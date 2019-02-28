28.02.2019 08:13  Релиз почтового сервера Postfix 3.4.0

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|1.1, инвестор (?), 09:10, 28/02/2019 [ответить] [к модератору]
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> В коде сервера SMTP, клиента SMTP и прокси TLS (tlsproxy) добавлена поддержка SNI (Server Name Indication)
Накотец-то.
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|2.2, marios (ok), 09:49, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А в чём смысл? SNI позволяет клиенту сообщить, к какому серверу он подключается.
Postfix же не web-сервер, там нету виртуальных сайтов.
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|3.3, Andrey Mitrofanov (?), 09:56, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А в чём смысл? SNI позволяет клиенту сообщить, к какому серверу он
> подключается.
> Postfix же не web-сервер, там нету виртуальных сайтов.
Это Ж криптография! ...позволяет клиенту сообщить серверу, который из _кучи_ его, сервера, сертификаов/ключей шифрования ему будет "приятно" видеть.
В канальном уровне должно быть больше.... выбора, приятностей [для никому невидимых библиотек] и нипанятных протоколов. Б - Безопасность.
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|3.4, товарищ майор (?), 09:57, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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смысл что раньше не палили какому домену адресована почта, а теперь я все вижу!
> Postfix же не web-сервер, там нету виртуальных сайтов.
почтовый сервер, внезапно, может поддерживать миллионы доменов. А то что там некому, нечем и незачем валидировать сертификаты, кроме ограниченного числа сугубо внутренних серверков, где в принципе можно гвоздем прибить их к аутентификации (хотя тоже низачем не нужно) - это никого не колышет.
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|4.6, dude (?), 10:10, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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SNI в почте нужен не всем, но там, где нужен, там нет другого нормального решения.
Кто уверен, что это не так - ну, вы можете жить дальше в своём уютном мирке, это дело ваше.
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|5.8, товарищ майор (?), 10:34, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> SNI в почте нужен не всем, но там, где нужен, там нет другого нормального решения.
да. А то как же я увижу, какому домену вы на самом деле адресовали почту, и кого надо вечером "брать".
кто уверен что sni решает какие-то другие проблемы кроме слива мне информации - может жить дальше в своем уютном мирке, пока мы за ним тоже не придем.
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|4.7, marios (ok), 10:16, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вижу проблему в нерадивых админах.
Если каждый админ станет радивым, заставит SMTP-сервера чекать сертификаты других SMTP-серверов, интернет немедленно улучшится [чуточку].
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|3.5, Нанобот (ok), 10:06, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> там нету виртуальных сайтов.
там по-идее есть виртуальные почтовые домены, каждый со своим сертификатом
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