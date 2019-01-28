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28.01.2019 09:09  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.53

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.53. В новой версии представлено 42 изменения, из которых большинство связано с исправлением ошибок. Из новшеств можно выделить добавление поддержки работы lighttpd в связке с systemd с активацией по сокету и реализацию расширения TLS-ALPN-01 (RFC 7301, Application-Layer Protocol Negotiation), которое используется в HTTP/2 (непосредственно HTTP/2 в lighttpd пока не поддерживается).

Разработчики lighttpd также напоминают о грядущем изменении настроек по умолчанию, связанных с нормализацией URL при обработке HTTP-запросов. В первом квартале 2019 года будут активированы опции жёсткой проверки значений в заголовке Host, а также включена нормализация передаваемых в заголовках ссылок и блокирование ссылок с неэкранированными управляющими символами. В процессе нормализации будет включено автоматическое преобразование '\' в '/', "%2F" в "/", '%20' в '+', разрешение и удаление частей файловых путей с каталогами '.' и '..', декодирование экранированных символов '-', '.', '_' и '~'.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.lighttpd.net/2019/1...)
  2. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Представлен новый высокопроизводительный HTTP-сервер H2O
  4. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
  5. OpenNews: Разработчики Qt представили встроенный http-сервер
  6. OpenNews: Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.52
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: http, lighttpd
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  • 1, Ключевский (?), 09:13, 28/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Еще лет через 10, когда вся сеть перейдет на HTTP/3 aka QUIC, в lighttpd осилят сделать частичную поддержку HTTP/2, правда она будет вызывать падение сервера с предоставлением ремотного рутового шелла любому, но это уж извините, на больее они все равно не способны.
     

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