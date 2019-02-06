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06.02.2019 20:15  Уязвимость в криптовалюте Zcash, позволявшая генерировать новые средства

Разработчики криптовалюты Zcash, занимающей 17 место по уровню капитализации (271 млн долларов) и обеспечивающей анонимность и конфиденциальность метаданных транзакций, раскрыли сведения о критической уязвимости (CVE-2019-7167), позволявшей без ограничений генерировать новые средства (создавать поддельные монеты через предъявление фальшивых доказательств проделанной работы). Несмотря на то, что проблема была выявлена в начале марта 2018 года и скрытно исправлена в октябре прошлого года, информация об уязвимости публично раскрыта только сейчас.

Сведения о наличии уязвимости до сих пор держалась в тайне - до недавних пор о проблеме знало только 4 человека: изначально выявивший проблему криптоаналитик, нанятый компанией Zcash Company, и три сотрудника компании Zcash Company (два криптографа и директор). Уязвимость вызвана недоработкой в алгоритме криптографического подтверждения платежей zk-SNARK, в котором используется метод доказательства с нулевым разглашением.

Проблема была вызвана внесёнными в схему zk-SNARK модификациями, предназначенными для увеличения производительности и адаптации схемы для асимметричного сопряжения настроек. В частности, в процессе генерации ключа при вычислении полиномов, связанных с подтверждением доказательства, формируются различные элементы, некоторые из которых не используются и включаются по ошибке. Наличие данных элементов позволяет обойти проверку непротиворечивости и преобразовать доказательство одного утверждения в корректно воспринимаемое системой доказательство другого утверждения.

Сразу после обнаружения проблемы разработчики удалили опубликованный во время запуска проекта файл с расшифровкой протокола MPC (multi-party computation), который мог использоваться для вычисления параметров, необходимых для эксплуатации уязвимости. В качестве причины пропадания файла было указано его случайное удаление с сервера по недосмотру.

В октябре было предложено обновление zk-SNARK с реализацией новой системы подтверждения "Groth16", в которой были заменены приводящие к проблеме параметры. Для перехода на новую версию протокола 28 октября было выполнено обновление всей сети Zcash под предлогом внесения изменений для значительного повышения эффективности обработки транзакций. 13 ноября проектам Horizen и Komodo, использующим технологии Zcash, было отправлено уведомление о наличии уязвимости, без раскрытия деталей, но с настоятельной рекомендацией перейти на использование алгоритма Groth16. Вскоре данные криптовалюты тоже выпустили обновление.

Отмечается, что в настоящее время пользователям Zcash ничего не угрожает, уязвимость три месяца назад устранена на уровне обновления сети и пользователям не нужно выполнять какие-либо действия для защиты. Маловероятно, что кто-то из злоумышленников смог независимо выявить уязвимость, так как проблема была достаточно изощрённой и обнаружить её могли только очень опытные эксперты в области криптографии (например, до этого проводилось несколько аудитов, которые не выявили проблем). Утверждается, что разработчики провели детальный анализ состояния блокчейна и не выявили следов использования уязвимости. Если бы средства были фиктивно сгенерированы в блокчейне обязательно бы остались следы, которые могли быть легко обнаружены.

  1. Главная ссылка к новости (https://z.cash/blog/zcash-coun...)
  2. OpenNews: Первый релиз клиента открытой платежной системы Zcash
  3. OpenNews: Анонсирована криптовалюта Zcash, обеспечивающая анонимность транзакций
  4. OpenNews: Ethereum отложил обновление платформы из-за выявления критической уязвимости
  5. OpenNews: Криптовалюта Bitcoin Gold подверглась атаке по двойной трате средств
  6. OpenNews: В реализации криптовалюты Monero выявлены две критические уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: zcash, bitcoin
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  • 1.1, Аноним (1), 20:59, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Zcash это пожалуй единственная крипта которая заслуживает внимания
     
     
  • 2.2, rshadow (ok), 21:03, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Скоро телеграм выпустит крипту. Дуров до осени инвесторам обещал. Вот там действительно интересно будет.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 21:10, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Фанбоям Паши. Остальным очередной shitcoin, угу.
     
     
  • 4.4, rshadow (ok), 21:15, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Обещает все тоже самое, только с адекватной скоростью транзакций/сек. То, на чем _все_ текущие криптовалюты уже почти утащили всю идею на дно.
     
     
  • 5.5, Аноним (5), 21:20, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вон в сети шиткоина Bitcoin SV можно делать блоки по 1 ТБ. Он от этого нужным не стал.
     
  • 5.6, Аноним (3), 21:21, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Виталик Покорми меня Бутерин тоже много чего обещал, для некоторых своеобразны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним (5), 21:23, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Monero - ящитаю не конкурент. Чисто монета для скрытого майнинга, никакого ограничения в 21 миллион монет нет, чтобы майнить всегда...
     
  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 21:27, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > без ограничений генерировать новые средства

    Так это же и есть основная фишка любых криптовалют!

     
     
  • 2.9, Аноним (5), 21:30, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Действительно, вот Виталик это уязвимостью не считает
     
  • 2.10, Аноним (5), 21:31, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У btc какбэ ограничение есть
     
  • 1.11, Нанобот (ok), 21:59, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если бы средства были фиктивно сгенерированы в блокчейне обязательно бы остались следы, которые могли быть легко обнаружены.

    т.е. заявления про супер-пупер защищённые транзакции - сказочка для лохов и получить метаданные транзакций может любой разбирающийся в вопросе специалист

     
  • 1.12, Pahanivo (ok), 22:11, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Раздуватели мыльных пузырей ....
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:39, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.reddit.com/r/Buttcoin/

    https://twitter.com/buttcoin

     

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