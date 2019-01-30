30.01.2019 10:02  Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9

> нет, старые Raspberry Pi это armhf, а новые Raspberry Pi 3 -

> это aarch64.

armhf - обозначение "архитектуры" (API~ / сборки / порта) софта, а

armv7 и arch64 - процессора/железа

Груши + яблоки. [B]Разлёт нормальный! Раз-раз!1[/B] (и всё равно, все всё путают. и я.)

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[I]* Более новый перенос ARM hard-float (armhf) поддерживает более новые и болеее мощные 32-битные устройства, использующие спецификацию архитектуры ARM седьмой версии.[/I]

--https://www.debian.org/ports/arm/index.ru.html

-- --https://superuser.com/questions/1009540/difference-between-arm64-armel-and-arm

Про "гоняют 32 на aarch64" ниже уже сказали.

Я тут порадовался за ARM: оказывается они _делают_ (разрешают кремне-печатникам~) серверные aarch64 проц-ры _без поддержки [запуска?] в 32 битах. https://blog.einval.com/2019/01/07#rebuilding_on_arm64 (спасибо Planet Debian)

Молодцы. А вот Интел то не шмог. И Торвальдс на винтеле не шмог.

http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110263.html#57

http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110263.html#95

