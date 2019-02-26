26.02.2019 09:12  Организация Linux Foundation выпустила LTS-ветку на базе ядра Linux 4.19

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|1.1, nobody (??), 10:05, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Зачем потёрли ветку?
>>Утверждается, что ветка SLTS будет поддерживаться как минимум 20 лет.
>Это очень плохо.
Согласен. Усядутся на это всякие ретрограды и получи "поддерживаемую" платформу с ПО/библиотеками версий времён царя Гороха, да ещё новое ПО им под это г. мамонта пиши :-(
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|2.3, нах (?), 10:11, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Согласен. Усядутся на это всякие ретрограды и получи "поддерживаемую" платформу с
> ПО/библиотеками версий времён царя Гороха, да ещё новое ПО им под это г. мамонта пиши :-(
не пиши нам, пожалуйста, ПО. Никакого и ни под что.
Мир станет лучше, если ты найдешь себя в профессии дворника или оператора уборочной машины.
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|1.4, Аноним (4), 10:16, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> 4.19 - поддержка до декабря 2020 года
> Linux 4.19. Поддержка будет осуществляться в рамках программы SLTS (Super Long Term Support),
хорошенький super! 2 года.
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|2.9, Аноним (9), 10:44, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это разные ветки. Linux Foundation будет поддерживать 10-20 лет, а 2 года это прямая поддержка от разработчиков ядра.
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|1.7, microcoder (ok), 10:34, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Может кто-нибудь пояснить мне в крации, как вообще ведется разработка ядра:
* Эти ветки поддерживает (пропускает через свою голову код, который присылают разработчики?) один человек - Greg Kroah-Hartman?
* Если ответ выше - да, то такому человеку можно же в принципе "дать на лапу" и он пропустит любой код - бэкдор, руткит, просто закроет глаза на какую-то уязвимость. На худой конец его можно запугать тюрьмой, убийством или просто плохой жизнью ))) Значит ли это, что несмотря на то, что это OpenSource и каждый может взглянуть на код, но сможет ли такой вот "каждый" разобраться, что там написано в исходниках?
> 4.4 - поддержка до февраля 2022 года (до февраля 2018 поддерживал Greg Kroah-Hartman, а затем Google);
Вот, гугл, разве не воспользуется такой возможностью напихать ядро "змеиным ядом" - всякие отслеживающие действия процессы которые не будут видны даже в пространстве root-пользователя, или например, активность сетевого трафика сливать на сервера гугл для последующего его анализа и слива маркетологам и прочим продавцам изучающих психологию поведения?
Вопросы конечно может из ряда "Вася, ты чего там куришь?", но я правда не знаю как организуются процессы поддержки и разработки ядра. Хотелось бы узнать в крации.
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|2.8, Сапожник (?), 10:42, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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4.4 на них работает андроид, тут естественно только Гугл. А так Хартман наверное курирует сообщество. На лапу не дашь так как это открытое.
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