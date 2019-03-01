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01.03.2019 10:26  Началось формирование сборок мобильной платформы LineageOS 16

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, представили новую ветку LineageOS 16, основанную на платформе Android 9. Выпуск пока помечен как экспериментальный и доступен для ограниченного числа устройств, включая Google Nexus 6, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S5, Xiaomi Mi Note 3, Sony Xperia XA2 и всех моделей OnePlus.

Выпуск LineageOS 16.0 сформирован после достижения паритета по функциональности с веткой 15.1. По сравнению с LineageOS 15.1, кроме изменений, специфичных для Android 9, также предложены некоторые улучшения:

  • Предоставлена возможность определения произвольного интервала для автоматической проверки наличия обновлений (ранее можно было проверять раз в день, в неделю или в месяц);
  • Внесена большая порция улучшений в Trust (Privacy Guard, интерфейс для управления полномочиями и контролем за доступом приложений к системным ресурсам и данным) и дополнение su для выполнения привилегированных операций. Например, в Trust добавлена возможность блокировки соединений с новыми USB-устройствами при активном хранителе экрана;
  • В интерфейс для запуска приложений Trebuchet Launcher добавлена поддержка скрытия приложений и возможность запроса аутентификации перед открытием подобных программ;
  • Добавлена поддержка Exchange Services для синхронизации календаря-планировщика, списка контактов и сообщений электронной почты при помощи протокола ActiveSync без запуска проприетарных приложений, таких как Outlook;
  • В калькулятор добавлена поддержка тёмной темы оформления;
  • Добавлена кнопка для пометки прочитанными сообщений с уведомлениями;
  • Улучшен API Styles, позволяющий приложениям менять цветовое оформление. Добавлена совместимость с тёмным режимом оформления в Android.
  • Компонент Webview обновлён до кодовой базы Chromium 71.0.3578.99.

Одновременно объявлено о прекращении разработки ветки LineageOS 14.1 и остановке формирования сборок на её основе. При этом данная ветка, по аналогии с ветками 13.0 и 11.0, остаётся доступной для портирования исправлений, связанных с устранением уязвимостей. Ветка LineageOS 15.1 остаётся в состоянии активной разработки, но в ней не следует ожидать добавления новых возможностей, так как развитие новой функциональности будет производится в ветке 16.0.

Также упоминается, что прямое обновление с LineageOS 14.1 на ветку 16.0 пока не поддерживается, поэтому для замены требуется очистка устройства и установка новой версии с нуля. Добавлены сборки прошивки с LineageOS 15.1 для 16 моделей устройств, ранее поддерживаемых только в ветке 14.1. В том числе прошивка на базе ветки 15.1 теперь доступна для Sony Xperia Z/T/TX/V/ZL/SP, LG G3 и Huawei Honor 5X.

Из сопутствующих проекту изменений можно отметить перевод инфраструктуры разработки с Jira на GitLab для обработки сообщений об ошибках и новое оформление Wiki-сайта проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Changelo...)
  2. OpenNews: В LineageOS добавлен интерфейс Trust и обеспечена поддержка бесшовных обновлений
  3. OpenNews: Подготовлены сборки LineageOS 15.1 (Android 8.1) для Raspberry Pi 3
  4. OpenNews: Подготовлены сборки мобильной платформы LineageOS 15.1
  5. OpenNews: Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google
  6. OpenNews: Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lineageos
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  • 1.1, Аноним (1), 11:38, 01/03/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Эта штука вообще есть в стоковом андройде А то я её начал воспринимать как долж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, anon1 (?), 11:43, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, конечно. Да и жаловаться на мейнтейнеров глупо, никому не интересна поддержка твоего китайского подвального хлама.
     
     
  • 3.3, dimqua (ok), 11:48, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Они куда более старый хлам поддерживают: Redmi 3/Prime и Redmi 3S/3X. И даже LeEco, блин!
     
  • 3.5, anon2 (?), 12:03, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никому не интересны любители загнуть пальцы без повода.
     
  • 1.6, Q2W (?), 12:46, 01/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В списке устройств нет ни одного меньше 5".
     

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