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27.01.2019 11:54  Опубликован инструмент для выявления проблем с безопасностью в приложениях Electron

Представлен первый выпуск утилиты Electronegativity, предназначенной для выявления некорректных настроек и потенциальных проблем с безопасностью в приложениях, разработанных с использованием платформы Electron. Код проекта написан на языке JavaScript и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Утилита выполняет разбор AST (абстрактное синтаксическое дерево) и DOM, анализирует расхождения с рекомендациями по безопасной разработке с использованием платформы Electron и автоматически выявляет потенциальные проблемы и опасные приёмы разработки. При сканировании приложения утилита распаковывает все ресурсы и анализирует используемый в приложении Javascript-код, HTML-разметку и JSON-блоки. Результат сканирования может быть выведен в форме наглядного текстового отчёта или в форматах CSV и SARIF.

В настоящее время реализовано 27 проверок, подготовленных после изучения типовых уязвимостей в приложениях на базе Electron. Например, проверяется включение настройки "disablewebsecurity", обработка внешних ресурсов без их sandbox-изоляции, обращение к внешним обработчикам, доступ preload-скриптов к Node.js API, переопределение обработчиков протоколов, использование опасных функций (insertCSS, executeJavaScript, eval), отключение блокировки всплывающих окон (allowpopups), обращение к экспериментальным API Chromium, обработка кода без опции "contextIsolation", установка HTTP-соединений без шифрования и т.п.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.doyensec.com/2019...)
  2. OpenNews: Релиз Electron 4.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
  4. OpenNews: Для платформы Electron представлен сервис автоматической доставки обновлений
  5. OpenNews: Уязвимость в приложениях на базе платформы Electron
  6. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: electron
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  • 1.1, Аноним (1), 11:59, 27/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Код проекта написан на языке JavaScript

    А GUI почему не на электроне?

     
     
  • 2.2, DerRoteBaron (ok), 12:02, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Тут это хотя бы логично, г-но лучше г-ном и парсить, тем более там наверняка под это есть с десяток лефтпадов на любой случай г-нокода
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:45, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что вызываться оно будет в цикле сборке, а не вручную
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:07, 27/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Лучше бы бесплатный 3Ds Max, Photoshop и AutoCAD сделали
     
     
  • 2.9, Annoynymous (ok), 13:13, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Давно уже сделали, на всех торрентах страны.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:08, 27/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как понять есть ли уязвимость в electron приложении:
    >оно существует
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:39, 27/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваше приложение имеет следующие проблемы с безопасностью:
    - Оно написано на Electron
     
  • 1.6, Ivan_83 (ok), 12:42, 27/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    if -f electron* then;
    echo "security problem detected!"
    fi
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:12, 27/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зашёл в комментарии, чтобы спетросянить, а тут и без меня их полно.
     

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