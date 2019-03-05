05.03.2019 13:21  Компания Collabora представила новый видеодрайваер для GPU Mali Midgard и Bifrost

|
|
|
|1.1, Аноним (1), 13:48, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
|
Основная причина неюзабильности арм в десктопе, это отсутствие нормальных драверов GPU.
Только у nvidia есть полноценнный дравер для ARM, но он для обычных pci-e видиокарт, а не для soc.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 16:20, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Если вы про Tegra, то причём здесь PCI-E, оно на планшетах? Если про обычные видяхи от Невидии, то причём здесь ARM? И тогда он не полноценный, а закрытый блоб.
|
|
|
|2.9, Lennart (?), 15:37, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
> Так это POSIX-драйвер или сугубо линукс?
> Интересует в контексте солярки (и может немного бзди).
BSDs aren't relevant anymore.
BSDs are dead! Long live Red^W Linux!
And now, I'm^W RedH^W Linux is your standard! Take it!
|
|1.5, Anonymchik (?), 14:48, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Ух ты, лихо. Заглянул в их ядреные исходники. А там всего полтора десятка файлов. А у ARM-го midgard-а помнится было до хрена каталогов с подкаталогами, в каждом по несколько десятков файлов. Если они реально так здорово смогли все привести в порядок и сделать таким компактным, то респект им и уважуха.
|
|
|
|2.8, КО (?), 15:31, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
"Драйвер пока находится на начальной стадии разработки и не поддерживает всех запланированных возможностей"
|