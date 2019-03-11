11.03.2019 09:14  Выпуск сборочной системы Meson 0.50

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|4.7, llolik (ok), 11:23, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В чём отмазка? Я понял это как памятку : не надо искать libpthread.so вручную (впрочем, если очень хочется ходить по граблям, то принципиально не запрещается). Вроде больше тезисов в тексте не наблюдается.
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|5.19, shjfbg (?), 12:24, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>People coming from Autotools or CMake want to do this by looking for libpthread.so manually.
Это неверно, cmake умеет сам находить нужный dev-пакет и подключать зависимости (заголовки, библиотеки). Ничего руками делать не надо (можно, но не надо).
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|6.22, llolik (ok), 12:45, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>>People coming from Autotools or CMake want to do this by looking for libpthread.so manually.
> Это неверно, cmake умеет сам находить нужный dev-пакет и подключать зависимости (заголовки,
> библиотеки). Ничего руками делать не надо (можно, но не надо).
Ну напишите им на github (или сразу патчем, там github markdown), как надо. Наверное, можно даже с примером CMake. Исправят.
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|3.8, Аноним (8), 11:25, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Прочитал статью. Чувак написал с нуля свою замену make и ускорил сборку Хрома с 10 секунд аж до 6.
Можно ли считать это серьёзным достижением? Мне кажется, если бы сами разработчики make переписали его с нуля в расчёте на масштабы современных проектов, там был бы выигрыш больше 4 секунд.
Вот что разработчик Ninja говорит в ответ на вопрос "почему не пропатчить make":
> "Why not just improve Make or some other build system? Because I was doing this for fun, and I wouldn't have done those other things for fun".
"For fun" это конечно мощная мотивация, но по-моему он лукавит, — в отличии от Торвальдса он своим детищем занимался не в свободное от учёбы время, а за гугловскую зарплату и в расчёте на печально известные гугловские премиальные для стимуляции NIH-разработок. Просто за отправку патчей в GNU Гугл бы ему премиальные не заплатил.
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|4.12, llolik (ok), 11:31, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Просто за отправку патчей в GNU Гугл бы ему премиальные не заплатил.
И ещё далеко не факт, что эти патчи приняли бы. Мало того, что там, мягко говоря, очень консервативные люди и не любят резких изменений, так и, насколько я в курсе, он значительную часть "наворотов" из make повыкидывал, оставив только то, что жизненно важно для сборки.
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|4.14, Ordu (ok), 11:34, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Мне кажется, если бы сами разработчики make переписали его с нуля в расчёте на масштабы современных проектов, там был бы выигрыш больше 4 секунд.
Но они ведь не переписали.
> "For fun" это конечно мощная мотивация, но по-моему он лукавит, — в отличии от Торвальдса он своим детищем занимался не в свободное от учёбы время, а за гугловскую зарплату и в расчёте на печально известные гугловские премиальные для стимуляции NIH-разработок. Просто за отправку патчей в GNU Гугл бы ему премиальные не заплатил.
Ну, конечно, за всем стоит вселенский заговор. Даже если бы ему гугл заплатил за правку make столько же, сколько за создание альтернативы make, он скорее всего создал бы альтернативу. Это проще. Гораздо проще. Сделай info make в консольке, полистай документацию. И задумайся о том, как можно не сломав ничего, что-то исправить. На практике это выльется в огромные усилия инвестированные в изучение существующего кода, поисков каких-нибудь хитрозавёрнутых дыр, как можно оптимизировать что-то, не поломав ничего другого, или поломав минимум, а потом в длинные споры с gnu о том, как надо что-либо менять. И эти длинные споры могут оказаться самой гнусной вещью. Могут не оказаться, но ты не узнаешь, пока не инвестируешь кучу времени в изучение make. Кстати есть ещё такой чувак как Столлман, который иногда совершенно непредсказуемо вмешивается и накладывает своё вето. Бррр. Связываться с этим? Да ну его нафиг.
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|5.20, Аноним (20), 12:27, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Есть мнение, что Ninja писали из-за винды. Make там хронически медленный из-за порождения тучи процессов, что на винде затратно.
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|6.27, Ordu (ok), 14:02, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> А мне-то что с этого?
А мне? Или разработчику ninja? Ты сейчас смотришь с позиции, мол, разработчик ninja ничем не лучше разработчиков gnu. Но какое мне до этого дело? На самом деле, это даже хорошо. Больше поводов у сочувствующих продолжать увеличивать разнообразие тулсета, запиливая всё больше и больше альтернатив. Конкуренция -- это хорошо. Монополия -- плохо.
> Так что с моей точки зрения, проталкивание Ninja, Meson и прочего хипстерского
> барахла — чистой воды вредительство. Их авторы ещё не успели ничего
> толком сделать, а уже ничем не лучше своих предшественников, — в
> том числе в плане архитектурной гибкости и лёгкости внесения изменений.
Фишка в том, что мне плевать, что ты или кто-либо ещё думает о хипстерстве или вредительстве. Я буду использовать ту систему сборки, которая мне удобнее. И если мне удобнее ninja, я буду пользоваться ninja. На самом деле, время когда мне были интересные вещи типа make или ninja давно прошло, мне давным-давно надоело писать makefile'ы. Мне гораздо больше нравится, когда makefile'ы пишутся за меня системой сборки. И будут ли эти makefile'ы для ninja или для gnu make -- мне глубоко фиолетово.
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|2.4, Аноним (4), 10:50, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А ты пробовал обычным make собирать что-то большое и кроссплатформенное? Причём именно _обычным_ make, без GNU-расширений.
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|3.15, пох (?), 11:40, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А ты пробовал обычным make собирать что-то большое и кроссплатформенное?
я пробовал - freebsd называется (ну, насколько обычен тамошний pmake или бывший до него bmake - отдельный вопрос). Большое, кроссплатформенное. Собирается, да.
ну так ее программисты писали, настоящие, а не любители обмазаться модными фичами за день до их релиза.
А вот сколько раз апгрейд линуксного ядра ломал ваш любимый gnu make - можете поискать, сравнив несколько десятков INSTALL из разных версий. (нет, я не знаю как так оно было написано, что ломается именно из-за ядра, а не из-за библиотек)
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|2.5, мое правило (?), 11:03, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Требует ядро, операционную систему, другого сабжа в много мегабайт между железом и аппликухой - можно закапывать.
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|2.10, llolik (ok), 11:27, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Никто не запрещает не пользоваться. У меня вот нет задачи не использовать Python, и фрустрации от него тоже нет - я пользуюсь, мне meson, не без огрехов, но нравится.
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|3.13, пох (?), 11:33, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Никто не запрещает не пользоваться.
угу, вы же предусмотрели возможность "медленной" и "сложной" сборки, например, с помощью банального gnu configure, или пред-упакованных готовых мэйкфайлов на худой конец, если мне нужно банально собрать ваш проект для своего использования, а не заниматься его разработкой?
ах, нет, для вас это слишком сложно?
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|4.16, llolik (ok), 11:52, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> ах, нет, для вас это слишком сложно?
Если конкретно обо мне речь, то Makefile писать вручную я ещё не разучился. Есть задача, напишу, нет задачи - зачем. Но в плане выбора между CMake и Meson лично я склонился в сторону Meson. Призывов всем переходить не делаю, пусть каждый смотрит сам, что лично ему надо.
> банально собрать ваш проект для своего использования, а не заниматься его разработкой
Вот мне порой банально тоже хочется заюзать библиотеку, и приходится переписывать сборку. libuv, например, перекатал https://github.com/SkyMaverick/UniChatMod/tree/master/deps/uv (проектик воскресный любительский; цель, чтобы сборка и deps-ы собирались штатными компиляторами платформы, т.е. gcc/clang и msvc без тонн переписывания сборки под платформы).
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|5.17, пох (?), 12:09, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Если конкретно обо мне речь, то Makefile писать вручную я ещё не разучился.
хм, ну и как насчет быстренько вручную накатать мэйкфайлов к чему-то типа chromium ?
> Вот мне порой банально тоже хочется заюзать библиотеку, и приходится переписывать сборку.
одно дело - крошечная libuv, другое - что-то большое что ВНЕЗАПНО решило потоптать за твой счет нехоженных граблей, и внезапно вместо мэйкфайлов или их системонезависимого (!) генератора - приволокло зависимость от jvm. "ну ок, в крайнем случае xcode".
впрочем, теперь еще и докер модно использовать для сборки, чтоб совсем мозг не напрягать. Причем подсунуть файл с FROM:ubuntu (без указания версии, то есть завтра оно к хренам сломается)
так что да, надо учиться восстанавливать мэйкфайлы по артефактам помойко-систем типа мезона. :-( воистину задача для гуглового ИИ.
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|6.21, llolik (ok), 12:38, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> хм, ну и как насчет быстренько вручную накатать мэйкфайлов к чему-то типа
> chromium ?
Автотулзы для проектов типа chromium кактус не сильно лучший.
> их системонезависимого (!) генератора - приволокло зависимость от jvm
Вот серьёзно, где сейчас нет python? Я понимаю, что специфических случаев наискать можно, но в массе своей, где. К тому же meson не нужно каких-то особенных модулей, достаточно core.
> впрочем, теперь еще и докер модно использовать для сборки, чтоб совсем мозг
> не напрягать. Причем подсунуть файл с FROM:ubuntu (без указания версии, то
> есть завтра оно к хренам сломается)
Если это про меня, то указание версии там стоит 14.04. И докер там не для сборки на пользовательской системе, а для travis-ci, у которого по дефолту ЕМНИП xenial(когда начинал с этим разбираться был precise от чего были траблы) и вообще, с ним (трэвисом) навытанцовывавшись, оказалось что проще сделать докер с минимальной убунтой, которую хочется поддерживать (т.е. trusty в моём случае)+зависимости и собирать так. В остальном докер не нужен. Я пишу и собираю на bionic (на mint19 если точней) без проблем.
> так что да, надо учиться восстанавливать мэйкфайлы
В этом есть какой-либо смысл?
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|7.28, пох (?), 14:07, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Автотулзы для проектов типа chromium кактус не сильно лучший.
почему? Это один из немногих действительно кроссплатформенных проектов (напоминаю, изначально автотулз для этого придумали, а не для альтернативно-одаренных-не-умеющих-мэйк), плюс собирающийся десятком разных вариантов.
Просто современным разработчикам лень думать и разбираться - да еще и кавычки там какие-то не такие, а авторы уже старые, переделывать все для альтернативно-одаренных им и непонятно, зачем, и не осилить уже.
Поэтому соглашайтесь на cmake, пока жабу не потребовали ;-)
>> так что да, надо учиться восстанавливать мэйкфайлы
> В этом есть какой-либо смысл?
ну, я бы дорого заплатил за такую штуку, которая позволяла бы запускать ее один раз где-то (где уже не важно что она потребует кластер для своего ИИ и весь интернет впридачу ;-) и получить набор мэйкфайлов, на которые можно просто натравить make на целевой системе, без уставновки там питона шести разных веток, go, jvm и докера. Можно даже без аналога configure (это по нынешним меркам вообще невозможная магия - ничего кроме sh не используя, получить переносимую кроссплатформенную собиралку без внешних зависимостей), только под одну платформу и один конфиг.
> Если это про меня
нет, я даже не заметил что там тоже докер ;-) просто уже очень часто натыкаюсь. Ладно убунта, а то ж может быть какая-нибудь федора, каждый месяц новая. Ну не успел автор об этом узнать - он через шесть месяцев уже забыл об этом проекте.
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|8.33, llolik (ok), 15:08, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> почему?
для действительно крупных проектов - время пересборки. Для небольших проектов - это всё равно, для уже хотя бы средних - это грусть. Для монструозных, вроде хромиума - это тоска-печаль.
При всех плюсах tools-ы и make чрезвычайно медлительны даже на родных платформах.
> Поэтому соглашайтесь на cmake, пока жабу не потребовали
Я пробовал, оно работает, но некоторое время покопавшись с ним, понял что это ужас. Уж лучше обратно tools-ы, чем cmake.
Джаву не потребуют. У них и python только потому, что он "с батарейками" и есть практически везде.
> такую штуку
Ну, в принципе, для meson-а нужен py3.5+ и ninja. На любой поддерживаемой платформе. Хотя, не скрою, лично я только приветствовал бы опциональную возможность использовать и классический make в качестве сборщика.
> нет, я даже не заметил что там тоже докер ;-)
Мне нужен максимально старый деб/убунту в котором штатный gcc умеет std=c11. Это trusty.
> Ладно убунта, а то ж может быть какая-нибудь федора, каждый месяц новая
Единственный юзкейс, который я могу для этого представить - протестировать сборку проекта с апстримом.
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|8.46, Ivan_83 (ok), 17:25, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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автотулс ужасен, смейк вполне юзабелен.
В принципе месон тоже весьма, но мне откровенно не нравится питоний синтаксис и питон как зависимость.
С другой стороны плохо что смейк на плюсах.
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|7.43, пох (?), 17:15, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Вот серьёзно, где сейчас нет python?
вот, специально проверил - ни на одной моей фре, кроме тех куда его притащил hg - нету.
hg на моих системах, если что - всё, потому что терпеть ради него еще и хипста-хруст я не собираюсь, а разработчики, увы, упрлсь.
То есть лично у меня пихона не будет теперь нигде, кроме линуксов, ваш-новый-стандарт.
> К тому же meson не нужно каких-то особенных модулей, достаточно core.
который из пяти? ;-)
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|2.18, пох (?), 12:10, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Сборка "xcode и VisualStudio" ооочень актульна для X сервера.
потребитель гуглоотходов должен страдать
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|1.24, Совершенно другой аноним (?), 13:44, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Не совсем понятно, зачем в системе сборки знать компиляторы? make как-то обходился без этого сакрального знания. Ему вообще было абсолютно всё-равно что собирать, хоть исполняемый файл, а хоть и книгу.
Особенно непонятно зачем ему знать диалекты языка fortran, он что, ещё и сам эти файлы анализирует? и как с новым компилятором, ему нужна явная поддержка всех языков?
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|2.31, llolik (ok), 14:24, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Не совсем понятно, зачем в системе сборки знать компиляторы?
Система сборки в общем-то изначально и должна запускать компиляторы. Как она будет запускать какой-нибудь rustс (с какими ключами, какие тесты компилятора, как его звать и где искать в конце концов) если она о нём ничего не знает?
> make как-то обходился без этого сакрального знания. Ему вообще было абсолютно всё-равно что собирать, хоть исполняемый файл, а хоть и книгу
meson - это не альтернатива make, meson - это альтернатива autotools.
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|3.32, Led (ok), 14:57, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> meson - это альтернатива autotools.
Питоноподелие может казаться алтернативой чему-либо только для "альтернативных".
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|4.34, llolik (ok), 15:17, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Питоноподелие может казаться алтернативой чему-либо только для "альтернативных".
Как мне назвать, чтобы не обидеть, человека, который считает, что его частное, ничем не подтверждённое мнение единственно и безальтернативно верное?
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|3.35, Совершенно другой аноним (?), 15:18, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> make как-то обходился без этого сакрального знания. Ему вообще было абсолютно всё-равно что собирать, хоть исполняемый файл, а хоть и книгу
> meson - это не альтернатива make, meson - это альтернатива autotools.
спасибо за объяснение. К сожалению не являюсь знатоком autotools, так-что не могу знать, может старшие товарищи подскажут - тот тоже знал версии стандартов fortran-а и прочих языков? на пользовательском уровне я помню, что он позволял проверить наличие библиотек/конкретных функций, но в стандарты не лез, по причине вышесказанного могу ошибаться.
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|5.41, Совершенно другой аноним (?), 16:13, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> он позволял проверить наличие библиотек/конкретных функций, но в стандарты не лез, по причине вышесказанного могу ошибаться.
> https://www.opennet.ru/docs/RUS/autoconf/autoconf-ru_4.html
> смотреть Macro: AC_PROG_F77 . Там описано как определяется компилятор и выставляются ключи.
Посмотрел - в данном случае версию стандарта он таки не проверяет, как и для компиляторов C - он только определяет, точнее пытается определить, имя вызываемой программы. И по эвристикам, а может по строчке версии, выставляет флаги. В общем - в версию стандарта, вроде как, не лезет.
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|3.45, пох (?), 17:22, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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весь прикол, как-то не замеченный авторами-улучшателями мира, в том, что autotools на конечной системе для сборки (даже для сборки вручную модифицированного кода и не в той единственно-верной конфигурации) совершенно не требовались, если только специально не сделать какой-нибудь вредной фигни.
Возможность конфигурирования - оставалась.
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|1.30, Дуплик (ok), 14:16, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK+
Хорошо, что эти проекты на дегенеративный CMake не перешли.
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|1.39, DmA (??), 16:00, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Что мы аля Микрософт что-ли, чтобы очевидным словом называть программу(почтовую -Mail, браузер -Internet Explorer) make, пусть будет Мезоном или Глююоном.
Это как номера машин у бандитов, памяти у них нет, поэтому покупают номера с одинаковыми цифрами и буквами, запомнить не могут.
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