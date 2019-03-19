Релиз десктоп-окружения MATE 1.22, форка GNOME 2

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|2.7, Jvc1 (?), 09:56, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Гном3 != Гном2 + 1
Надо глянуть для ностальгии. Но на современном десктопе не знаю, что разумнее, кроме трёх букв.
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|2.11, Аноним (11), 10:04, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да всё нормально, ставите elogind вместо systemd, и всех дел - свежий релиз ABI-совместим с "неповторимым оригиналом".
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|2.14, IRASoldier (?), 10:18, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>поддержку system нужно теперь встраивать в каждый DE ?! офигеть. Это теперь не баг systemd а фича, под которую все должны прогнуться.
поддержку Linux нужно теперь встраивать в каждый DE для Linux ?! офигеть. Это теперь не баг Linux а фича, под которую все должны прогнуться (@сарказм)
А как ты себе это представляешь иначе? Есть ПО с поддержкой завершения сеанса пользователя - логично, что ВСЕ процессы в пользовательском сеансе должны быть корректно завершены. Какие угодно. И systemd в том числе.
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|3.26, YetAnotherOnanym (ok), 11:26, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> DE для Linux
Во-первых, сабж есть DE не только для Linux. Во-вторых, для поддержки ОС уже придуманы макросы в коде, необходимость аналогичной поддержка systemd - это дополнительный геморрой для разрабов в подарок от Лёнечки и Ко.
> А как ты себе это представляешь иначе?
Все пользовательские процессы данного сеанса есть потомки процесса, который аутентифицировал пользователя. При завершении сеанса он их всех корректно завершает, независимо от того, к какому пакету они относятся. С уважением, Ваш К.О.
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|2.25, Аноним (25), 11:02, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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в тунаре уже починили некорректное (4кб вместо реального размера или количества вложений) отображение поддиректорий в режиме подробного списка?
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|2.43, vantoo (ok), 12:50, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Раньше любил KDE и сейчас люблю. На слабых компах и нетбуках юзаю LXDE.
XFCE давно не трогал, но подозреваю, что тоже хорош.
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|3.45, имя (?), 12:53, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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xfce тоже хорош, сидел на нем несколько лет, пока не допилили мате до более-менее человеческого состояния.
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|1.24, Аноним (24), 11:01, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Многие компоненты портированы на Python 3, включая библиотеки python-caja и mate-menus, а также просмотрщик изображений Еye of MATE;
Эмм.. Это когда Еye of MATE успели переписать с Си на Питон?
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|1.27, Аноним (-), 11:28, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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сколько ест, по сравнению с lxqt и крысой? Цитрамон жирнеет с каждым выпуском - уже сил нет жевать кактус. Но пока не определился, на что из трех перелезать
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|1.38, Анонимомус (?), 12:14, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Пробовал недавно 1.20, как на машине времени прокатился, все точно так же как и 10 лет назад, такое ощущение, что они все это время на gtk3 портировали и больше ничем не занимались.
Имхо, довольно странный проект, для своего времени gnome2 была хорошей средой, но ее давняя проблема - отсутствие модульности, без этого никакой речи про среду для слабых систем и речи быть не может, а соревноваться по удобству с современными DE не может "by design" так сказать.
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