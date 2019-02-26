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26.02.2019 09:12  Организация Linux Foundation выпустила LTS-ветку на базе ядра Linux 4.19

Организация Linux Foundation объявила об обеспечении длительного цикла поддержки для ветки ядра Linux 4.19. Поддержка будет осуществляться в рамках программы SLTS (Super Long Term Support), которая в отличие от выпусков LTSI (Long Term Support Initiative) обеспечивает более длительный цикл поддержки, ориентированный на применение ядра в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах. Утверждается, что ветка SLTS будет поддерживаться 10-20 лет, на протяжении которых в ядро будут переноситься исправления, влияющие на надёжность и безопасность.

Для отслеживания обновлений в SLTS-ветке 4.19 предложен git-репозиторий linux-cip. Поддержанием SLTS ветки будет заниматься работающий под эгидой Linux Foundation проект Civil Infrastructure Platform (CIP), развивающийся при участии таких компаний, как Toshiba, Siemens, Renesas, Hitachi и MOXA. Кроме представителей вышеотмеченных компаний в сопровождение ядра SLTS будут вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI.

Кроме того, объявлено о добавлении систем ARM64 в число поддерживаемых платформой CIP. Платы на базе ARM64 добавлены в инфраструктуру тестирования ядра 4.19 SLTS и будут сопровождаться в числе основных архитектур. В дальнейшем рассматривается возможность распространения сверхдлительной поддержки на Glibc и BusyBox, которые вместе с ядром образуют минимальное системное окружение для критически важных систем. Также ведётся работа по созданию SLTS-ветки на базе ядра с патчами PREEMPT_RT, обеспечивающими поддержку работу в режиме реального времени.

Cписок LTS-веток, поддерживаемых разработчиками ядра Linux:

  • 4.19 - поддержка до декабря 2020 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman, SLTS-ветка сопровождается отдельно и будет поддерживаться 10-20 лет);
  • 4.14 - поддержка до января 2020 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);
  • 4.9 - поддержка до января 2023 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);
  • 4.4 - поддержка до февраля 2022 года (до февраля 2018 поддерживал Greg Kroah-Hartman, а затем Google);
  • 3.16 - поддержка до апреля 2020 (поддерживает Ben Hutchings из Debian);


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Организация Linux Foundation представила платформу для критически важных технических систем
  3. OpenNews: Ядро Linux 4.9 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  4. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила LTSI-ветку на базе ядра Linux 3.10
  5. OpenNews: Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет
  6. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила LTSI-ветку на базе ядра Linux 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kernel, linux
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  • 1.1, nobody (??), 10:05, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Зачем потёрли ветку?

    >>Утверждается, что ветка SLTS будет поддерживаться как минимум 20 лет.
    >Это очень плохо.

    Согласен. Усядутся на это всякие ретрограды и получи "поддерживаемую" платформу с ПО/библиотеками версий времён царя Гороха, да ещё новое ПО им под это г. мамонта пиши :-(

     
     
  • 2.3, нах (?), 10:11, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Согласен. Усядутся на это всякие ретрограды и получи "поддерживаемую" платформу с
    > ПО/библиотеками версий времён царя Гороха, да ещё новое ПО им под это г. мамонта пиши :-(

    не пиши нам, пожалуйста, ПО. Никакого и ни под что.

    Мир станет лучше, если ты найдешь себя в профессии дворника или оператора уборочной машины.

     
     
  • 3.5, nobody (??), 10:21, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Спасибо, не буду
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:49, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тебя забыли спросить! Это Gwlan тут на х послать помогут!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:06, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Как на неё переключиться в бубунте 18.04?
     
     
  • 2.6, quilin (?), 10:34, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть такая тулза для убунт ukuu (https://github.com/teejee2008/ukuu)  Вполне себе работает. Перешел на стоковоя ядро, ушла часть проблем с графикой на десктопе, профит )
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:42, 26/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Убунту свои патчи добавляет и видимо не просто так Для таких людей как я, котор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > 4.19 - поддержка до декабря 2020 года
    >  Linux 4.19. Поддержка будет осуществляться в рамках программы SLTS (Super Long Term Support),

    хорошенький super! 2 года.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:44, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это разные ветки. Linux Foundation будет поддерживать 10-20 лет, а 2 года это прямая поддержка от разработчиков ядра.
     
  • 1.7, microcoder (ok), 10:34, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Может кто-нибудь пояснить мне в крации, как вообще ведется разработка ядра:

    * Эти ветки поддерживает (пропускает через свою голову код, который присылают разработчики?) один человек - Greg Kroah-Hartman?

    * Если ответ выше - да, то такому человеку можно же в принципе "дать на лапу" и он пропустит любой код - бэкдор, руткит, просто закроет глаза на какую-то уязвимость. На худой конец его можно запугать тюрьмой, убийством или просто плохой жизнью ))) Значит ли это, что несмотря на то, что это OpenSource и каждый может взглянуть на код, но сможет ли такой вот "каждый" разобраться, что там написано в исходниках?

    > 4.4 - поддержка до февраля 2022 года (до февраля 2018 поддерживал Greg Kroah-Hartman, а затем Google);

    Вот, гугл, разве не воспользуется такой возможностью напихать ядро "змеиным ядом" - всякие отслеживающие действия процессы которые не будут видны даже в пространстве root-пользователя, или например, активность сетевого трафика сливать на сервера гугл для последующего его анализа и слива маркетологам и прочим продавцам изучающих психологию поведения?

    Вопросы конечно может из ряда "Вася, ты чего там куришь?", но я правда не знаю как организуются процессы поддержки и разработки ядра. Хотелось бы узнать в крации.

     
     
  • 2.8, Сапожник (?), 10:42, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    4.4 на них работает андроид, тут естественно только Гугл. А так Хартман наверное курирует сообщество. На лапу не дашь так как это открытое.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:44, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лол получается смогу пинать ноут с ферможопмтимусом пока он физически не развалится. А хотел планово списать в 2021 :D Держу в курсе.
     
  • 1.14, iCat (ok), 11:03, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, что не дождались 4.20
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:20, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А модули для нового железа и новых фич будут ударно бекпортировать из свежих версий ядра. Причём, лет через семь это станет делать особенно трудно.
     

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