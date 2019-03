Релиз десктоп-окружения MATE 1.22, форка GNOME 2

После года разработки состоялся релиз десктоп-окружения MATE 1.22, в рамках которого продолжено развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Установочные пакеты с MATE 1.22 в ближайшее время будут подготовлены для Arch Linux, Linux Mint, Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia, Slackware и openSUSE. В новом выпуске: Проведена большая модернизация кода панели задач с целью её адаптации для работы под управлением бэкенда на основе протокола Wayland;

В оконном менеджере Marco (форк Metacity) добавлена поддержка третьей версии тем оформления metacity-themes. Приведён к более современному оформлению внешний вид переключателей окон и виртуальных рабочих столов;

Полностью переделан апплет для управления параметрами экрана. Добавлена возможность изменения настроек монитора прямо из панели;

Улучшено управление мышью в апплете с таймером;

Апплет "Wanda the Fish", показывающий вывод предопределённой команды, адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

В менеджере сеансов обеспечено корректное завершение всех пользовательских процессов systemd при завершении сеанса. Добавлена возможность автозапуска приложений при открытии нового сеанса не сразу, а через определённую пользователем задержку;

Многие компоненты портированы на Python 3, включая библиотеки python-caja и mate-menus, а также просмотрщик изображений Еye of MATE;

В файловом менеджере Caja обеспечена опциональная возможность вывода системных уведомлений о завершении длительно выполняемых операций с файлами;

В просмотрщике изображений Eye of MATE (форк Eye of GNOME) переработана боковая панель и улучшена обработка метаданных в изображениях;

В текстовом редакторе Pluma (ответвление от Gedit) добавлена поддержка переключения между вкладками при помощи клавиатуры и колеса прокрутки на мыши;

В калькуляторе улучшена поддержка буфера обмена и увеличена точность вычислений (до 15 знаков);

В программу работы с архивами Engrampa добавлена поддержка новых форматов сжатия, а также реализована функция временной приостановки операций архивирования;

Добавлены новые горячие клавиши и поддержка различных типов мультимедийных клавиш, включая поддержку управления Bluetooth, WiFi, тачпадов и комбинаций для экстренного закрытия сеанса;

Большинство компонентов переведено с dbus-glib на GDBus;

Проведена работа по устранению утечек памяти и предупреждений во время сборки;

Удалён устаревший код, привязанный к старым веткам GTK;

Осуществлён переход на систему непрерывной интеграции Travis CI для проверки качества сборки для основных дистрибутивов Linux.