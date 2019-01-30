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30.01.2019 21:57  Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust

Компания Cloudflare открыла исходные тексты проекта Quiche, в рамках которого подготовлена реализация протокола QUIC, написанная на языке Rust и соответствующая 17 черновому варианту спецификации, находящейся в процессе стандартизации в IETF. Код открыт под лицензий BSD. Примечательно, что реализация QUIC от компании Google также развивается под именем QUICHE.

Реализация предоставляет API для обработки пакетов QUIC и управления состоянием соединения. В текущем виде поддерживается согласование версий, TLS 1.3 (на базе BoringSSL), Stream API, управление потоком, оценка потери пакетов, контроль перегрузки (congestion control), обновление ключей, однонаправленные потоки, 0-RTT, сброс состояния и миграция соединений. Предоставляется обвязка для использования кода Quiche для создания серверов и клиентов QUIC на языке Си.

Кроме того, проектом Quinn отдельно развивается ещё одна реализация QUIC на языке Rust. Код поставляется под лицензией Apache 2.0. По функциональности Quinn также нацелен на повторение 17 черновика спецификации, но пока по возможностям отстаёт от реализации Cloudflare. Например, пока не поддерживается 0-RTT и передача HTTP поверх QUIC (HTTP/3). Слой шифрования реализован при помощи rust-библиотек rustls и ring. Подготовлены экспериментальные варианты сервера и клиента для QUIC.

Напомним, что протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. Рассматриваемый протокол уже интегрирован в серверную инфраструктуру Google, входит в состав Chrome, запланирован для включения в Firefox и активно применяется для обслуживания запросов клиентов на серверах Google.

Основные особенности QUIC:

  • Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS поверх UDP);
  • Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;
  • Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаях данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);

  • Не использование при повторной передаче пакета того же номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;
  • Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;
  • Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
  • Криптографические границы блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;
  • Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;
  • Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;
  • Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;
  • Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;
  • Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
  3. OpenNews: Google намерен использовать сетевой протокол QUIC в браузере Chrome по умолчанию
  4. OpenNews: Компания Google представила основанный на UDP экспериментальный протокол QUIC для ускорения Web
  5. OpenNews: Компания Google развивает новый сетевой протокол QUIC
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: quic, http, rust
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  • 1.1, Мудрая Сова (?), 22:08, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –17 +/
    Я бы побоялся сувать ржавчину в продакшен. У знакомого изза его испоьзования ядро начало тихо сегфолтится.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:12, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Использования где? В ядре?
    Rust как бы безопасный язык, решение задач, подобных QUIC, ему самое то.
     
     
  • 3.17, Анонимчжан (?), 23:54, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    "безопасный" растаман?))) нет ни одного безопасного языка. есть безопасное его применение.
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 01:05, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Безопасный в плане работы с памятью. Разумеется можно развести демагогию на этот счет
     
  • 2.6, пох (?), 22:15, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    > Я бы побоялся сувать ржавчину в продакшен.

    всем по%#й. Современный "продакшн" состоит из кривых и гнилых костылей чуть более чем полностью. Одним больше, подумать только.


    > У знакомого изза его испоьзования ядро начало тихо сегфолтится.

    а потом еще и брат умер?

     
  • 2.8, Аноним (8), 22:19, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ты, прости, кто такой? Чьих будешь?
     
  • 2.10, Mad Max (?), 22:57, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сначала лилякс на раст перепеши потом говори про свои корки из-под ядра.
     
  • 2.13, Илья (??), 23:13, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Потратьте время, поучите раст. Даже если вам не понравится, вы так больше говорить не будете.

    Прелесть раста в том, что в нём сложный процесс написания кода. То есть, вы часть ошибок ловите еще до этапа компиляции. То есть, вы вынуждены больше думать наперёд и в итоге получаете меньше проблем.

    Например вы пишите на кое-чём другом, Потом тестировщик, к примеру, ловит null-pointer exception. Он тратит время на заведение бага. Потом вы тратите время на починку бага. Потом снова он тратит время на перепроверку... как обычно в общем.

    А тут null-значения просто нет. И таких фишек много.

     
     
  • 3.16, KonstantinB (ok), 23:45, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да-да, такой офигенный язык, что в нем банальный doubly linked list без unsafe-а сделать невоможно.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 00:06, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну так в неофигенных языках ничего без unsafe-а сделать невоможно.
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 01:09, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    unsafe позволяет локализовать небезопасную работу с памятью. Подавляющая часть кода будет safe и будет работать с готовыми оттестированными контейнерами и алгоритмами.
     
  • 3.19, хотел спросить (?), 00:10, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    говно ваш код, если вы нул поинтер пустили на staging

    а по-хорошему будь девы не криворукие, то qa макаки бы вымерли

     
     
  • 4.25, Led (ok), 00:45, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > говно ваш код

    Нет - ты.

     
  • 4.27, freehck (ok), 01:03, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > говно ваш код, если вы нул поинтер пустили на staging

    Пардон, а где его собственно ловить, если не на стейджинге? Стейджинг собственно на то и нужен, чтобы отлавливать такие вот гадости перед отправкой на прод. =)

     
  • 3.32, Аноним (32), 01:18, 31/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Рискну предположить, что он пытался, но каждый раз когда он заканчивал его изуча... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним (3), 22:10, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Шикарно. Вангую внедрение i2p будет HTTP/4, т.к. повсеместные блокировки и нарушение сетевого нейтралитета - бич современного интернета.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:13, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне нравится http/3. Просто тем что udp. Впнки по udp шустрее бегают. Прятать проще. Сразу скажу что бы не ныли самодержавцы, не только в этой стране, не только от властей.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 22:14, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И IPTV по udp работает значительно стабильнее...
     
     
  • 3.12, h31 (ok), 23:06, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    IPTV - особый случай. Во-первых, потерять данные там вполне норм, посыплется картинка, ну и ладно. Во-вторых, UDP позволяет использовать мультикаст. В-третьих, дело скорее не в транспортном протоколе, а в том, что провайдер настроил QoS для собственного IPTV.
     
     
  • 4.31, Аноним (-), 01:16, 31/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Утилизация сети TCP значительно падает при даже единичных по потерях пакетов П... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Ivan_83 (ok), 00:14, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Стабильнее и удобнее для хомяка когда иптв идёт юникастом по хттп.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:17, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как только заработает более или менее массово, я думаю, внедрят это в тор и сетевые задержки сети резко уменьшатся. В тор эффект будет поболее всяких ютубов...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:52, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оборот гуглотрафика в разы уступает тору? Инфа 100%?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:04, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    оборот всего интернета в несколько раз уступает тору. но куда тебе, хомяку, пытаться это осознать
     
     
  • 4.15, Omnomnom (?), 23:43, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сильное заявление. Интересно, сколько секунд потребуется тытрубе и нетфликсу, чтобы сгенерировать годовой трафик школотора?
     
     
  • 5.35, мое правило (?), 01:42, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Секунд? Переоценили тор)
     
  • 2.26, Аноним (4), 01:00, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В тор.. rtfm.
     
  • 1.14, Анон Анонов (?), 23:42, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Cloudflare как всегда "радует". Протокол ещё не зарелизился, а они уже реализацию выкладывают. Буквально нет ещё финальной спецификации. То, что есть сейчас может ещё измениться. И может пойти в разрез с реализацией.

    Но им не впервой. Шифрование доменов в TLS тоже только в черновике, а они уже реализацию выкатили. Зачем, спрашивается, бежать впереди паровоза?

     
     
  • 2.20, хотел спросить (?), 00:13, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    норм, потом найдут архитектурные дыры и выпустят QUICv6

    и все мы будем один хрен жрать кактус

     
  • 2.23, Cloudflare (?), 00:24, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У нас много свободных ресурсов, за день до релиза стандарта мы уже напишем все.
     
  • 2.30, freehck (ok), 01:10, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Cloudflare как всегда "радует". Протокол ещё не зарелизился, а они уже реализацию выкладывают.

    А протокол-то кто по-вашему пишет? Собственно, сначала драфт, потом реализация, затем стандарт. Это норма.

     
  • 2.36, e nemo (?), 01:54, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Cloudflare - новый гугл, вытаскивают самые модные-свежие технологии в продакшн.
    HTTP2, Brotli, TLS1.2, acme/letsencrypt - CF давал возможность пощупать их раньше, чем они появлялись в nginx/haproxy/etc в релизах.
    Через этих парней идет огромный поток http-трафика, почему бы не щупать на них новые технологии?
    Теперь вот TLS1.3.

    P.S. За один только 1.1.1.1 уже можно им быть благодарным, он существенно лучше гугловых 8.8.8.8/8.8.4.4 даже в самых удаленных точках интернета.

     
     
  • 3.38, e nemo (?), 02:01, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Теперь вот TLS1.3.

    Простите, заговариваюсь. Теперь вот QUIC, он же - потенциальный HTTP/3.

     
  • 1.22, Ivan_83 (ok), 00:21, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередная порция вранья от гугла.

    1. низкий ртт и препуш нужен только дудлу и ещё паре рекламных сетей, так они смогут повысить показы рекламы, а то хомяк может свалить раньше, а то и вовсе у него в днс домены с рекламой заблочены а тут ему сервер сам всё что "надо" отправит раньше, чем будет обращение к днс.

    2. контроль перегрузки - так тцп имеет историю огромную и там оно тоже достаточно вылизано, в том числе и дудлом.

    3. попытка проскочить мимо шейперов, которые умеют тцп и не умеют квик

    4. а какой зоопарк будет в софте: ведь каждая софтинка которой нужен этот убогий протокол должна где то найти либу с ним или притащить с сбой

    5. из за крипты повышенная нагрузка на проц даже там где крипта не впёрлась ни разу

    6. браузер по тцп может и рожает пачку соединений, и хотя это несколько дольше, но в итоге данные передаются быстрее, а сравнивать с одним соединением не корректно

     
     
  • 2.34, гоогл (?), 01:24, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Иван, зайдите в отдел кадров, вам надо получить пилюлей за разглашение NDA
     
  • 1.24, Cloudflare (?), 00:25, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждем offload UDP/QUIC 200G в Mellanox и SolarFlare.
     
  • 1.33, Аноним (-), 01:19, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Для IPTV шифрование не нужно...
     

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