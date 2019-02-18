06.03.2019 17:10  Выпуск Invidious 0.15, альтернативного фронтенда для YouTube

Вышел пятнадцатый релиз Invidious, свободного веб-фронтенда (клиента) для YouTube. Invidious не использует официальный YouTube API, вместо этого он парсит исходный код сайта YouTube на предмет получения необходимой информации (подобно таким проектам как youtube-dl и NewPipe, проксируя при этом большинство запросов пользователей через сервер на котором он установлен, что положительно отражается на приватности пользователей. Код проекта написан на языке программирования Crystal, использует СУБД PostgreSQL и распространяется под лицензией AGPLv3+. Invidious, по сути, является аналогом довольно популярного ранее веб-сервиса HookTube, автор которого, в июле прошлого года (спустя неделю после анонса Invidious), получил письмо-предупреждение от Google в связи с нарушением им условий использования YouTube API, и был вынужден прекратить "нормальную" работу своего сервиса. Основные особенности Invidious: Режим без видео для прослушивания только звука;

Отсутствует реклама;

Для использования не требуется учётная запись в Google;

Легковесный дизайн (около 4 КБ в сжатом виде);

Возможность управления подписками (показ только непросмотренных видео и самых последних видео, доставка уведомлений о новых видео, импорт подписок с YouTube);

Наличие тёмной темы оформления;

Возможность встраивания видео с Invidious на страницы других сайтов. Как непосредственно, так и с YouTube (при помощи специального userjs-скрипта;

Возможность задать настройки воспроизведения по умолчанию (скорость, качество, субтитры и т.д.);

Возможность установки на своём сервере;

Возможность просмотра видео без включения JavaScript;

Поддержка чтения комментариев к видео, написанных на YouTube или Reddit;

Возможность импорта/экспорта подписок (в том числе в формате NewPipe), истории просмотра и настроек. Поддержка RSS для YouTube-каналов и пользовательских лент;

Обход блокировок, в случае, если видео недоступно для страны пользователя;

Возможность сохранения и редактирования истории просмотра;

Доступна расширенная статистическая информация о видео: точный рейтинг, процент вовлечённости, Wilson score;

Интерфейс полностью локализован на русский, итальянский, французский, немецкий и арабский языки (WIP). Также стоит отметить, что Invidious предоставляет свой собственный API для разработчиков. На данный момент, Invidious API использует приложение FreeTube, музыкальный Android-плеер MusicPiped и веб-сайт CloudTube. Поддержка Invidious была добавлена в youtube-dl версии 2019.02.18. Хотя разработка Invidious ведётся уже больше года, первый релиз вышел в августе прошлого года. С тех пор, автор проекта Омар Рот (Omar Roth) придерживается ежемесячного цикла выпуска релизов. В новой версии: Добавлена возможность изменять пользовательские настройки без использования Invidious-аккаунта;

Для администраторов был создан веб-интерфейс настройки;

Появилась возможность просмотра плейлистов на YouTube-каналах,

Увеличена скорость генерации пользовательских лент и работы менеджера подписок;

Исправлены проблемы с сортировкой подписок и многие другие ошибки;

В API добавлено отображение статистики (версии и числа пользователей установленного экземпляра Invidious) и ряд других изменений для разработчиков. В одной из следующих версий ожидается поддержка полностью отключенных компанией Google 15 января аннотаций к видео на YouTube. Это стало возможным благодаря тому, что силами сообщества был предварительно создан архив аннотаций для около 1.4 млрд. видео. На данный момент, функционирует несколько общедоступных серверов Invidious, включая официальный Invidio.us (заблокирован на территории РФ; имеет зеркало в сети Tor), финансовая поддержка которого обеспечивается пожертвованиями пользователей. Доступны пользовательские серверы Invidious: invidious.snopyta.org, vid.wxzm.sx, invidious.kabi.tk и invidiou.sh. Желающие быстро установить Invidious на сервер с Ubuntu, Debian или CentOS, могут сделать это при помощи скрипта Invidious-Updater.



