеспечено корректное завершение всех пользовательских процессов systemd при завершении сеанса. Добавлена возможность автозапуска приложений при открытии нового сеанса не сразу, а через определённую пользователем задержку;
  • Многие компоненты портированы на Python 3, включая библиотеки python-caja и mate-menus, а также просмотрщик изображений Еye of MATE;
  • В файловом менеджере Caja обеспечена опциональная возможность вывода системных уведомлений о завершении длительно выполняемых операций с файлами;
  • В просмотрщике изображений Eye of MATE (форк Eye of GNOME) переработана боковая панель и улучшена обработка метаданных в изображениях;
  • В текстовом редакторе Pluma (ответвление от Gedit) добавлена поддержка переключения между вкладками при помощи клавиатуры и колеса прокрутки на мыши;
  • В калькуляторе улучшена поддержка буфера обмена и увеличена точность вычислений (до 15 знаков);
  • В программу работы с архивами Engrampa добавлена поддержка новых форматов сжатия, а также реализована функция временной приостановки операций архивирования;
  • Добавлены новые горячие клавиши и поддержка различных типов мультимедийных клавиш, включая поддержку управления Bluetooth, WiFi, тачпадов и комбинаций для экстренного закрытия сеанса;
  • Большинство компонентов переведено с dbus-glib на GDBus;
  • Проведена работа по устранению утечек памяти и предупреждений во время сборки;
  • Удалён устаревший код, привязанный к старым веткам GTK;
  • Осуществлён переход на систему непрерывной интеграции Travis CI для проверки качества сборки для основных дистрибутивов Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://mate-desktop.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.20, форка GNOME 2
  3. OpenNews: Выпуск Brisk Menu 0.5.0, альтернативного меню для рабочего стола MATE
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.32
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mate, gnome
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  • 1.1, Аноним (-), 09:18, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Гном3 умер! За здравствует МАТЕ!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:31, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    MATE умер! Да здравствует KDE!
     
     
  • 3.21, Артавод (?), 10:56, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    КДЕ депрекейт! Да здравствует Крыса!
     
     
  • 4.31, Аноним (5), 11:45, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Крыса подавилась корицей и сейчас подыхает в углу
     
  • 4.33, Аноним (33), 11:48, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Windows сегОдня обновляется, а то костЫльные эти замучили уже?
     
     
  • 5.46, dango (ok), 13:09, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В самый разгар оргии рубанули электричество... Отдыхайте Х-)
     
  • 2.7, Jvc1 (?), 09:56, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гном3 != Гном2 + 1
    Надо глянуть для ностальгии. Но на современном десктопе не знаю, что разумнее, кроме трёх букв.
     
     
  • 3.37, bergentroll (ok), 12:11, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Каких трёх букв — EDE или CDE?
     
     
  • 4.40, A.Stahl (ok), 12:43, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Роскомнадзор победил: выросло поколение, которое не знает что такое три буквы.


     
  • 3.39, A.Stahl (ok), 12:41, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    del
     
  • 3.42, имя (?), 12:49, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    что значит ностальгия? я и сейчас им пользуюсь, всяко удобнее третьего говнома
     
  • 1.2, Tita_M (ok), 09:21, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда в альтлинуксе будет?
     
     
  • 2.8, Jvc1 (?), 10:00, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда хотя бы бета девятой появится?
     
  • 2.41, vantoo (ok), 12:48, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже жду не дождусь. Каждый 10 минут проверяю Сифилифус.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:23, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    поддержку system нужно теперь встраивать в каждый DE офигеть Это теперь не б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:04, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да всё нормально, ставите elogind вместо systemd, и всех дел - свежий релиз ABI-совместим с "неповторимым оригиналом".
     
  • 2.14, IRASoldier (?), 10:18, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >поддержку system нужно теперь встраивать в каждый DE ?! офигеть. Это теперь не баг systemd а фича, под которую все должны прогнуться.

    поддержку Linux нужно теперь встраивать в каждый DE для Linux ?! офигеть. Это теперь не баг Linux а фича, под которую все должны прогнуться (@сарказм)

    А как ты себе это представляешь иначе? Есть ПО с поддержкой завершения сеанса пользователя - логично, что ВСЕ процессы в пользовательском сеансе должны быть корректно завершены. Какие угодно. И systemd в том числе.

     
     
  • 3.26, YetAnotherOnanym (ok), 11:26, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > DE для Linux

    Во-первых, сабж есть DE не только для Linux. Во-вторых, для поддержки ОС уже придуманы макросы в коде, необходимость аналогичной поддержка systemd - это дополнительный геморрой для разрабов в подарок от Лёнечки и Ко.
    > А как ты себе это представляешь иначе?

    Все пользовательские процессы данного сеанса есть потомки процесса, который аутентифицировал пользователя. При завершении сеанса он их всех корректно завершает, независимо от того, к какому пакету они относятся. С уважением, Ваш К.О.

     
     
  • 4.30, IRASoldier (?), 11:37, 19/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Демагогия Systemd - часть большинства майнстрим-дистрибутивов Linux Дефакто - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:29, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь юзает на 4k дисплеях?
    Как там hidpi поживает?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:02, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    УМВР
     
  • 2.22, Артавод (?), 10:57, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Норм, в настройках есть соотв. галка.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:50, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    они бы с меню что-то сделалали, говнище же
     
  • 1.9, Kol (?), 10:01, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Раньше любил МАТЕ, но XFCE оказался интереснее.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:02, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в тунаре уже починили некорректное (4кб вместо реального размера или количества вложений) отображение поддиректорий в режиме подробного списка?
     
  • 2.43, vantoo (ok), 12:50, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше любил KDE и сейчас люблю. На слабых компах и нетбуках юзаю LXDE.
    XFCE давно не трогал, но подозреваю, что тоже хорош.
     
     
  • 3.45, имя (?), 12:53, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    xfce тоже хорош, сидел на нем несколько лет, пока не допилили мате до более-менее человеческого состояния.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:08, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Собранный для бубунту 18.04 уже есть где-нить?
     
     
  • 2.16, Qwerty (??), 10:35, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Будет не раньше чем в Debian. Вряд ли кто-то будет тратить время.
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:47, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть https://ubuntu-mate.org/
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:10, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как это окаменелое заболевание называется, когда иконки на панелях?
     
     
  • 2.15, IRASoldier (?), 10:22, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так ставь какой-нибудь i3 или awesome, если по вкусу радикальный минимализм. Но он не всем по вкусу.
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:38, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    панель быстрого запуска
     
  • 2.28, YetAnotherOnanym (ok), 11:29, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё, что YOBA-инфектанты называют "окаменелым заболеванием" правильно называется "здоровый консерватизм".
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:43, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а там пофиксили панельки, ато пробовал в разных дистрибутивах, когда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:07, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пофиксили.
    По прожорливости стремится к GNOME 3.
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:52, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    У кого два монитора, проверьте, пожалуйста, перекидывает ли сочетание Super Shi... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Груст (?), 10:58, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Caja? Испанцы что ли? :)
     
     
  • 2.29, pripolz (?), 11:30, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Caja

    + libmesa, pluma, pinta..

    не факт, может латиноамериканцы

     
  • 2.36, Аноним (35), 12:08, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Инициатор форка испанец.
     
  • 1.24, Аноним (24), 11:01, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Многие компоненты портированы на Python 3, включая библиотеки python-caja и mate-menus, а также просмотрщик изображений Еye of MATE;

    Эмм.. Это когда Еye of MATE успели переписать с Си на Питон?

     
  • 1.27, Аноним (-), 11:28, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    сколько ест, по сравнению с lxqt и крысой? Цитрамон жирнеет с каждым выпуском - уже сил нет жевать кактус. Но пока не определился, на что из трех перелезать
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:45, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На КДЕ. Этот наоборот, только хорошеет с каждым релизом..
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 12:04, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это само может убираться?
    https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/03/e4c999a5326dbdb14047aa39
     
  • 1.38, Анонимомус (?), 12:14, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Пробовал недавно 1.20, как на машине времени прокатился, все точно так же как и 10 лет назад, такое ощущение, что они все это время на gtk3 портировали и больше ничем не занимались.

    Имхо, довольно странный проект, для своего времени gnome2 была хорошей средой, но ее давняя проблема - отсутствие модульности, без этого никакой речи про среду для слабых систем и речи быть не может, а соревноваться по удобству с современными DE не может "by design" так сказать.

     
     
  • 2.44, имя (?), 12:51, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >все точно так же как и 10 лет назад

    как-будто что-то плохое

     

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