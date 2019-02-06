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06.02.2019 12:40  Для Chrome реализован режим экономии ресурсов

Для Chromium предложена реализация экспериментального режима Never-Slow" ("--enable-features=NeverSlowMode"), экономящего ресурсы при обработке раздутых страниц и нагружающих процессор скриптов. Данный режим выставляет более жесткие лимиты на потребление ресурсов скриптами, а также ограничивает размер скриптов, шрифтов, изображений и CSS, отключает document.write() и активирует буферизацию для ответов неизвестного размера (без "Content-Length").

По умолчанию для обработки каждого действия пользователя со страницей выделяется бюджет в 200ms процессорного времени, при превышении которого скрипт останавливается до очередной активности пользователя (клик, прокрутка и т.п.). Максимальный размер изображения ограничивается 1MiB, а общий размер всех изображений на странице - 2MiB. Для CSS устанавливаются лимиты 100KiB и 200KiB на один CSS и все CSS-файлы, соответственно. Для скриптов лимиты на размер определены в 50KiB и 500KiB. Для шрифтов - 100KiB и 100KiB. При обработке страницы допускается установка не более 10 одновременных соединений.

В настоящее время разработка находится на стадии прототипа и пока не готова для включения в основную кодовую базу Chromium. В дальнейшем планируется добавить ограничение на вложенные iframe и реализовать интерфейс для информирования пользователя о ресурсоёмких сайтах, замедляющих работу системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.chromestory.com/20...)
  2. OpenNews: Автоотключение JavaScript для медленных соединений в Chrome для Android
  3. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  4. OpenNews: Firefox и Chrome провели работу по увеличению скорости повторной загрузки страниц
  5. OpenNews: В Chrome тестируют новый подход к компиляции JavaScript
  6. OpenNews: Разработчики Chrome намерены перейти к полной остановке выполнения фоновых вкладок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, limit
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  • 1.1, Аноним (1), 12:59, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А что, так можно было?
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
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    То-ли с переводом беда, то-ли с логикой у разрабов Если экономить ресурсы для с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:05, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Главное что система пользователя от таких быстрых скриптов не будет раком вста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 13:12, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это с какой стороны посмотреть. А зачем вам ещё более тормознутый Gmail, например.
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 13:16, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Речь не об урезании скорости, а об ограничении бюджета на процессорные ресурсы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, Аноним (2), 13:25, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну да не более 200us от последнего действия пользователя, потом полный стоп Дал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 13:28, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    оно-же отключаемо точнее на текущий момент включаемо потом наверное вынесут ку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, майнер (?), 13:13, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а ты на сайт-то зачем зашел - от работы отлыниваешь, или у тебя в фоне "канпелируется"?
    Если первое - что у тебя там еще может тормозить? Ты левым глазом другой сайт смотришь, что-ли?

     
  • 2.15, ig0r (??), 13:26, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Соответственно, режим должен называться "AlwaysSlowMode".

    ВсегдаМедленно? Зачем в браузере нужен режим "Всегда медленно"?

     
     
  • 3.19, kerneliq (ok), 13:33, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как зачем? Чтобы его можно было выключить!
     
  • 2.16, Аноним (17), 13:26, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё проще, его срубают, это же асинхронный js в котором нет гарантий на исполнение, т.е. страница должна верстаться с учётом того что любая ветвь может "исчезнуть" в любой момент :)
     
  • 1.3, Вуыкло (?), 13:02, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно было бы узнать практический смысл данного нововведения. Для дев тулзов?
     
     
  • 2.6, asdasd (?), 13:10, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чтоб система колом не вставала, особенно на Win7+ (говорите что хотите, но у M$ отвратительные дисковые, подсистемы и подсистема управления оперативкой).
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:37, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У пеня на вин7 хром коло м систему не ставил, а вот на убунту хромиум вполне может. В винда хоть диспетчер задач можно вызвать и убить процессы, на лине же если уж зависнет, то наглухо и вообще всё
     
  • 2.10, гугель (?), 13:17, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    говорят вам - окно овертона.
    Мозила решает, какие css/скрипты грузить, какие нет - причем ни посмотреть, ни поменять не дает, только моргает розовой фигнюшкой "я что-то где-то как-то заблокировала", мы вот взялись решать, до какой строчки этот скрипт исполнять и css загружать.

    привыкайте, стандарты в одной кучке, поведение единственно-верных браузеров - в другой, никакими стандартами не описывается, как хошь так и крутись ,а не хошь- добро пожаловать в социальные сети, там за тебя уже все-все порешали.

    А свой сайт закрывай нафиг, он не сливает нам нужной информации, и вообще немоден.

     
     
  • 3.13, istepan (ok), 13:21, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а нехай все подряд в js пихать.
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:09, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Для Chrome реализован режим экономии ресурсов. Он активируется сочетанием клавиш Alt+F4.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:31, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как то раз когда он засвопился при 16Гб оперативки, он сначала плохо отвечал на вызов этого режима, а потом зачем-то долго доставал себя из свопа...
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:19, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Использую в Firefox для аналогичных целей режим "Reader View".
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 13:21, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он не отменяет загрузку всех ресурсов на странице, а просто открывает оверлей с основной информацией.
     

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