06.02.2019 12:40  Для Chrome реализован режим экономии ресурсов

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|3.8, майнер (?), 13:13, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а ты на сайт-то зачем зашел - от работы отлыниваешь, или у тебя в фоне "канпелируется"?
Если первое - что у тебя там еще может тормозить? Ты левым глазом другой сайт смотришь, что-ли?
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|2.15, ig0r (??), 13:26, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Соответственно, режим должен называться "AlwaysSlowMode".
ВсегдаМедленно? Зачем в браузере нужен режим "Всегда медленно"?
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|2.16, Аноним (17), 13:26, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Всё проще, его срубают, это же асинхронный js в котором нет гарантий на исполнение, т.е. страница должна верстаться с учётом того что любая ветвь может "исчезнуть" в любой момент :)
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|2.6, asdasd (?), 13:10, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Чтоб система колом не вставала, особенно на Win7+ (говорите что хотите, но у M$ отвратительные дисковые, подсистемы и подсистема управления оперативкой).
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|3.20, Аноним (20), 13:37, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У пеня на вин7 хром коло м систему не ставил, а вот на убунту хромиум вполне может. В винда хоть диспетчер задач можно вызвать и убить процессы, на лине же если уж зависнет, то наглухо и вообще всё
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|2.10, гугель (?), 13:17, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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говорят вам - окно овертона.
Мозила решает, какие css/скрипты грузить, какие нет - причем ни посмотреть, ни поменять не дает, только моргает розовой фигнюшкой "я что-то где-то как-то заблокировала", мы вот взялись решать, до какой строчки этот скрипт исполнять и css загружать.
привыкайте, стандарты в одной кучке, поведение единственно-верных браузеров - в другой, никакими стандартами не описывается, как хошь так и крутись ,а не хошь- добро пожаловать в социальные сети, там за тебя уже все-все порешали.
А свой сайт закрывай нафиг, он не сливает нам нужной информации, и вообще немоден.
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|2.18, Аноним (17), 13:31, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Как то раз когда он засвопился при 16Гб оперативки, он сначала плохо отвечал на вызов этого режима, а потом зачем-то долго доставал себя из свопа...
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|2.12, НяшМяш (ok), 13:21, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Он не отменяет загрузку всех ресурсов на странице, а просто открывает оверлей с основной информацией.
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