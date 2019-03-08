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08.03.2019 10:18  Выпуск MirageOS 3.5, платформы для запуска приложений поверх гипервизора

Состоялся релиз операционной системы MirageOS 3.5, позволяющая формировать операционные системы одного приложения, в которых приложение поставляется как самодостаточный "unikernel", способный выполняться без применения операционных систем, отдельного ядра ОС и каких-либо прослоек. Для разработки приложений применяется язык OCaml. Код проекта распространяется под свободной лицензией ISC.

Вся низкоуровневая функциональность, свойственная операционной системе, реализована в форме библиотеки, прикрепляемой к приложению. Приложение может быть разработано в любой ОС, после чего компилируется в специализированное ядро (концепция unikernel), которое может запускаться напрямую поверх гипервизоров Xen, KVM, BHyve и VMM (OpenBSD), поверх мобильных платформ, в форме процесса в POSIX-совместимом окружении или в облачных окружениях Amazon Elastic Compute Cloud и Google Compute Engine.

Сгенерированное окружение не содержит ничего лишнего и взаимодействует непосредственно с гипервизором без драйверов и системных прослоек, что позволяет добиться существенного снижения накладных расходов и повышения безопасности. Работа с MirageOS сводится к трём стадиям: подготовка конфигурации с определением используемых в окружении OPAM-пакетов, сборка окружения и запуск окружения. Runtime для обеспечения работы поверх Xen основан на урезанном ядре Mini-OS, а для других гипервизоров и систем на базе ядра Solo5.

Несмотря на то, что приложения и библиотеки формируются на высокоуровневом языке OCaml, итоговые окружения демонстрируют достаточно неплохую производительность и минимальный размер (например, DNS-сервер занимает всего 200 Кб). Упрощается и сопровождение окружений, так как при необходимости обновления программы или изменения конфигурации, достаточно создать и запустить новое окружение. Поддерживается несколько десятков библиотек на языке OCaml для выполнения сетевых операций (DNS, SSH, OpenFlow, HTTP, XMPP и т.п.), работы с хранилищами и обеспечения параллельной обработки данных.

Основные новшества:

  • Добавлена библиотека mirage-kv с реализацией хранилища данных в формате ключ/значение, размещаемого в оперативной памяти. В отличие от ранее доступного модуля хранения mirage-fs в mirage-kv обеспечена поддержка операций записи и возможность версионирования и создания ответвлений хранилища с использованием протокола Git. Модуль используется для разработки файловой системы wodan, которая сможет применяться поверх Flash;
  • Расширены API библиотек mirage-clock (системные часы), mirage-protocols (сетевые протоколы) и mirage-net (сетевые устройства);
  • Повышено качестве предоставляемого генератора псевдослучайных чисел;
  • В реализации стека TCP/IP добавлена поддержка пересборки фрагментов пакетов IPv4 (fragment reassembly). Для TCP добавлена поддержка keepalive. Код для инкапсулирования/декапсулирования Ethernet и реализация протокола определения адресов (ARP) вынесены в отдельные OPAM-пакеты;
  • Добавлена поддержка запуска в качестве unikernel высокопроизводительного http-сервера httpaf;
  • В пакете mirage-net, предоставляющем средства для низкоуровневого взаимодействия с сетевыми устройствами, реализованы бэкенды xen, solo5, unix, macos и vnetif;
  • В runtime на базе Solo5 добавлена поддержка работы поверх гипервизоров FreeBSD bhyve и OpenBSD VMM, обеспечена поддержка ARM64 и KVM, добавлена возможность работы с использованием микроядра GenodeOS;
  • Большинство пакетов переведены на использование сборочной системы dune (jbuilder). Всего для MirageOS подготовлено более 100 OPAM-пакетов;
  • Добавлена возможность прикрепления пакетов-зависимостей к unikernel, для работы с которыми требуется наличие пакетного менеджера opam 2.0.2 или более новой версии;
  • Добавлена поддержка языка OCaml 4.06.0 в режиме безопасной работы со строками (safe-string).

  1. Главная ссылка к новости (https://mirage.io/blog/announc...)
  2. OpenNews: Оценка безопасности новой системы контейнерной изоляции Nabla
  3. OpenNews: Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора
  4. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: Docker поглотил Unikernel, технологию выполнения приложений поверх гипервизора
  6. OpenNews: В рамках проекта IncludeOS развивается ядро для обособленного запуска C++-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mirageos, unikernel
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  • 1.1, proninyaroslav (ok), 11:24, 08/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >приложения и библиотеки формируются на высокоуровневом языке OCaml, итоговые окружения демонстрируют достаточно неплохую производительность и минимальный размер

    Интересно, причина в OCaml или в прямых руках разработчиков?

     
     
  • 2.3, Ordu (ok), 11:58, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Развитая система типов плюс статическая типизация позволяют создавать API, которые инкапсулируя всё, что требует тщательной проработки, обходятся везде где можно памятью со стека, не нагружая кучу и сборщик мусора. Это всё те же идеи, которые отрабатывались в haskell'е и в C++. Плюс к этому оно не прибито гвоздями к какой-то выбранной парадигме, позволяя использовать те парадигмы, которые лучше ложатся на задачу.

    То есть причина в OCaml. Но вероятно причина также в программистах: я полагаю, что люди пользующиеся ocaml'ом -- это существенно не случайная выборка из генсовокупности программистов. Туда лезут люди, которым чего-то не хватило в C++, в haskell и прочих. А такой человек, как минимум, не заурядная web-макака.

     
  • 2.5, Cradle (?), 12:31, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    популярен во франкоязычных странах. Сам по себе вполне не плох, но вот только в остальных странах к сожалению не особо популярен, нужно реально быть в голове французом чтобы предпочесть его плюсам или яве. В том смысле что начиная проект обычно сразу задумываешся с какими людьми будешь его делать вместе и как с ними будешь общаться; французы в этом плане довольно замкнуты.
     
  • 1.2, Твоя мама (?), 11:52, 08/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    TL;DR: чуваки написали ядро ОС без поддержки userspace-процессов.
     
     
  • 2.6, Cradle (?), 12:46, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    да, это для эмбедовки
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:17, 08/03/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Гайс, обоснуйте в ней можно будет полноценно установить запустить например брайз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:19, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ne
     

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