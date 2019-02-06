06.02.2019 12:40  Для Chrome реализован режим экономии ресурсов

Для Chromium предложена реализация экспериментального режима Never-Slow" ("--enable-features=NeverSlowMode"), экономящего ресурсы при обработке раздутых страниц и нагружающих процессор скриптов. Данный режим выставляет более жесткие лимиты на потребление ресурсов скриптами, а также ограничивает размер скриптов, шрифтов, изображений и CSS, отключает document.write() и активирует буферизацию для ответов неизвестного размера (без "Content-Length").

По умолчанию для обработки каждого действия пользователя со страницей выделяется бюджет в 200ms процессорного времени, при превышении которого скрипт останавливается до очередной активности пользователя (клик, прокрутка и т.п.). Максимальный размер изображения ограничивается 1MiB, а общий размер всех изображений на странице - 2MiB. Для CSS устанавливаются лимиты 100KiB и 200KiB на один CSS и все CSS-файлы, соответственно. Для скриптов лимиты на размер определены в 50KiB и 500KiB. Для шрифтов - 100KiB и 100KiB. При обработке страницы допускается установка не более 10 одновременных соединений.

В настоящее время разработка находится на стадии прототипа и пока не готова для включения в основную кодовую базу Chromium. В дальнейшем планируется добавить ограничение на вложенные iframe и реализовать интерфейс для информирования пользователя о ресурсоёмких сайтах, замедляющих работу системы.



