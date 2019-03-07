07.03.2019 11:27  В PureOS добавлен адаптивный интерфейс для мобильных устройств и больших экранов

Компания Purism, развивающая смартфон Librem 5 и выпускающая ноутбуки с прошивкой на базе CoreBoot, реализовала в свободном дистрибутиве PureOS режим "Convergence", в рамках которого предлагается адаптивное пользовательское окружение для мобильных и настольных устройств. Ключевой целью разработки является предоставление возможности работать с одними и теми же GNOME-приложениями как на сенсорном экране смартфона, так и на больших экранах ноутбуков и ПК в сочетании с клавиатурой и мышью. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Например, при использовании PureOS на смартфоне, при подключении устройства к монитору можно превратить смартфон в портативную рабочую станцию.

Для совмещения в одном приложении интерфейса для мобильных и стационарных экранов используется библиотека libhandy, позволяющая адаптировать приложения GTK+/GNOME для мобильных устройств (предоставляется 15 адаптивных виджетов и объектов). Из переведённых на libhandy приложений можно отметить GNOME Сalls (Dialer), gnome-bluetooth, GNOME Settings, GNOME Web, Phosh, Daty, PasswordSafe, Fractal, Podcasts, GNOME Contacts и GNOME Games. Дистрибутив PureOS основан на Debian и рабочем столе GNOME (работает поверх Wayland). Работа по адаптации оболочки GNOME Shell для смартфонов проводится совместно с разработчиками GNOME.

Смартфон Librem 5 примечателен тем, что на нём блокируются любые попытки отслеживания и сбора информации о пользователе. Например, жёстко отделены компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Также предусмотрены переключатели, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволят отключать камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix. Начало продаж Librem 5 недавно было перенесено на третий квартал 2019 года из-за проблем со стабильностью при использовании CPU i.MX 8M.

Для поставляемых с PureOS ноутбуков подготовлен собственный загрузчик PureBoot, отключающий Intel Management Engine (оставляются только компоненты для начальной инициализации CPU, все остальные модули Intel ME удаляются). Вместо BIOS используется прошивка на базе CoreBoot и runtime HEADS от проекта osresearch.net. Все загружаемые компоненты, включая ядро Linux, верифицируются c использованием ключей на брелоке Librem Key или внешних USB-токенах (в случае выявления нарушения целостности, экран становится красным). Для доступа к зашифрованным разделам (LUKS) применяется двухфакторная аутентификация (пароль + Librem Key).



