05.03.2019 09:28  Платформа Electron прекращает поддержку 32-разрядных систем Linux

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|3.14, _hide_ (ok), 09:50, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Видать поставили и запустили на одной машине все доступные "крутые приложухи" одновременно, посмотрели, что выжрало это добро 48ГБ оперативы и поняли, что с 32 битной платформой пора завязывать...
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|4.18, th3m3 (ok), 10:05, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Видать поставили и запустили на одной машине все доступные "крутые приложухи" одновременно,
> посмотрели, что выжрало это добро 48ГБ оперативы и поняли, что с
> 32 битной платформой пора завязывать...
Для этого достаточно и одного приложения на Электроне.
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|3.19, th3m3 (ok), 10:05, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Но это ж не винда, тут PAE раблокирован во всех возможных редакциях.
Сейчас бы ещё возиться с приложениями на электроне.
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|3.29, Vascom (?), 10:27, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Не надо забывать, что PAE всё равно не позволяет одному приложению использовать более 4ГБ ОЗУ.
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|3.16, th3m3 (ok), 10:01, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Если они пользовались, то скорее всего, это точно не УГ (для них).
> Иначе зачем они пользовались? ))
Они вполне могли не пользоваться. Но им в любой момент, могли это подсунуть. А теперь - они будут спасены :)
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|3.21, Попугай Кеша (?), 10:08, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Корпоративный мессенджер - Slack быть может принят в команде (патамушта так всегда было)
И таких примеров можно найти...
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|6.59, Аноним (25), 12:17, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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М-да, не завидую девелоперам в столь старых программистих конторах, даже если они и не используют Electron.
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|4.56, th3m3 (ok), 11:57, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Slack работает в браузере. Куча г0вна на Электроне, ВНЕЗАПНО - так же работает и в браузере. Все эти Скайпы, Дискорды, Слаки и прочее.
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|3.20, th3m3 (ok), 10:06, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> Как и нормального софта на электроне
> Что такое "нормальный"?
Нормальный - что угодно, но не на электроне.
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|1.17, nelson (??), 10:02, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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"При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium."
ну как бы в сфере веб-макакинга т.н. "разработчик" может вообще ни о чём не беспокоиться. память же дешёвая, ЦПУ мощные, модно, стильно, молодёжно, так сказать. наперевес с гироскутерами, вейперами и барбершопами, хипстерочки с огоньком в глазах спешат к покорению доседе неприступных вершин в деле перерасхода системной памяти да процессорного времени
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|2.23, Попугай Кеша (?), 10:12, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я обычно люблю так шутить. И полностью с вами согласен. Как правило в каждой шутке - своя правда или доля шутки. Так что вижу в этом то, что раз пипл хавает, то так и будет продолжаться до какого-то предела. А рынок сам сбалансируется.
Возьмем рынок смартфонов. Почему-то *Vendor*.карты работают быстро даже на старых устройствах. Тут критична производительность. Не будет ее - потеряют часть рынка. Даже на старом китайском смарте эти карты будут до последнего тянуть. Ибо бабки, денежки.
А тут? Ну большинство решило, что Electron-поделия это норма. Если вы - не большинство, то мне искренне жаль вас, потому что я сам такой-же. Но мир строится не на идеалистах.
Так что что до оперативки - пока эту резину будут тянуть - будут тянуть.
Вот когда наберется критическая масса недовольных таким софтом - тогда и задумаются. А пока - нет.
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|4.41, Аноним (36), 11:05, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Идеалисты это те, кто формирует идеологию. Например "ОЗУ сегодня отдают по цене футболки или хороших тапочек".
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|5.43, microcoder (ok), 11:11, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Идеалисты это те, кто формирует идеологию
т.е, это тоже от идеалиста? Он же сформировал идею об идеалистах которые формируют идеологию?
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|2.31, microcoder (ok), 10:40, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Назови причины по которой должно "это поделение умрёт уже"
Про ОЗУ я уже понял, это роскошь не достижимая, стоит как тапочки, а купить её трудно видимо. Что ещё? Какие причины?
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|3.38, ДмитрийСССР (?), 11:00, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Вопрос первый, почему я должен платить за комфорт разработки программиста? Я пользователь, мне всё равно какие там технологии под капотом, или я должен по малейшему "прогрессивному" выбросу докупать себе железа?
А второе, все программы на электроне ЛАГАЮТ, даже на мощном железе, постоянно мини-подвисания интерфейса, перерисовки, заметные глазу, и при этом жрет как не в себя, или мне докупить ещё SSD чтобы обмениваться простыми текстовыми сообщениями? Дак ещё понимаю, если проги были бы сложными, а так на электроне пишут фигню всякую за 2-3 дня, а корчат будто свою ОС на ассемблере сделали, ещё и свои траты перекладывают на плечи юзера.
P.S Я живу в селе, и для меня отдать 2,5к за железку чтобы пользоваться скайпом и слаком с хромом одновременно как-то жаба давит, при зп в 14к, или меня смело можно записывать в клуб нищеbродов?
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|4.42, Аноним (36), 11:09, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Он всякого запишет куда угодно, лишь бы этот всякий купил железку с маржой 10000% и его прокормил.
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|4.48, nelson (??), 11:23, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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любое поделие, созданное веб-макакой, не может нормально работать по определению, т.к. написано на язычке скриптинга, т.е. проблемы с производительностью обусловлены уже хотя бы крайне неправильным (мягко говоря) выбором инструмента.
про правильное проектирование структур данных и алгоритмов в случае веб-макакинга речь вообще не идёт - ведь "память стоит как тапочки" ) да и какие там структуры данных да алгоритмы - не до этого нежным прогрессифным кодерам-ангулярщикам-электронщикам. им бы гироскутер поновее, да барберщоп помоднее )
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|4.49, microcoder (ok), 11:24, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> почему я должен платить за комфорт разработки программиста?
Ну хотя бы для того, чтобы самому было комфортно и приятно пользоваться тем, что другое не устраивает? Зачем платят за Порш Кайны, за квартиры, если можно ходить пешком и жить в шалаше?
> Я пользователь, мне всё равно какие там технологии под капотом
Это похоже на требование ребёнка - "я родился и мне все по факту обязаны! Дайте мне всё бесплатно, ничего в замен я отдавать не хочу!"
> все программы на электроне ЛАГАЮТ, даже на мощном железе
У меня VSCode летает на железе 2013 года, так что это утверждение ЛОЖНО. Но, если это только у Вас лагает, то тогда ладно ))
А если это лагают другие приложения на электроне, то при чём здесь электорон? Может дело в руках погромистов которые на нём пишут? Так пусть поучаться у разработчиков VSCode. Мне кажется так.
> при зп в 14к, или меня смело можно записывать в клуб нищеbродов?
Не знаю, это дело Ваше, но я бы лучше подумал как увеличить доходы, чем ожидать, что ПО оптимизируют или ситуация как-то изменится. На 14к это выживание какое-то...
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|5.61, ДмитрийСССР (?), 12:26, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Ну хотя бы для того, чтобы самому было комфортно и приятно пользоваться тем, что другое не устраивает? Зачем платят за Порш Кайны, за квартиры, если можно ходить пешком и жить в шалаше?
Я не говорю о том, что хочу всё бесплатно, программы писали и раньше и за деньги, но непонятно почему они гораздо стабильнее и производительнее, чем половина современного софта.
> Это похоже на требование ребёнка - "я родился и мне все по факту обязаны! Дайте мне всё бесплатно, ничего в замен я отдавать не хочу!"
Ну ребёнку ведь по факту и обязаны до 18 лет, нетоучнено что именно обязаны, но покрывать базовые потребности обязаны
> У меня VSCode летает на железе 2013 года, так что это утверждение ЛОЖНО. Но, если это только у Вас лагает, то тогда ладно ))
А если это лагают другие приложения на электроне, то при чём здесь электорон? Может дело в руках погромистов которые на нём пишут? Так пусть поучаться у разработчиков VSCode. Мне кажется так.
Увы, не пользуюсь VSCode, но пользуюсь скайпом, слаком, дискордом и GitKracken и не вижу среди них быстроты.
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|1.46, Анонимас (?), 11:19, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium.
Как тут не вспомнить бородатую шутку:
>Говорить что Java хороша, потому как работает на всех платформах это тоже самое что говорить что анальный секс хорош, потому что работает на всех полах
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|2.57, Гкодер (?), 11:58, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Особенности разработки и разработчиков:
> https://lurkmore.to/_/95040#mws_tDhxP7e
>"По итогу создания, ни разу не нативных, но кроссплатформенных(!) HTML5 мобильных приложений, на фрагментированной платформе андроида происходит следующие: куча лагов и глюков на 60-80% устройств. И даже если на устройстве XXXX_9 всё работает, то на других ведроидах из этой же линейки всё дико лагает, работает аномально медленно и через жопу. Даже в примитивных пазлах-хуязлах и текстовых квестах, на 20% устройствах, исчезает звук. Веб-макака пытается думать, и оказывается что зря, поскольку причину ищет не в себе, а в применяемом фреймворке. Перепробовав десяток фреймворков, а то и купив платную реализацию свободного фреймворка, а затем "платформы" и/или HTML5-движка, веб-макака остаётся с х"ем. И тут, для каждой по отдельности веб-макаки, наступает своё прозрение, как оказывается, что все эти «фреймворки» — это просто WebView и ничего больше! И на этом цикл мобильного HTML5 девелопера благополучно заканчивается."
>Всем к ознакомлению. 100% кроссплатформенность, но продукт на выходе непосредственно из заднего прохода.
Жить ведь как-то надо! Каждый второй ангулярщик пытался стать мобильным девелопером.
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