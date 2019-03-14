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14.03.2019 13:27  Около миллиона TLS-сертификатов подлежат отзыву из-за проблем с энтропией

Проблемы с энтропией при генерации серийных номеров при помощи инструментария для удостоверяющих центров EJBCA привели к формированию более миллиона TLS-сертификатов, подлежащих отзыву. Наибольшее количество проблемных сертификатов было выписано компаниями Apple, GoDaddy, Google, Actalis и SSL.com.

Проблема связана с использованием при формирования серийных номеров случайного числа, включающего 63 бита энтропии, вместо 64 бит. Соответственно сложность подбора каждого числа снизилась с 264 до 263 комбинаций (разница около 9 квинтиллионов). Требования, регламентирующие деятельность удостоверяющих центров, с сентября 2016 года предписывают применение как минимум 64-разрядных серийных номеров, поэтому все находящиеся в обиходе проблемные сертификаты подлежат отзыву и замене.

Использование 63 бит вместо 64 обусловлено тем, что при генерации серийного номера пакетом EJBCA не было учтено приведение значения к положительному целому числу. Чтобы избежать появления отрицательных значений и для соответствия требованиям спецификации в формируемом числе принудительно очищается старший бит, что должно учитываться при настройке пакета EJBCA, который поддерживает генерацию серийных номеров в диапазоне от 32 до 160 бит. Получение 64-битового значения без учёта описанной особенности (фактическое поведение при настройках по умолчанию отличается от ожидаемого) привело к тому, что значение одного бита оказалось изначально известным.

Снижение числа бит в серийном номере незначительно снижает стойкость сертификата к атакам, основанным на подборе коллизий - становится проще подобрать параметры, на основе которых можно получить поддельный сертификат с идентичной цифровой подписью. Тем не менее стойкости 63 битовой энтропии более чем достаточно для обеспечения безопасности в современных реалиях и угроза компрометации исключена даже при использовании уязвимых хэш-функций MD5 и SHA1, которые на практике не применяются и не поддерживаются браузерами с начала 2017 года.

Наибольшее число проблемных сертификатов было создано компанией Apple - около 878 тысяч TLS-сертификатов, из которых время жизни ещё не истекло для 558 тысяч. Ещё около двух тысяч проблемных сертификатов было сгенерировано для S/MIME. Сертификаты генерировались с 2016 года. В 2017 году в процессе автоматизированного тестирования было выдано предупреждение о недостаточном размере серийного номера, но данное предупреждение по недосмотру оказалось не замечено.

Некоторые другие охваченные проблемой удостоверяющие центры:

  • Компания Actalis выдала 350 тысяч проблемных сертификатов, из которых остаются активными 224 тысячи.
  • Компания GoDaddy изначально предположила наличие 1.8 млн проблемных сертификатов, но точный анализ показал, что проблема присутствовала только в 286 тысячах сертификатов, из которых 12152 остаются активными (проблемные сертификаты выписывались с 2016 года).
  • Компания Google с 2016 года выписала около 100 тысяч проблемных сертификатов, из которых активными остаются только 7100.
  • Компания SSL.com сформировала 6931 проблемных сертификатов.
  • Компания Camerfirma выдала 924 проблемных сертификата, все из которых активны.
  • Компания QuoVadis выдала 157 проблемных TSL-сертификатов и 118 сертификатов S/MIME, все из которых активны;
  • Компания Siemens сгенерировала 35 проблемных сертификатов;

Так как сертификаты должны быть отозваны в течение 5 дней (пункт 4.9.1.1 правил, регламентирующих работу удостоверяющих центров), в ближайшее время возможно появление предупреждений о проблемах с безопасным доступом к сайтам, с владельцами которых не смогли связаться удостоверяющие центры или администраторы которых не успели установить новый сертификат.

  1. Главная ссылка к новости (https://adamcaudill.com/2019/0...)
  2. OpenNews: Ожидается отзыв всех остальных сертификатов Trustico из-за полной компрометации сервера
  3. OpenNews: 23 тысячи SSL-сертификатов будут отозваны из-за инцидента в Trustico
  4. OpenNews: Google вводит в Chrome обязательное логирование для SSL-сертификатов
  5. OpenNews: Google предупредил о скором прекращении доверия ко всем сертификатам WoSign и StartCom
  6. OpenNews: Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tls, cert
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  • 1, eRIC (ok), 13:37, 14/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Читал недавно на HN, хочу подчеркнуть что проблема не в EJBCA, а в неправильной настройки и эксплуатации данного продукта:
    EJBCA can be configured to generate certificate serial numbers (positive integers) from 32 to 160 bits.
     
  • 2, A.Stahl (ok), 13:48, 14/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Но как же так? Ябблы всякие и прочие Google ведь деньги берут, там работают супер-пупер спецы. Это не какой-то там хипстерский Let'sEncrypt. Как так?

    А вот так.

     
     
  • 3, Аноним (3), 14:01, 14/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    When Ballot 164 was passed, we confirmed that the CA Software was already confi... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Аноним (4), 14:02, 14/03/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А куда они столько выдали Вроде не побличный ЦА типа тавте и не хостер типа ама... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5, Аноним (3), 14:17, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Apple является реселлером DigiCert
     

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