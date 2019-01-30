30.01.2019 21:57  Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust

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|2.3, Аноним (3), 22:12, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Использования где? В ядре?
Rust как бы безопасный язык, решение задач, подобных QUIC, ему самое то.
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|2.6, пох (?), 22:15, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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> Я бы побоялся сувать ржавчину в продакшен.
всем по%#й. Современный "продакшн" состоит из кривых и гнилых костылей чуть более чем полностью. Одним больше, подумать только.
> У знакомого изза его испоьзования ядро начало тихо сегфолтится.
а потом еще и брат умер?
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|2.13, Илья (??), 23:13, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Потратьте время, поучите раст. Даже если вам не понравится, вы так больше говорить не будете.
Прелесть раста в том, что в нём сложный процесс написания кода. То есть, вы часть ошибок ловите еще до этапа компиляции. То есть, вы вынуждены больше думать наперёд и в итоге получаете меньше проблем.
Например вы пишите на кое-чём другом, Потом тестировщик, к примеру, ловит null-pointer exception. Он тратит время на заведение бага. Потом вы тратите время на починку бага. Потом снова он тратит время на перепроверку... как обычно в общем.
А тут null-значения просто нет. И таких фишек много.
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|5.29, Аноним (-), 01:09, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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unsafe позволяет локализовать небезопасную работу с памятью. Подавляющая часть кода будет safe и будет работать с готовыми оттестированными контейнерами и алгоритмами.
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|4.27, freehck (ok), 01:03, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> говно ваш код, если вы нул поинтер пустили на staging
Пардон, а где его собственно ловить, если не на стейджинге? Стейджинг собственно на то и нужен, чтобы отлавливать такие вот гадости перед отправкой на прод. =)
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|1.4, Аноним (4), 22:13, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А мне нравится http/3. Просто тем что udp. Впнки по udp шустрее бегают. Прятать проще. Сразу скажу что бы не ныли самодержавцы, не только в этой стране, не только от властей.
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|3.12, h31 (ok), 23:06, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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IPTV - особый случай. Во-первых, потерять данные там вполне норм, посыплется картинка, ну и ладно. Во-вторых, UDP позволяет использовать мультикаст. В-третьих, дело скорее не в транспортном протоколе, а в том, что провайдер настроил QoS для собственного IPTV.
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|1.7, Аноним (7), 22:17, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Как только заработает более или менее массово, я думаю, внедрят это в тор и сетевые задержки сети резко уменьшатся. В тор эффект будет поболее всяких ютубов...
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|3.11, Аноним (11), 23:04, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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оборот всего интернета в несколько раз уступает тору. но куда тебе, хомяку, пытаться это осознать
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|4.15, Omnomnom (?), 23:43, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Сильное заявление. Интересно, сколько секунд потребуется тытрубе и нетфликсу, чтобы сгенерировать годовой трафик школотора?
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|1.14, Анон Анонов (?), 23:42, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Cloudflare как всегда "радует". Протокол ещё не зарелизился, а они уже реализацию выкладывают. Буквально нет ещё финальной спецификации. То, что есть сейчас может ещё измениться. И может пойти в разрез с реализацией.
Но им не впервой. Шифрование доменов в TLS тоже только в черновике, а они уже реализацию выкатили. Зачем, спрашивается, бежать впереди паровоза?
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|2.30, freehck (ok), 01:10, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Cloudflare как всегда "радует". Протокол ещё не зарелизился, а они уже реализацию выкладывают.
А протокол-то кто по-вашему пишет? Собственно, сначала драфт, потом реализация, затем стандарт. Это норма.
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|2.36, e nemo (?), 01:54, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Cloudflare - новый гугл, вытаскивают самые модные-свежие технологии в продакшн.
HTTP2, Brotli, TLS1.2, acme/letsencrypt - CF давал возможность пощупать их раньше, чем они появлялись в nginx/haproxy/etc в релизах.
Через этих парней идет огромный поток http-трафика, почему бы не щупать на них новые технологии?
Теперь вот TLS1.3.
P.S. За один только 1.1.1.1 уже можно им быть благодарным, он существенно лучше гугловых 8.8.8.8/8.8.4.4 даже в самых удаленных точках интернета.
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|1.22, Ivan_83 (ok), 00:21, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Очередная порция вранья от гугла.
1. низкий ртт и препуш нужен только дудлу и ещё паре рекламных сетей, так они смогут повысить показы рекламы, а то хомяк может свалить раньше, а то и вовсе у него в днс домены с рекламой заблочены а тут ему сервер сам всё что "надо" отправит раньше, чем будет обращение к днс.
2. контроль перегрузки - так тцп имеет историю огромную и там оно тоже достаточно вылизано, в том числе и дудлом.
3. попытка проскочить мимо шейперов, которые умеют тцп и не умеют квик
4. а какой зоопарк будет в софте: ведь каждая софтинка которой нужен этот убогий протокол должна где то найти либу с ним или притащить с сбой
5. из за крипты повышенная нагрузка на проц даже там где крипта не впёрлась ни разу
6. браузер по тцп может и рожает пачку соединений, и хотя это несколько дольше, но в итоге данные передаются быстрее, а сравнивать с одним соединением не корректно
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