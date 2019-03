08.03.2019 10:18  Выпуск MirageOS 3.5, платформы для запуска приложений поверх гипервизора

2.3 , Ordu ( ok ), 11:58, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] +2 + / – Развитая система типов плюс статическая типизация позволяют создавать API, которые инкапсулируя всё, что требует тщательной проработки, обходятся везде где можно памятью со стека, не нагружая кучу и сборщик мусора. Это всё те же идеи, которые отрабатывались в haskell'е и в C++. Плюс к этому оно не прибито гвоздями к какой-то выбранной парадигме, позволяя использовать те парадигмы, которые лучше ложатся на задачу. То есть причина в OCaml. Но вероятно причина также в программистах: я полагаю, что люди пользующиеся ocaml'ом -- это существенно не случайная выборка из генсовокупности программистов. Туда лезут люди, которым чего-то не хватило в C++, в haskell и прочих. А такой человек, как минимум, не заурядная web-макака.

популярен во франкоязычных странах. Сам по себе вполне не плох, но вот только в остальных странах к сожалению не особо популярен, нужно реально быть в голове французом чтобы предпочесть его плюсам или яве. В том смысле что начиная проект обычно сразу задумываешся с какими людьми будешь его делать вместе и как с ними будешь общаться; французы в этом плане довольно замкнуты.