The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

14.03.2019 08:18  В WordPress 5.1.1 устранена уязвимость, позволяющая получить контроль над сайтом

Опубликован корректирующий релиз системы управления web-контентом WordPress 5.1.1, в котором устранена CSRF-уязвимость, позволяющая совершить атаку на администратора сайта для выполнения кода на сервере.

Предложенная атака требует, чтобы администратор сайта на базе WordPress открыл в своём браузере подготовленную злоумышленниками страницу, содержащую код для эксплуатации CSRF-уязвимости в обработчике комментариев WordPress. Уязвимость проявляется только на сайтах с включенной поддержкой отправки комментариев. При открытии вредоносной страницы в браузере администратора, от его имени создаётся комментарий к одной из записей на сайте.

Так как администратор обладает расширенными полномочиями по использованию HTML-тегов в комментариях, имеется возможность через манипуляцию с текстом, подставляемым в атрибут "title" тега "а href", добиться выполнения произвольного JavaScript-кода (передать строку вида '" onmouseover=evilCode()'). Имея возможность запуска JavaScript в контексте сеанса администратора можно отправить запрос в управляющий web-интерфейс и организовать выполнение PHP-кода через изменение PHP-файлов темы оформления.

В новом выпуске также добавлено предупреждение о повышении требований к версии PHP. Начиная с выпуска WordPress 5.2 в качестве минимально поддерживаемой версии будет заявлен PHP 5.6. Также планируется поднять требования к версии MySQL до ветки MySQL 5.5. По предварительной оценке около 15% пользователей WordPress 5.0 используют версию PHP ниже 5.6 и им потребуется обновить свои системы. Что касается MySQL, то версии ниже MySQL 5.5 применяет всего 1.5% пользователей WordPress 5.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://wordpress.org/news/201...)
  2. OpenNews: Раскрыты детали уязвимости в WordPress 5.0.0
  3. OpenNews: В WordPress 5.0.1 устранена уязвимость, приводящая к индексации паролей поисковыми движками
  4. OpenNews: Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.0 с новым web-редактором
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в WordPress-плагине "Simple Social Buttons"
  6. OpenNews: Зафиксирована массовая атака на сайты с необновлённым движком WordPress
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.3, istepan (ok), 08:45, 14/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Стоит отдать должное.
    Зашел в админку, нажал кнопку и все обновлено.
    Сделал сайт и знай себе обновляй. Благодаря поддержке совместимости плагины не отваливаются.

    Дырявым он кажется исключительно из-за своей популярности.

    Единственный минус - это спагетти код и неудобное api при написании расширений и плагинов.

     
     
  • 2.5, Онаним (?), 09:08, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    К тому моменту, как ты вспомнишь про админку, твой хостинг уже будет напичкан мейлерами и прочим добром. И это не умозаключение, это практика - у меня полно клиентов с этим добром, которые бэкап раскатывают периодически.
     
     
  • 3.6, Онаним (?), 09:08, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    И да. Хуже только Joomla.
     
     
  • 4.7, _hide_ (ok), 09:12, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А Вы не ставьте расширений с помоек...
     
  • 4.12, Владимир (??), 09:57, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно чем? В Joomla не появляются уязвимости каждый месяц
     
  • 4.13, Вадии (?), 09:58, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О да жумла конечно хуже за два года нет критических уязвимостей. В то время как вп стабильно пару раз в год.
     
  • 3.10, istepan (ok), 09:49, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну не знаю, у меня три сайта на сопровождении, два года - полет нормальный.
     
  • 1.4, Онаним (?), 09:07, 14/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Критическая уязвимость в WP - это очень ново и свежо. Там счёт ещё на тысячи, или уже на десятки тысяч?
     
  • 1.11, OldMonster (ok), 09:57, 14/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Ещё 999 вёдер, и ключик - наш!"
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor