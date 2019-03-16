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Выпуск шрифтового движка FreeType 2.10

16.03.2019 10:37

Представлен релиз FreeType 2.10, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах.

Наиболее значительным новшеством в новой версии стало добавление поддержки контурных глифов с различными цветными слоями (варианты глифа в разных цветах, например, применяется для emoji). Добавлена порция новых функций для чтения и обработки данных COLR/CPAL в цветных слоях шрифтов OpenType: FT_Palette_Data_Get, FT_Palette_Select, FT_Palette_Set_Foreground_Color, FT_Get_Color_Glyph_Layer, FT_Bitmap_Blend. Полностью переработано руководство по API.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.9
  3. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  4. OpenNews: Шрифты, разработанные для офисного пакета "МойОфис", опубликованы под открытой лицензией
  5. OpenNews: Компания IBM представила открытый набор шрифтов Plex
  6. OpenNews: Техника скрытия данных в тексте через манипуляцию c глифами шрифта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freetype, font
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  • 1, Аноним (1), 11:18, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    От релиза к релизу все хуже. Сижу на древнем 2.5.5, до этого сколько мог сидел на 2.3.1. Но со временем приходится обновляться, потому что остальной софт перестает их поддерживать.
     
     
  • 2, ололо (?), 11:25, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    как по мне с 2.7 как раз нормально и можно сидеть) до этого был ужаснейший рендер (если не использовать патчи)
     
     
  • 4, Аноним (1), 11:41, 16/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Может еще зависеть от fontconfig, его самого я обновляю, а вот правилам наверно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, пох (?), 11:38, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно перестает - нужно ж отрисовать цветную какашку - а у тебя какой-то мамонтов кал, не позволяющий любоваться тонкими переходами тонов коричневого.

     
  • 5, Ivan_83 (ok), 11:49, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот же мутанты!
    Я им заслал патч для сборки Cmake вместо ихнего корового автотулса https://savannah.nongnu.org/bugs/index.php?55235
    а они нифига не сделали.
     

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