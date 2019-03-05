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05.03.2019 09:28  Платформа Electron прекращает поддержку 32-разрядных систем Linux

Разработчики платформы Electron, позволяющей создавать пользовательские приложения на базе движка Chromium и Node.js, объявили о прекращении поддержки 32-разрядных Linux-систем и остановке формирования сборок для них. В анонсе не уточняется затрагивает ли решение только архитектуру x86 или распространяется и на поддержку систем ARMv7 (указано "32-bit Linux").

Поддержка 32-рязрядных Linux будет прекращена начиная с выпуска 5.0 (в официальном пресс-релизе сказано про версию 4.0, но это опечатка, так как в декабрьском выпуске 4.0 поддержка 32-разрядного Linux предоставлялась в полном объёме, как и в сегодняшнем обновлении 4.0.7). Последним обновлением, для которого будут сформированы 32-разрядные Linux-сборки станет версия 4.1 (в пресс-релизе указано 3.1). Разработчикам приложений на базе платформы Electron придётся ограничиться 64-разрядными сборками для Linux или оставаться на выпуске 4.1 (указано 3.1), сопровождение которого будет осуществляться до формирования ветки Electro 7.0 (указано 6.0). Пользователям 32-разрядных приложений Electron рекомендовано перейти на 64-разрядные системы.

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов Wordpress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 730 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://electronjs.org/blog/li...)
  2. OpenNews: Опубликован инструмент для выявления проблем с безопасностью в приложениях Electron
  3. OpenNews: Релиз Electron 4.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  4. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
  5. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
  6. OpenNews: Платформа Eclipse прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: electron
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  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +38 +/
    Перестали влезать в 4 ГБ оперативы?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:41, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Перестали влезать в 20-й век.
     
     
  • 3.14, _hide_ (ok), 09:50, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Видать поставили и запустили на одной машине все доступные "крутые приложухи" одновременно, посмотрели, что выжрало это добро 48ГБ оперативы и поняли, что с 32 битной платформой пора завязывать...
     
     
  • 4.18, th3m3 (ok), 10:05, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Видать поставили и запустили на одной машине все доступные "крутые приложухи" одновременно,
    > посмотрели, что выжрало это добро 48ГБ оперативы и поняли, что с
    > 32 битной платформой пора завязывать...

    Для этого достаточно и одного приложения на Электроне.

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:46, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Но это ж не винда, тут PAE раблокирован во всех возможных редакциях.
     
     
  • 3.19, th3m3 (ok), 10:05, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Но это ж не винда, тут PAE раблокирован во всех возможных редакциях.

    Сейчас бы ещё возиться с приложениями на электроне.

     
  • 3.29, Vascom (?), 10:27, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не надо забывать, что PAE всё равно не позволяет одному приложению использовать более 4ГБ ОЗУ.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 11:01, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Более 3-х, ЕМНИП
     
  • 1.2, Анимус (?), 09:36, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Давно пора.
     
  • 1.4, Аноним (-), 09:42, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    32-разрядные linux-системы прекращают поддержку платформы electron
     
  • 1.5, fske (?), 09:42, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Сперва показалось, что "Платформа Electron прекращает поддержку систем Linux", аж обрадовался...но, блин, только показалось ((
     
  • 1.6, Попугай Кеша (?), 09:42, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ой, ой. Труба. Все. Покупкой оперативки теперь не спасемссся.
     
     
  • 2.11, Andrey Mitrofanov (?), 09:48, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Ой, ой. Труба. Все. Покупкой оперативки теперь не спасемссся.

    Точи топоры и вилы.

     
  • 1.7, Аноним (7), 09:45, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно можно ли считать показателем качества их кода то что у них в прессрелизе косяки с версиями?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 10:58, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сейчас заявят, что в прессрелизе все верно, и скорректируют код.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:45, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нужно больше памяти и минералов.
     
  • 1.10, th3m3 (ok), 09:46, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Пользователи 32-разрядных систем Linux - теперь вздохнут с облегчением. Теперь хоть у них не будет этого УГ.
     
     
  • 2.13, microcoder (ok), 09:49, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если они пользовались, то скорее всего, это точно не УГ (для них). Иначе зачем они пользовались? ))
     
     
  • 3.16, th3m3 (ok), 10:01, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если они пользовались, то скорее всего, это точно не УГ (для них).
    > Иначе зачем они пользовались? ))

    Они вполне могли не пользоваться. Но им в любой момент, могли это подсунуть. А теперь - они будут спасены :)

     
     
  • 4.50, Аноним (50), 11:26, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Теперь им подсунут предложение купить новый комп.
     
  • 3.21, Попугай Кеша (?), 10:08, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Корпоративный мессенджер - Slack быть может принят в команде (патамушта так всегда было)

    И таких примеров можно найти...

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 10:14, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это ж в каких корпоративах ещё сидят на 32-разрядной технике?
     
     
  • 5.27, деанон (?), 10:19, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    в старых
     
     
  • 6.59, Аноним (25), 12:17, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    М-да, не завидую девелоперам в столь старых программистих конторах, даже если они и не используют Electron.
     
  • 5.62, Аноним (62), 12:28, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем офисному работнику больше 64Гб?
     
  • 4.56, th3m3 (ok), 11:57, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Slack работает в браузере. Куча г0вна на Электроне, ВНЕЗАПНО - так же работает и в браузере. Все эти Скайпы, Дискорды, Слаки и прочее.
     
  • 2.34, vedronim (?), 10:52, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    32битный линукс заиграл новыми красками.
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:48, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кек. Wagon по ссылке не существует. Как и нормального софта на электроне.
    А теперь он будет жрать ещё больше
     
     
  • 2.15, microcoder (ok), 09:52, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Как и нормального софта на электроне

    Что такое "нормальный"?

     
     
  • 3.20, th3m3 (ok), 10:06, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Как и нормального софта на электроне
    > Что такое "нормальный"?

    Нормальный - что угодно, но не на электроне.

     
     
  • 4.24, microcoder (ok), 10:12, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это кто так решил?
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 10:16, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    все
     
  • 5.40, Аноним (36), 11:02, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Гаусс.
     
  • 1.17, nelson (??), 10:02, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium."

    ну как бы в сфере веб-макакинга т.н. "разработчик" может вообще ни о чём не беспокоиться. память же дешёвая, ЦПУ мощные, модно, стильно, молодёжно, так сказать. наперевес с гироскутерами, вейперами и барбершопами, хипстерочки с огоньком в глазах спешат к покорению доседе неприступных вершин в деле перерасхода системной памяти да процессорного времени

     
     
  • 2.23, Попугай Кеша (?), 10:12, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я обычно люблю так шутить. И полностью с вами согласен. Как правило в каждой шутке - своя правда или доля шутки. Так что вижу в этом то, что раз пипл хавает, то так и будет продолжаться до какого-то предела. А рынок сам сбалансируется.

    Возьмем рынок смартфонов. Почему-то *Vendor*.карты работают быстро даже на старых устройствах. Тут критична производительность. Не будет ее - потеряют часть рынка. Даже на старом китайском смарте эти карты будут до последнего тянуть. Ибо бабки, денежки.

    А тут? Ну большинство решило, что Electron-поделия это норма. Если вы - не большинство, то мне искренне жаль вас, потому что я сам такой-же. Но мир строится не на идеалистах.

    Так что что до оперативки - пока эту резину будут тянуть - будут тянуть.

    Вот когда наберется критическая масса недовольных таким софтом - тогда и задумаются. А пока - нет.

     
     
  • 3.30, microcoder (ok), 10:34, 05/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    А кто такие идеалисты Это те, у которых нет на плашку оперативки денег ОЗУ сег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, Аноним (36), 11:05, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Идеалисты это те, кто формирует идеологию. Например "ОЗУ сегодня отдают по цене футболки или хороших тапочек".
     
     
  • 5.43, microcoder (ok), 11:11, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Идеалисты это те, кто формирует идеологию

    т.е, это тоже от идеалиста? Он же сформировал идею об идеалистах которые формируют идеологию?

     
     
  • 6.45, Аноним (36), 11:13, 05/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это, господин безграмотный идеалист, из толкового словаря ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.47, Аноним (47), 11:21, 05/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пока начальство, выведенное из себя постоянными жалобами на всё тормозит , не п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним (25), 10:10, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Лично для меня будем совершенно ортогонально, если платформа Electron прекратит поддержку и 64-разрядных систем.
     
  • 1.28, ДмитрийСССР (?), 10:26, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда будет новость что платформу Electron прекращают вообще разрабатывать? Когда это поделение умрёт уже??
     
     
  • 2.31, microcoder (ok), 10:40, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Назови причины по которой должно "это поделение умрёт уже"
    Про ОЗУ я уже понял, это роскошь не достижимая, стоит как тапочки, а купить её трудно видимо. Что ещё? Какие причины?
     
     
  • 3.38, ДмитрийСССР (?), 11:00, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Вопрос первый, почему я должен платить за комфорт разработки программиста? Я пользователь, мне всё равно какие там технологии под капотом, или я должен по малейшему "прогрессивному" выбросу докупать себе железа?

    А второе, все программы на электроне ЛАГАЮТ, даже на мощном железе, постоянно мини-подвисания интерфейса, перерисовки, заметные глазу, и при этом жрет как не в себя, или мне докупить ещё SSD чтобы обмениваться простыми текстовыми сообщениями? Дак ещё понимаю, если проги были бы сложными, а так на электроне пишут фигню всякую за 2-3 дня, а корчат будто свою ОС на ассемблере сделали, ещё и свои траты перекладывают на плечи юзера.

    P.S Я живу в селе, и для меня отдать 2,5к за железку чтобы пользоваться скайпом и слаком с хромом одновременно как-то жаба давит, при зп в 14к, или меня смело можно записывать в клуб нищеbродов?

     
     
  • 4.42, Аноним (36), 11:09, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он всякого запишет куда угодно, лишь бы этот всякий купил железку с маржой 10000% и его прокормил.
     
  • 4.48, nelson (??), 11:23, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    любое поделие, созданное веб-макакой, не может нормально работать по определению, т.к. написано на язычке скриптинга, т.е. проблемы с производительностью обусловлены уже хотя бы крайне неправильным (мягко говоря) выбором инструмента.
    про правильное проектирование структур данных и алгоритмов в случае веб-макакинга речь вообще не идёт - ведь "память стоит как тапочки" ) да и какие там структуры данных да алгоритмы - не до этого нежным прогрессифным кодерам-ангулярщикам-электронщикам. им бы гироскутер поновее, да барберщоп помоднее )
     
  • 4.49, microcoder (ok), 11:24, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > почему я должен платить за комфорт разработки программиста?

    Ну хотя бы для того, чтобы самому было комфортно и приятно пользоваться тем, что другое не устраивает? Зачем платят за Порш Кайны, за квартиры, если можно ходить пешком и жить в шалаше?

    > Я пользователь, мне всё равно какие там технологии под капотом

    Это похоже на требование ребёнка - "я родился и мне все по факту обязаны! Дайте мне всё бесплатно, ничего в замен я отдавать не хочу!"

    > все программы на электроне ЛАГАЮТ, даже на мощном железе

    У меня VSCode летает на железе 2013 года, так что это утверждение ЛОЖНО. Но, если это только у Вас лагает, то тогда ладно ))
    А если это лагают другие приложения на электроне, то при чём здесь электорон? Может дело в руках погромистов которые на нём пишут? Так пусть поучаться у разработчиков VSCode. Мне кажется так.

    > при зп в 14к, или меня смело можно записывать в клуб нищеbродов?

    Не знаю, это дело Ваше, но я бы лучше подумал как увеличить доходы, чем ожидать, что ПО оптимизируют или ситуация как-то изменится. На 14к это выживание какое-то...

     
     
  • 5.51, Аноним (50), 11:28, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прочитал как
    >мне все по факту обезьяны

    . Проиграл.

     
     
  • 6.52, Аноним (52), 11:32, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проиграл

    А когда выигрывать начнешь?

     
  • 5.54, Попугай Кеша (?), 11:52, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он наверно 14000$ в месяц имел ввиду
     
     
  • 6.58, Аноним (25), 12:09, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да действительно, за 2.5к рублей не купишь вообще никакой комп.
     
  • 5.61, ДмитрийСССР (?), 12:26, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну хотя бы для того, чтобы самому было комфортно и приятно пользоваться тем, что другое не устраивает? Зачем платят за Порш Кайны, за квартиры, если можно ходить пешком и жить в шалаше?

    Я не говорю о том, что хочу всё бесплатно, программы писали и раньше и за деньги, но непонятно почему они гораздо стабильнее и производительнее, чем половина современного софта.

    > Это похоже на требование ребёнка - "я родился и мне все по факту обязаны! Дайте мне всё бесплатно, ничего в замен я отдавать не хочу!"

    Ну ребёнку ведь по факту и обязаны до 18 лет, нетоучнено что именно обязаны, но покрывать базовые потребности обязаны

    > У меня VSCode летает на железе 2013 года, так что это утверждение ЛОЖНО. Но, если это только у Вас лагает, то тогда ладно ))

    А если это лагают другие приложения на электроне, то при чём здесь электорон? Может дело в руках погромистов которые на нём пишут? Так пусть поучаться у разработчиков VSCode. Мне кажется так.

    Увы, не пользуюсь VSCode, но пользуюсь скайпом, слаком, дискордом и GitKracken и не вижу среди них быстроты.

     
  • 3.44, Анонимас (?), 11:11, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это откровенно дурацкий подход.
     
  • 3.53, Аноним (36), 11:40, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Про ОЗУ я уже понял

    Осталось понять принципы работы кэша и локальность данных.

     
  • 1.32, Аноним (32), 10:46, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    про любые не врите Electron теперь не позволяет создавать графические приложени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Аноним (35), 10:58, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть только amd64 и arm64 По сравнению с теми же сями негусто ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Анонимас (?), 11:19, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium.

    Как тут не вспомнить бородатую шутку:
    >Говорить что Java хороша, потому как работает на всех платформах это тоже самое что говорить что анальный секс хорош, потому что работает на всех полах

     
     
  • 2.63, Гомесжабист (?), 12:37, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ведь это так.
     
  • 1.55, Аноним (55), 11:53, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Особенности разработки и разработчиков https lurkmore to _ 95040 mws_tDhxP7e ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.57, Гкодер (?), 11:58, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Особенности разработки и разработчиков:
    > https://lurkmore.to/_/95040#mws_tDhxP7e
    >"По итогу создания, ни разу не нативных, но кроссплатформенных(!) HTML5 мобильных приложений, на фрагментированной платформе андроида происходит следующие: куча лагов и глюков на 60-80% устройств. И даже если на устройстве XXXX_9 всё работает, то на других ведроидах из этой же линейки всё дико лагает, работает аномально медленно и через жопу. Даже в примитивных пазлах-хуязлах и текстовых квестах, на 20% устройствах, исчезает звук. Веб-макака пытается думать, и оказывается что зря, поскольку причину ищет не в себе, а в применяемом фреймворке. Перепробовав десяток фреймворков, а то и купив платную реализацию свободного фреймворка, а затем "платформы" и/или HTML5-движка, веб-макака остаётся с х"ем. И тут, для каждой по отдельности веб-макаки, наступает своё прозрение, как оказывается, что все эти «фреймворки» — это просто WebView и ничего больше! И на этом цикл мобильного HTML5 девелопера благополучно заканчивается."
    >Всем к ознакомлению. 100% кроссплатформенность, но продукт на выходе непосредственно из заднего прохода.

    Жить ведь как-то надо! Каждый второй ангулярщик пытался стать мобильным девелопером.

     
  • 1.60, Аноним (-), 12:24, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    Новость скорее позитивная. Конечно далеко не все откажутся от этого поделия, но некоторые точно...
     

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