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28.02.2019 08:13  Релиз почтового сервера Postfix 3.4.0

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix - 3.4.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 3.0, выпущенной в начале 2015 года. Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря продуманной архитектуре и достаточно жесткой политике оформления кода и аудита патчей. Код проекта распространяется под лицензиями EPL 2.0 (Eclipse Public license) и IPL 1.0 (IBM Public License).

В соответствии с февральским автоматизированным опросом более двух миллионов почтовых серверов, доля Exim составляет 56.91% (год назад 56.56%), Postfix используется на 34.42% (33.79%) почтовых серверов, Sendmail - 4.16% (4.59%), Microsoft Exchange - 0.61% (0.85%).

Основные новшества:

  • Поддержка сохранения лога в произвольный файл или стандартных выходной поток (stdout), помимо ведения логов через syslog. Прямое сохранение лога в файл позволяет упростить настройку почтового сервера в macOS и решить ряд проблем при запуске при помощи systemd. Вывод лога в stdout позволяет исключить syslogd из зависимостей при выполнении Postfix в изолированном контейнере. Для ведения логов добавлен новый процесс postlogd, активация которого производится через сервис 'postlog' в master.cf;
  • В коде сервера SMTP, клиента SMTP и прокси TLS (tlsproxy) добавлена поддержка SNI (Server Name Indication), которая позволяет обеспечить доступ через шифрованное соединение к разным виртуальным хостам на одном IP-адресе. Для настройки предложена директива tls_server_sni_maps;
  • В реализацию SMTP-клиента добавлена возможность выполнение сразу нескольких доставок в рамках одного шифрованного TLS-соединения, что положительно отражается на производительности, особенно при подключении к серверам, применяющим ограничения для клиентов, передающих большое число запросов, каждый раз разрывая и устанавливая соединение. Для включения указанной возможности следует использовать опцию "smtp_tls_connection_reuse=yes" в main.cf или в smtp_tls_policy_maps;
  • В SMTP-сервере (smtpd) и межсетевом экране (postscreen) добавлена поддержка расширения "CHUNKING ESMTP" (без BINARYMIME), определённого в RFC 3030 и реализующего поддержку команды "BDAT", предназначенной для кусочной передачи тела письма вместо передачи неделимым блоком при помощи команды DATA. Применение "CHUNKING ESMTP" приводит к небольшому росту производительности и снижению сетевой нагрузки;
  • Поддержка файлов конфигурации для TLS, в которых можно определить сразу несколько разных наборов ключей и сертификатов. Файлы могут подключаться в качестве lookup-таблиц для SNI (tls_server_sni_maps) и позволяют обойтись без создания отдельный файлов для разных ключей/сертификатов на базе RSA, DSA, Elliptic Curve и т.п.
  • Добавлены новые директивы smtpd_reject_footer_maps и postscreen_reject_footer_maps для определения более информативных контекстно зависимых сообщений о проблемах доставки, которых невозможно добиться при использовании директивы smtpd_reject_footer;
  • В файлах сопоставления (*_maps) добавлена поддержка загрузки данных из нескольких файлов. При выполнении "postmap -F maptype:mapname" если в качестве аргументов ключа указан список файлов, то их содержимое подставляется и обрабатывается по месту;
  • Прекращена поддержка OpenSSL 1.0.1 (разработчики OpenSSL прекратили поддержку данной ветки ещё в 2016 году) и более ранних выпусков.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Обновление Postfix 3.3.2, 3.2.7, 3.1.10 и 3.0.14 с поддержкой TLS 1.3
  3. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.3.0
  4. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.2.0
  5. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.1.0
  6. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.92
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postfix, mail
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  • 1.1, инвестор (?), 09:10, 28/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > В коде сервера SMTP, клиента SMTP и прокси TLS (tlsproxy) добавлена поддержка SNI (Server Name Indication)

    Накотец-то.

     
     
  • 2.2, marios (ok), 09:49, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А в чём смысл? SNI позволяет клиенту сообщить, к какому серверу он подключается.
    Postfix же не web-сервер, там нету виртуальных сайтов.
     
     
  • 3.3, Andrey Mitrofanov (?), 09:56, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > А в чём смысл? SNI позволяет клиенту сообщить, к какому серверу он
    > подключается.
    > Postfix же не web-сервер, там нету виртуальных сайтов.

    Это Ж криптография!  ...позволяет клиенту сообщить серверу, который из _кучи_ его, сервера, сертификаов/ключей шифрования ему будет "приятно" видеть.

    В канальном уровне должно быть больше....   выбора, приятностей [для никому невидимых библиотек] и нипанятных протоколов.   Б - Безопасность.

     
     
  • 4.9, товарищ майор (?), 10:35, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а вы, гражданин, язычком-то поменьше шлепайте. Вы у меня давно на карандаше.
     
     
  • 5.10, Andrey Mitrofanov (?), 10:50, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > а вы, гражданин, язычком-то поменьше шлепайте. Вы у меня давно на карандаше.

    Деситтна, пи[пип]ть не карандашом ворочать.

     
  • 3.4, товарищ майор (?), 09:57, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    смысл что раньше не палили какому домену адресована почта, а теперь я все вижу!

    > Postfix же не web-сервер, там нету виртуальных сайтов.

    почтовый сервер, внезапно, может поддерживать миллионы доменов. А то что там некому, нечем и незачем валидировать сертификаты, кроме ограниченного числа сугубо внутренних серверков, где в принципе можно гвоздем прибить их к аутентификации (хотя тоже низачем не нужно) - это никого не колышет.

      

     
     
  • 4.6, dude (?), 10:10, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    SNI в почте нужен не всем, но там, где нужен, там нет другого нормального решения.
    Кто уверен, что это не так - ну, вы можете жить дальше в своём уютном мирке, это дело ваше.
     
     
  • 5.8, товарищ майор (?), 10:34, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > SNI в почте нужен не всем, но там, где нужен, там нет другого нормального решения.

    да. А то как же я увижу, какому домену вы на самом деле адресовали почту, и кого надо вечером "брать".

    кто уверен что sni решает какие-то другие проблемы кроме слива мне информации - может жить дальше в своем уютном мирке, пока мы за ним тоже не придем.

     
  • 4.7, marios (ok), 10:16, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вижу проблему в нерадивых админах.
    Если каждый админ станет радивым, заставит SMTP-сервера чекать сертификаты других SMTP-серверов, интернет немедленно улучшится [чуточку].
     
  • 3.5, Нанобот (ok), 10:06, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >    там нету виртуальных сайтов.

    там по-идее есть виртуальные почтовые домены, каждый со своим сертификатом

     

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