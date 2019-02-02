02.02.2019 08:50  Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux

Состоялся выпуск игровой платформы Lutris 0.5, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. Lutris предоставляет готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS и Dolphin. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu 16.04, а также различных дополнительные библиотеки.

Поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним кликом запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. В том числе поддерживается установка игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Battle.net, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Ключевыми новшествами Lutris 0.5 является поддержка установки игр через сервис GOG, позволяющая подключиться к своей учётной записи в GOG, импортировать игры и автотоматически загружать из данного сервиса файлы во время установки. Кроме того в новой версии предложен модернизированный пользовательский интерфейс на базе GTK+, улучшены инструменты импорта игр, появилась возможность одновременного запуска нескольких игр, добавлен инсталлятор для игр Media Foundation, реализован кэш загруженных файлов.

В будущих выпусках ожидается поддержка интеграции с Humble Bundle и БД TOSEC, возможность синхронизации игры между разными устройствами пользователя, интеграция элементов социальной сети (списки друзей, чат, планировщик проведения командных игр), реализация интерфейса для настройки игровых контроллеров.



