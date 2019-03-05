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05.03.2019 13:21  Компания Collabora представила новый видеодрайваер для GPU Mali Midgard и Bifrost

Компания Collabora объявила о разработке нового открытого драйвера для GPU на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x), используемых на многих устройствах с процессорами ARM. Набор патчей с реализацией нового драйвера подготовлен для Mesa и DRM-подсистемы (Direct Rendering Manager) ядра Linux.

Драйвер пока находится на начальной стадии разработки и не поддерживает всех запланированных возможностей, но уже вполне пригоден для выполнения некоторых демонстрационных приложений. На стороне DRM-компонента пока оставляет желать лучшего производительность работы с MMU (Memory Management Unit), требует доработки код для обработки ошибок, сброса GPU и синхронизации DMA-буферов ("DMA Fences"). В компонентах на стороне Mesa необходимо решить проблемы при работе GNOME Shell, тестов glmark2 и WebGL в Chromium.

Проект развивается на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM. Большая часть кода для поддержки GPU Panfrost уже принята в кодовую базу Mesa. Конечной целью проекта является включение кода для поддержки GPU Mali Midgard и Bifrost в основной состав ядра Linux. Код драйвера Collabora изначально развивается с оглядкой на требования по помещению кода в ядро, в то время как предоставляемый компанией ARM драйвер не поддерживает DRM ABI и не соответствует критериям включения в основное ядро Linux из-за привязки к закрытым компонентам в пространстве пользователя.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Компания ARM недовольна инициативой по созданию открытых драйверов для GPU MALI
  4. OpenNews: Открытые драйверы для GPU Mali показали производительность выше проприетарных
  5. OpenNews: Компания Collabora представила графический драйвер kms_swrast
  6. OpenNews: Открыт код Lima, драйвера для GPU Mali, используемого во многих ARM-чипах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gpu, arm, mali, collabora
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  • 1.1, Аноним (1), 13:48, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Основная причина неюзабильности арм в десктопе, это отсутствие нормальных драверов GPU.
    Только у nvidia есть полноценнный дравер для ARM, но он для обычных pci-e видиокарт, а не для soc.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:20, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если вы про Tegra, то причём здесь PCI-E, оно на планшетах? Если про обычные видяхи от Невидии, то причём здесь ARM? И тогда он не полноценный, а закрытый блоб.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:58, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Проприетарщики, увидев успехи опенсорса, отошли в сторонку и нерно закурили
     
  • 1.3, анон (?), 14:25, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    видимо это драйвер один из последних форпостов несвободы для arm
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:40, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Так это POSIX-драйвер или сугубо линукс?
    Интересует в контексте солярки (и может немного бзди).
     
     
  • 2.6, Anonymchik (?), 14:54, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Когда и если POSIX разродится (а вдруг) стандартом на GPU драйверы, тогда этот вопрос приобретет смысл.
     
     
  • 3.14, Аноним (4), 16:33, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что, в общем-то, не мешает линуксу из той же бзди невозбранно /*воро*/тащить дрова к себе.
     
  • 2.9, Lennart (?), 15:37, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Так это POSIX-драйвер или сугубо линукс?
    > Интересует в контексте солярки (и может немного бзди).

    BSDs aren't relevant anymore.
    BSDs are dead! Long live Red^W Linux!
    And now, I'm^W RedH^W Linux is your standard! Take it!


     
  • 2.12, Аноним (11), 16:23, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, уже выпущен стандарт POSIX на API драйверов?
     
  • 1.5, Anonymchik (?), 14:48, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ух ты, лихо. Заглянул в их ядреные исходники. А там всего полтора десятка файлов. А у ARM-го midgard-а помнится было до хрена каталогов с подкаталогами, в каждом по несколько десятков файлов. Если они реально так здорово смогли все привести в порядок и сделать таким компактным, то респект им и уважуха.
     
     
  • 2.8, КО (?), 15:31, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Драйвер пока находится на начальной стадии разработки и не поддерживает всех запланированных возможностей"
     
  • 1.7, YetAnotherOnanym (ok), 15:05, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > На стороне DRM-компонента

    Надеюсь, "DRM" в хорошем смысле?

     
     
  • 2.10, mishaor (ok), 15:56, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в смысле "фреймбаффер не нужен" а не "свобода не нужна"
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 16:26, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И то, и другое нужно.
     

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