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01.02.2019 22:39  WebRender для видеокарт AMD/Intel и защита от MITM-атак в Firefox

В ночных сборках Firefox, на базе которых формируется релиз Firefox 67, расширено применение системы композитинга Servo WebRender, которая теперь включена по умолчанию для некоторых GPU AMD (CIK, VI, GFX9) и Intel (HD Graphics P530/530/630, UHD Graphics 630, Iris Pro Graphics P555). В настоящее время по умолчанию заявлена поддержка лишь отдельных видеокарт, но по мере тестирования список будет расширяться. Напомним, что ранее WebRender был предложен для тестирования только пользователям видеокарт NVIDIA.

Реализация WebRender написана на языке Rust и позволяет вынести на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. При использовании WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снизить нагрузку на CPU. Активировать WebRender можно через переменные "gfx.webrender.all.qualified" и "gfx.webrender.all" в about:config.

Дополнительно можно отметить временную приостановку распространения автоматических обновлений с Firefox 65 для платформы Windows из-за выявления серьёзной несовместимости с некоторыми антивирусами, которая приводит к выводу ошибки SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER при попытке открытия сайтов по HTTPS. Проблема проявляется при включении в антивирусах Avast, AVG, Kaspersky, ESET и Bitdefender модуля защиты Web, который анализирует HTTPS-трафик через подстановку своего сертификата в список корневых сертификатов Windows и подмену на него изначально используемых сертификатов сайтов. Firеfox использует собственный список корневых сертификатов и игнорирует системный список сертификатов, поэтому воспринимает подобную активность как MITM-атаку. Столкнувшимся с проблемой пользователям рекомендуется отключить модуль сканирования HTTPS в антивирусах или разрешить в Firefox использовать системный список сертификатов (security.enterprise_roots.enabled в about:config).

В Firefox 66 планируется выводить отдельное предупреждение (MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED) при выявлении подмены сертификатов и перехвата трафика HTTPS из-за активности антивирусов, вредоносного ПО или вмешательства в трафик провайдера.

  1. Главная ссылка к новости (https://mozillagfx.wordpress.c...)
  2. OpenNews: Включение WebRender в Firefox 64-beta
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц
  4. OpenNews: Определены методы отслеживания перемещений, подлежащие блокировке в Firefox
  5. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  6. OpenNews: Релиз Firefox 65
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 23:28, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Я без этого WebRender вообще уже давно не понимаю как лисой пользоваться. С ним браузер ожил, памяти меньше жрет и работает намного приятнее.
     
     
  • 2.3, VINRARUS (ok), 00:08, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Шо за дикриминация? С каких пор видеопамять не щитается памятью?
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:10, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А у меня к тому же ещё улучшилось зрение, выросло благосостояние, стал меньше уставать и самое главное — брат жив!
     
     
  • 3.10, YetAnotherOnanym (ok), 01:33, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Волосы стали мягкими и шелковистыми?
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:16, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    И падает регулярно
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 00:32, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Три версии браузера используют. Стабильная, бета и ночная. Ни одного падения.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:33, 01/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я от активации WebRender прироста на https://browserbench.org/Speedometer2.0/ по сравнению с DirectX не увидел.
     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 00:12, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что в этом бенчмарке нет графически тяжёлых операций. А операции с DOM и JavaScript всё ещё на старых движках, поэтому и нет изменений.
     
  • 2.7, Anonys (?), 00:28, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Я от активации WebRender прироста на https://browserbench.org/Speedometer2.0/ по сравнению с DirectX не увидел.

    А на какой версии тестировали? Потому на линуксе например его можно активировать только через указание переменных окружения
    MOZ_ACCELERATED=1 MOZ_WEBRENDER=1
    Для проверки в about:support в Compositing должно показывать "WebRender"

     
     
  • 3.9, Аноним (2), 00:49, 02/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    По сравнению с DirectX-же - nightly 66 или 67 на win10 x64 на q6600 gtx1060 В... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, YetAnotherOnanym (ok), 01:36, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Гы... Файрфокс защищает пользователя от малвари, продаваемой под видом антивирусов.
     

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