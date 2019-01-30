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30.01.2019 10:02  Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9

Доступен релиз Alpine Linux 3.9, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с патчами SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (122 Мб), с ядром без патчей (116 Мб), расширенном (420 Мб) и для виртуальных машин (36 Мб).

В новом выпуске:

  • Добавлены сборки для устройств на базе архитектуры ARMv7 (помимо ранее доступных сборок для aarch64 и armhf);
  • Осуществлён возврат на использование OpenSSL (ранее проект мигрировал на LibreSSL);
  • Содержимое Modloop теперь верифицируется по цифровой подписи;
  • Улучшена поддержка GRUB;
  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 4.19, GCC 8.2.0, Busybox 1.29, musl libc 1.1.20, Go 1.11.5, LXC 3.1, PostgreSQL 11.1, Node.js 10.14.2, Crystal 0.27, Zabbix 4.0.3, Nextcloud 15.0.2, OpenSSL 1.1.1 (с поддержкой TLSv1.3);
  • Пакет с Firefox из-за привязки к Rust теперь поставляется только в сборах для архитектуры x86_64.

    1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
    2. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
    3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
    4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.8
    5. OpenNews: Проект postmarketOS приступил к созданию загрузчика и прошивки модема для смартфонов
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: alpine
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  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Неплохой дистр.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:06, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Самое то для десктопа.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:11, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да и для смартфонов неплох (см postmarketos).
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:10, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Судя по объему самой новости и размерам образов, да!
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:19, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    armv7 - это RaspberryPi?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:34, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нет, старые Raspberry Pi это armhf, а новые Raspberry Pi 3 - это aarch64.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:53, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но они все равно 32бит ОС гоняют, ведь там лишь 1 ГБ ОЗУ.
     
     
  • 4.9, Анонимусис (?), 11:46, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же 64хбитные регистры?
     
     
  • 5.10, Аноним (5), 11:58, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в арм они может доступны из 32битного режима?
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 13:58, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    64 битные регистры и на x86_64 доступны в 32 битном режиме. Хотя конечно забавно что нету не каких 64/32 битных режимов у процессора.
     
  • 3.11, Andrey Mitrofanov (?), 12:00, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    #>>armv7 - это Ras

    > нет, старые Raspberry Pi это armhf, а новые Raspberry Pi 3 -
    > это aarch64.

    armhf - обозначение "архитектуры" (API~ / сборки / порта) софта, а
    armv7 и arch64 - процессора/железа

    Груши + яблоки.  [B]Разлёт нормальный! Раз-раз!1[/B]  (и всё равно, все всё путают. и я.)

    .
    :
    [I]* Более новый перенос ARM hard-float (armhf) поддерживает более новые и болеее мощные 32-битные устройства, использующие спецификацию архитектуры ARM седьмой версии.[/I]
    --https://www.debian.org/ports/arm/index.ru.html
    -- --https://superuser.com/questions/1009540/difference-between-arm64-armel-and-arm

    Про "гоняют 32 на aarch64" ниже уже сказали.

    Я тут порадовался за ARM: оказывается они _делают_ (разрешают кремне-печатникам~) серверные aarch64 проц-ры _без поддержки [запуска?] в 32 битах.  https://blog.einval.com/2019/01/07#rebuilding_on_arm64 (спасибо Planet Debian)

    Молодцы.  А вот Интел то не шмог. И Торвальдс на винтеле не шмог.
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110263.html#57
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110263.html#95

     
     
  • 4.13, A.Stahl (ok), 13:03, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я один тебя не понимаю? Слова знакомые, но в осмысленное предложение не объединяются. Это какая-то новая интернет-мода?
     
     
  • 5.14, Andrey Mitrofanov (?), 13:09, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я один тебя не понимаю? Слова знакомые, но в осмысленное предложение не
    > объединяются. Это какая-то новая интернет-мода?

    Видимо, да.  Теперь понятно, что это ты под "Аноним"-ами пишешь о своей проблеме.

    Забыл разлогиниться, спалился?

     
     
  • 6.16, A.Stahl (ok), 13:22, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой ещё проблеме? О чём ты? Впрочем, пофиг... Забей.


     
  • 4.15, Аноним (15), 13:12, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот они, технологии машинного обучения. Только халтурно этого бота обучали.
     
  • 1.8, лютый жабист__ (?), 11:19, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Самый цимес для девопусов - поставить alpine, потом докер, внутри которого будет крутиться alpine + некая софтина.

    А по другому никак, ибо EOL близкий. Сегодня Постгрес 11.1, через полгода засунут какой-нибудь 13.1

    Какие из_вращения не придумают, чтобы Центос не использовать :)

     
     
  • 2.18, Аноним (17), 14:00, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Под хост систему с докером используют tiny linux, так что сами разработчики докера уже забили на alpine.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:43, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Неприятным сюрпризом оказалось то, что Alpine Standard который Just enough to ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:41, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо прописать в /etc/apk/repositories первой строкой /media/cdrom/apks

    В некоторых сборках есть по умолчанию.

     

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