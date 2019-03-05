05.03.2019 09:28  Платформа Electron прекращает поддержку 32-разрядных систем Linux

Разработчики платформы Electron, позволяющей создавать пользовательские приложения на базе движка Chromium и Node.js, объявили о прекращении поддержки 32-разрядных Linux-систем и остановке формирования сборок для них. В анонсе не уточняется затрагивает ли решение только архитектуру x86 или распространяется и на поддержку систем ARMv7 (указано "32-bit Linux").

Поддержка 32-рязрядных Linux будет прекращена начиная с выпуска 5.0 (в официальном пресс-релизе сказано про версию 4.0, но это опечатка, так как в декабрьском выпуске 4.0 поддержка 32-разрядного Linux предоставлялась в полном объёме, как и в сегодняшнем обновлении 4.0.7). Последним обновлением, для которого будут сформированы 32-разрядные Linux-сборки станет версия 4.1 (в пресс-релизе указано 3.1). Разработчикам приложений на базе платформы Electron придётся ограничиться 64-разрядными сборками для Linux или оставаться на выпуске 4.1 (указано 3.1), сопровождение которого будет осуществляться до формирования ветки Electro 7.0 (указано 6.0). Пользователям 32-разрядных приложений Electron рекомендовано перейти на 64-разрядные системы.

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов Wordpress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 730 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.





