11.03.2019 09:14  Выпуск сборочной системы Meson 0.50

3.13 , пох ( ? ), 11:33, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > Никто не запрещает не пользоваться. угу, вы же предусмотрели возможность "медленной" и "сложной" сборки, например, с помощью банального gnu configure, или пред-упакованных готовых мэйкфайлов на худой конец, если мне нужно банально собрать ваш проект для своего использования, а не заниматься его разработкой? ах, нет, для вас это слишком сложно? 4.16 , llolik ( ok ), 11:52, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > ах, нет, для вас это слишком сложно? Если конкретно обо мне речь, то Makefile писать вручную я ещё не разучился. Есть задача, напишу, нет задачи - зачем. Но в плане выбора между CMake и Meson лично я склонился в сторону Meson. Призывов всем переходить не делаю, пусть каждый смотрит сам, что лично ему надо. > банально собрать ваш проект для своего использования, а не заниматься его разработкой Вот мне порой банально тоже хочется заюзать библиотеку, и приходится переписывать сборку. libuv, например, перекатал https://github.com/SkyMaverick/UniChatMod/tree/master/deps/uv (проектик воскресный любительский; цель, чтобы сборка и deps-ы собирались штатными компиляторами платформы, т.е. gcc/clang и msvc без тонн переписывания сборки под платформы).

5.17 , пох ( ? ), 12:09, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > Если конкретно обо мне речь, то Makefile писать вручную я ещё не разучился. хм, ну и как насчет быстренько вручную накатать мэйкфайлов к чему-то типа chromium ? > Вот мне порой банально тоже хочется заюзать библиотеку, и приходится переписывать сборку. одно дело - крошечная libuv, другое - что-то большое что ВНЕЗАПНО решило потоптать за твой счет нехоженных граблей, и внезапно вместо мэйкфайлов или их системонезависимого (!) генератора - приволокло зависимость от jvm. "ну ок, в крайнем случае xcode". впрочем, теперь еще и докер модно использовать для сборки, чтоб совсем мозг не напрягать. Причем подсунуть файл с FROM:ubuntu (без указания версии, то есть завтра оно к хренам сломается) так что да, надо учиться восстанавливать мэйкфайлы по артефактам помойко-систем типа мезона. :-( воистину задача для гуглового ИИ.

6.21 , llolik ( ok ), 12:38, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > хм, ну и как насчет быстренько вручную накатать мэйкфайлов к чему-то типа

> chromium ? Автотулзы для проектов типа chromium кактус не сильно лучший.

> их системонезависимого (!) генератора - приволокло зависимость от jvm Вот серьёзно, где сейчас нет python? Я понимаю, что специфических случаев наискать можно, но в массе своей, где. К тому же meson не нужно каких-то особенных модулей, достаточно core. > впрочем, теперь еще и докер модно использовать для сборки, чтоб совсем мозг

> не напрягать. Причем подсунуть файл с FROM:ubuntu (без указания версии, то

> есть завтра оно к хренам сломается) Если это про меня, то указание версии там стоит 14.04. И докер там не для сборки на пользовательской системе, а для travis-ci, у которого по дефолту ЕМНИП xenial(когда начинал с этим разбираться был precise от чего были траблы) и вообще, с ним (трэвисом) навытанцовывавшись, оказалось что проще сделать докер с минимальной убунтой, которую хочется поддерживать (т.е. trusty в моём случае)+зависимости и собирать так. В остальном докер не нужен. Я пишу и собираю на bionic (на mint19 если точней) без проблем. > так что да, надо учиться восстанавливать мэйкфайлы В этом есть какой-либо смысл?

7.28 , пох ( ? ), 14:07, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > Автотулзы для проектов типа chromium кактус не сильно лучший. почему? Это один из немногих действительно кроссплатформенных проектов (напоминаю, изначально автотулз для этого придумали, а не для альтернативно-одаренных-не-умеющих-мэйк), плюс собирающийся десятком разных вариантов. Просто современным разработчикам лень думать и разбираться - да еще и кавычки там какие-то не такие, а авторы уже старые, переделывать все для альтернативно-одаренных им и непонятно, зачем, и не осилить уже. Поэтому соглашайтесь на cmake, пока жабу не потребовали ;-) >> так что да, надо учиться восстанавливать мэйкфайлы

> В этом есть какой-либо смысл? ну, я бы дорого заплатил за такую штуку, которая позволяла бы запускать ее один раз где-то (где уже не важно что она потребует кластер для своего ИИ и весь интернет впридачу ;-) и получить набор мэйкфайлов, на которые можно просто натравить make на целевой системе, без уставновки там питона шести разных веток, go, jvm и докера. Можно даже без аналога configure (это по нынешним меркам вообще невозможная магия - ничего кроме sh не используя, получить переносимую кроссплатформенную собиралку без внешних зависимостей), только под одну платформу и один конфиг. > Если это про меня нет, я даже не заметил что там тоже докер ;-) просто уже очень часто натыкаюсь. Ладно убунта, а то ж может быть какая-нибудь федора, каждый месяц новая. Ну не успел автор об этом узнать - он через шесть месяцев уже забыл об этом проекте. 8.33 , llolik ( ok ), 15:08, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > почему? для действительно крупных проектов - время пересборки. Для небольших проектов - это всё равно, для уже хотя бы средних - это грусть. Для монструозных, вроде хромиума - это тоска-печаль.

При всех плюсах tools-ы и make чрезвычайно медлительны даже на родных платформах. > Поэтому соглашайтесь на cmake, пока жабу не потребовали Я пробовал, оно работает, но некоторое время покопавшись с ним, понял что это ужас. Уж лучше обратно tools-ы, чем cmake.

Джаву не потребуют. У них и python только потому, что он "с батарейками" и есть практически везде. > такую штуку Ну, в принципе, для meson-а нужен py3.5+ и ninja. На любой поддерживаемой платформе. Хотя, не скрою, лично я только приветствовал бы опциональную возможность использовать и классический make в качестве сборщика. > нет, я даже не заметил что там тоже докер ;-) Мне нужен максимально старый деб/убунту в котором штатный gcc умеет std=c11. Это trusty.

> Ладно убунта, а то ж может быть какая-нибудь федора, каждый месяц новая Единственный юзкейс, который я могу для этого представить - протестировать сборку проекта с апстримом.

8.46 , Ivan_83 ( ok ), 17:25, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – автотулс ужасен, смейк вполне юзабелен.

В принципе месон тоже весьма, но мне откровенно не нравится питоний синтаксис и питон как зависимость.

С другой стороны плохо что смейк на плюсах.

7.43 , пох ( ? ), 17:15, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Вот серьёзно, где сейчас нет python? вот, специально проверил - ни на одной моей фре, кроме тех куда его притащил hg - нету.

hg на моих системах, если что - всё, потому что терпеть ради него еще и хипста-хруст я не собираюсь, а разработчики, увы, упрлсь. То есть лично у меня пихона не будет теперь нигде, кроме линуксов, ваш-новый-стандарт. > К тому же meson не нужно каких-то особенных модулей, достаточно core. который из пяти? ;-)