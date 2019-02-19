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19.02.2019 10:12  Уязвимость в systemd, которую можно использовать для блокирования работы системы

В systemd найдена уязвимость (CVE-2019-6454), позволяющая вызвать крах управляющего процесса инициализации (PID1) через отправку непривилегированным пользователем специально оформленного сообщения через шину D-Bus. Разработчики из Red Hat также не не исключают возможность применения уязвимости для организации выполнения кода с привилегиями root, но окончательно возможность такой атаки пока не определена.

Манипулируя размером отправляемого через D-Bus сообщения атакующий может сместить указатель за границы выделенной для стека памяти, обойдя защиту "stack guard-page", суть которой в подстановке на границе со стеком страниц памяти, обращение к которым приводит к генерации исключения (page-fault). По мнению исследователя безопасности, выявившего уязвимость, смещение указателя стека возможно только на неиспользуемые страницы памяти (unmapped), что не позволяет организовать выполнение кода в контексте процесса PID1, но даёт возможность атакующему инициировать крах PID1 с последующим переходом ядра Linux в состояние "panic" (в случае краха обработчика PID 1, происходит крах всей системы).

В systemd устанавливается обработчик сигналов, пытающийся перехватить крахи процесса PID1 (segmentation fault) и запускающий shell для восстановления. Но так как в ходе атаки обращение производится к неотражённым страницам памяти (unmapped), ядро не может вызвать данный обработчик сигнала и просто завершает процесс с PID 1, что, в свою очередь, приводит к невозможности продолжения дальнейшей работы и переходу в состояние "panic", требующего перезапуска системы.

Обновления пакетов с устранением уязвимости опубликованы для SUSE/openSUSE, Fedora и частично для Debian (только для Debian Stretch). Проблема остаётся неисправленной в RHEL и Ubuntu. Успешная атака продемонстрирована в Ubuntu 18.10 с systemd 239 и в CentOS 7.6 с systemd 219. В качестве обходного пути защиты может использоваться сборка в GCC c включением опции "-fstack-clash-protection", которая по умолчанию применяется в Fedora 28 и 29.

Следует отметить, что в 2014 году автор системной библиотеки musl выделял среди основных архитектурных проблем systemd излишнюю раздутость обработчика PID1 и ставил под сомнение целесообразность реализации обработчика DBus API на уровне PID1, так как он является серьёзным вектором для проведения атак и может негативно влиять на надёжность всей системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В systemd-journald выявлены три уязвимости, позволяющие получить права root
  3. OpenNews: Раскрыты детали атаки Stack Сlash и 15 root-эксплоитов для разных ОС
  4. OpenNews: Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления
  5. OpenNews: Архитектурные проблемы systemd, негативно влияющие на стабильность и безопасность
  6. OpenNews: Участник проекта Debian ответил на критику systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: systemd, stackclash
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  • 1, Аноним (1), 10:21, 19/02/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Очевидно, для решения проблемы потребуется systemd-kerneld ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним (2), 10:23, 19/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
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    Всёравно notabug!1111
     
  • 3, EuPhobos (ok), 10:23, 19/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
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    > Обновления пакетов с устранением уязвимости опубликованы для

    А в devuan исправили уже?

     

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