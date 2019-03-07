07.03.2019 08:27  Компания Microsoft открыла код Windows Calculator

Компания Microsoft объявила о переводе в разряд свободных проектов штатного калькулятора, поставляемого в составе операционной системы Windows. Код написан на языке C++ и открыт под лицензией MIT. После открытия кода процесс разработки калькулятора будет продолжен на GitHub с приёмом предложений, изменений и улучшений от сообщества.

Калькулятор поддерживает три режима работы (стандартный, научный и для программистов), предоставляет доступ к истории вычислений и включает функции для преобразования различных величин и курсов валюты (сведения об актуальных курсах загружаются с сайта Bing). Проект имеет модульную структуру, позволяющую встраивать функциональность калькулятора и части интерфейса в свои приложения. В процессе работы калькулятора осуществляется сбор телеметрии и отправка на серверы Microsoft (в сборках для разработчиков телеметрия отключена по умолчанию, управление отправкой телеметрии осуществляется при помощи параметра SEND_TELEMETRY).