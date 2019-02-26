26.02.2019 09:12  Организация Linux Foundation выпустила LTS-ветку на базе ядра Linux 4.19

Организация Linux Foundation объявила об обеспечении длительного цикла поддержки для ветки ядра Linux 4.19. Поддержка будет осуществляться в рамках программы SLTS (Super Long Term Support), которая в отличие от выпусков LTSI (Long Term Support Initiative) обеспечивает более длительный цикл поддержки, ориентированный на применение ядра в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах. Утверждается, что ветка SLTS будет поддерживаться 10-20 лет, на протяжении которых в ядро будут переноситься исправления, влияющие на надёжность и безопасность. Для отслеживания обновлений в SLTS-ветке 4.19 предложен git-репозиторий linux-cip. Поддержанием SLTS ветки будет заниматься работающий под эгидой Linux Foundation проект Civil Infrastructure Platform (CIP), развивающийся при участии таких компаний, как Toshiba, Siemens, Renesas, Hitachi и MOXA. Кроме представителей вышеотмеченных компаний в сопровождение ядра SLTS будут вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Кроме того, объявлено о добавлении систем ARM64 в число поддерживаемых платформой CIP. Платы на базе ARM64 добавлены в инфраструктуру тестирования ядра 4.19 SLTS и будут сопровождаться в числе основных архитектур. В дальнейшем рассматривается возможность распространения сверхдлительной поддержки на Glibc и BusyBox, которые вместе с ядром образуют минимальное системное окружение для критически важных систем. Также ведётся работа по созданию SLTS-ветки на базе ядра с патчами PREEMPT_RT, обеспечивающими поддержку работу в режиме реального времени. Cписок LTS-веток, поддерживаемых разработчиками ядра Linux: 4.19 - поддержка до декабря 2020 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman, SLTS-ветка сопровождается отдельно и будет поддерживаться 10-20 лет);

4.14 - поддержка до января 2020 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);

4.9 - поддержка до января 2023 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);

4.4 - поддержка до февраля 2022 года (до февраля 2018 поддерживал Greg Kroah-Hartman, а затем Google);

3.16 - поддержка до апреля 2020 (поддерживает Ben Hutchings из Debian);



