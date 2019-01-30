30.01.2019 10:02  Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9

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|6.17, Аноним (17), 13:58, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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64 битные регистры и на x86_64 доступны в 32 битном режиме. Хотя конечно забавно что нету не каких 64/32 битных режимов у процессора.
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|4.13, A.Stahl (ok), 13:03, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я один тебя не понимаю? Слова знакомые, но в осмысленное предложение не объединяются. Это какая-то новая интернет-мода?
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|5.14, Andrey Mitrofanov (?), 13:09, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я один тебя не понимаю? Слова знакомые, но в осмысленное предложение не
> объединяются. Это какая-то новая интернет-мода?
Видимо, да. Теперь понятно, что это ты под "Аноним"-ами пишешь о своей проблеме.
Забыл разлогиниться, спалился?
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|1.8, лютый жабист__ (?), 11:19, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Самый цимес для девопусов - поставить alpine, потом докер, внутри которого будет крутиться alpine + некая софтина.
А по другому никак, ибо EOL близкий. Сегодня Постгрес 11.1, через полгода засунут какой-нибудь 13.1
Какие из_вращения не придумают, чтобы Центос не использовать :)
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|2.18, Аноним (17), 14:00, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Под хост систему с докером используют tiny linux, так что сами разработчики докера уже забили на alpine.
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|2.19, Аноним (19), 14:41, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Надо прописать в /etc/apk/repositories первой строкой /media/cdrom/apks
В некоторых сборках есть по умолчанию.
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