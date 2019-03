11.03.2019 09:14  Выпуск сборочной системы Meson 0.50

Прочитал статью. Чувак написал с нуля свою замену make и ускорил сборку Хрома с 10 секунд аж до 6. Можно ли считать это серьёзным достижением? Мне кажется, если бы сами разработчики make переписали его с нуля в расчёте на масштабы современных проектов, там был бы выигрыш больше 4 секунд. Вот что разработчик Ninja говорит в ответ на вопрос "почему не пропатчить make": > "Why not just improve Make or some other build system? Because I was doing this for fun, and I wouldn't have done those other things for fun". "For fun" это конечно мощная мотивация, но по-моему он лукавит, — в отличии от Торвальдса он своим детищем занимался не в свободное от учёбы время, а за гугловскую зарплату и в расчёте на печально известные гугловские премиальные для стимуляции NIH-разработок. Просто за отправку патчей в GNU Гугл бы ему премиальные не заплатил.