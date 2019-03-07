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07.03.2019 08:27  Компания Microsoft открыла код Windows Calculator

Компания Microsoft объявила о переводе в разряд свободных проектов штатного калькулятора, поставляемого в составе операционной системы Windows. Код написан на языке C++ и открыт под лицензией MIT. После открытия кода процесс разработки калькулятора будет продолжен на GitHub с приёмом предложений, изменений и улучшений от сообщества.

Калькулятор поддерживает три режима работы (стандартный, научный и для программистов), предоставляет доступ к истории вычислений и включает функции для преобразования различных величин и курсов валюты (сведения об актуальных курсах загружаются с сайта Bing). Проект имеет модульную структуру, позволяющую встраивать функциональность калькулятора и части интерфейса в свои приложения. В процессе работы калькулятора осуществляется сбор телеметрии и отправка на серверы Microsoft (в сборках для разработчиков телеметрия отключена по умолчанию, управление отправкой телеметрии осуществляется при помощи параметра SEND_TELEMETRY).



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/buil...)
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  3. OpenNews: Компания Microsoft представила Mu, открытую модульную систему для создания UEFI-прошивок
  4. OpenNews: Microsoft официально объявил о переходе Edge на движок Chromium
  5. OpenNews: Microsoft открыл код WPF, Windows Forms и WinUI
  6. OpenNews: Microsoft успешно завершил сделку по покупке GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: microsoft
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  • 1.2, Аноним (2), 08:29, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А notepad???
     
  • 1.3, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 08:30, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Отправка телеметрии от калькулятора?
     
  • 1.4, Аноним (2), 08:31, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не запускается в Linux - https://github.com/Microsoft/calculator/issues/130
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:32, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вырисовывается причина покупки гитхаба. Это типа такой троллинг сообщества.
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:33, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот теперь заживём!!!1111
     

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