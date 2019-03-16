Выпуск шрифтового движка FreeType 2.10

Представлен релиз FreeType 2.10, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах. Наиболее значительным новшеством в новой версии стало добавление поддержки контурных глифов с различными цветными слоями (варианты глифа в разных цветах, например, применяется для emoji). Добавлена порция новых функций для чтения и обработки данных COLR/CPAL в цветных слоях шрифтов OpenType: FT_Palette_Data_Get, FT_Palette_Select, FT_Palette_Set_Foreground_Color, FT_Get_Color_Glyph_Layer, FT_Bitmap_Blend. Полностью переработано руководство по API.



