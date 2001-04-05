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26.01.2019 11:56  WD открыл наработки, связанные с процессором WD SweRV, и портировал Plasma Mobile для RISC-V

Компания Western Digital открыла под лицензией Apache 2.0 схемы, документацию, CAD-модели, дизайн чипа, микрокод и полную реализацию на языке Verilog для 32-разрядного RISC-V процессора SweRV EH1, работающего на частоте 1.8 GHz, построенного на архитектуре с 8-уровневыми двухмагистральными конвейерами (2-way superscalar) и рассчитанного на производство по техпроцессу 28 нм CMOS. SweRV демонстрирует производительность 4.9 CoreMarks/Mhz и превосходит чип ARM Cortex-A15 (3.5-4.01 CoreMarks/Mhz).

Компания Western Digital намерена использовать чипы на базе архитектуры RISC-V для построения нового поколения устройств, платформ и систем хранения, нацеленных на быструю обработку данных и работу с большими массивами данных (Big Data). На переходном этапе компания планирует добиться мощности производства в миллиард процессорных ядер RISC-V в год, а затем расширить производство до двух миллиардов ядер.

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается 19 вариантов ядер микропроцессоров, девять SoC и пять уже доступных в продаже чипа (SiFive FE310-G000, SiFive Freedom U540, GreenWaves GAP 8, Kendryte K210 и NXP RV32M1). Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

Дополнительно можно отметить, что Alistair Francis из компании Western Digital выполнил портирование мобильной платформы Plasma Mobile для RISC-V и успешно запустил её на реальном оборудовании на базе архитектуры RISC-V. Системное окружение основано на компонентах Yocto.

Платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Voicecall/Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu/Neon, Arch Linux, postmarketOS и Mer. Платформа ориентирована на запуск мобильных приложений, написанных с использованием Qt 5 и фреймворка быстрой разработки приложений Kirigami. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/kde/c...)
  2. OpenNews: Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
  4. OpenNews: В Debian добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Western Digital делает ставку на открытую архитектуру RISC-V
  6. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: risc-v, kde, plasma, mobile
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  • 1.1, Аноним (1), 12:06, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Мониторчик это выдранный дисплей из старого ляптопа или же есть отдельные такие решения, чтоб можно было мобильно подключать ко всякому?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 12:10, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    P.S.: если что, интересно что-то подобное, чем меньше, тем лучше, желательно 7-9 дюйм, можно даже с бедной палитрой, монохромные решения также интересно было бы оценить.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:46, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    посмотри на алишке Feelword, даже меньше 5 дюймов с нормальным разрешением есть, видеосигнал HDMI
     
  • 2.4, YetAnotherOnanym (ok), 12:11, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    По-видимому, это даже не прототип, а "proof-of-concept". Оно всегда выглядит так - куча непонятно чего, соединённая проводами.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 12:14, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Не обязательно, у меня подобным образом в 90ые, начале нулевых, комп домашний выглядел
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:35, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это, наверное, для raspberry pi мониторчик, его можно на алиэкспрессе купить.
     
  • 2.14, nevfr (?), 12:43, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это модуль для прототипирования DIY и всякого такого.
     
  • 2.30, Ананимусс (?), 13:27, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ru.aliexpress.com/item/K150TC-D2-15-inch-1024x768-4-3-HD-Ubatu-Operati
     
     
  • 3.31, Ананимусс (?), 13:29, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Причем, больше скажу, их подобных дохрена, нужно только поискать. Причем поискать мизинцем левой ноги..
     
  • 3.35, anono (?), 14:16, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ей богу дешевле купить бу планшет за 50 зеленых и выдрать оттуда матрицу...
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 14:41, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там не будет HDMI.
     
     
  • 5.45, Аноним (-), 15:33, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А тебе зачем?
     
  • 5.53, ffirefox (?), 15:50, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если + скалер на том же PCB800099?
     
  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 12:08, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    /me хотеть.
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 15:29, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    За это надо выпить! А еще заказал новый комплект SSD от Western Digital.
     
  • 2.49, Michael Shigorin (ok), 15:44, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > /me хотеть.

    Там вот та дура, на которой интерфейсы -- стоит зело дороже самой процессорной платы.  И нет гарантии, что на дуре работает этот самый PCIe...

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:14, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А чип будет так же из строя запланированно выходить, как диски WD?
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 12:16, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Уважаемый, вас надеюсь не затруднит каких-нибудь пруфов в студию, про запланированный выход из строя дисков WD?
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 12:24, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    WD купила HGST, но диски под брендом WD по-прежнему выходят из строя чаще.

    https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-stats-for-2018/

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:34, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там всего один диск WD.

    "Есть ложь, есть гнусная ложь, а есть…"

     
     
  • 5.16, Аноним (1), 12:48, 26/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Плюсую, пока нет пруфов в уличении наличия спецчипа и или спецпрошивки, типа как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.17, Аноним (1), 12:50, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Со своей же стороны скажу, что именно WD держали и дежатся, в отличие от всяких прочих, не будем показывать пальцем !..
     
     
  • 7.27, Amphyby (ok), 13:15, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    отнюдь. Собсна WD black хороши разве что гарантией 3 годая. т.к. аккурат раз в год я ездил в СЦ и обменивал на новый, т.к. старый выходил из строя. С другими хардами таких проблем не было. И не то чтоб я особо долбал по ноуту...
     
     
  • 8.29, Аноним (29), 13:17, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ключевое слово по ноуту. Просто руки распрями и харды заживут новой жизнью.
     
     
  • 9.50, Michael Shigorin (ok), 15:45, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ключевое слово по ноуту.

    +1

    И дело не в руках, а в тряске -- от неё только SSD и поможет.

     
  • 8.36, Аноним (36), 14:24, 26/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И что, а у меня WD Black уже живёт больше 6 лет, и тьфу-тьфу никаких признаков з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.46, Аноним (-), 15:35, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Согласен. Купил 4 диска WD для NAS'а 8 лет назад, до сих пор отлично работает, хотя использую часто.
     
  • 5.56, Манагер тошибы (?), 16:26, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что блэкблейз отказался от вэдэ, ибо всё кроме самых топовых блэков быстро дохло.
     
  • 4.15, nevfr (?), 12:44, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так их и в выборке больше..
     
  • 2.44, Аноним (-), 15:32, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Менеджор сигейта, залогиньтесь!
     
  • 1.9, Аноним (10), 12:27, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > WD ... портировал Plasma Mobile для RISC-V

    Внезапно!

     
     
  • 2.12, iPony (?), 12:36, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что внезапно?
    Мне кажется, что это не инициатива компании, ну а просто человек взял и поковырялся.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:39, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно зачем. Если именно Plasma Mobile, а не Plasma, значит в планах что-то мобильное, но что?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:57, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее для какого-нибудь embedded, там plasma mobile будет вполне гармонична.
     
  • 3.20, Аноним (1), 12:57, 26/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А какая, собственно, разница Всяких этих инициатив с линухо окололинухами на б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, corvuscor (ok), 12:53, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Оба, вот это подгон от WD!
    Такого чипа хватило бы даже для легких нетбуков.
    Казалось бы, байкалы всякие - берите, делайте дизайн и отправляйте китаезам.
    Будет российское железо жи!
     
     
  • 2.22, Аноним (1), 13:00, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем отправлять, оно уже и так так делается, или вы думали что всякие компьютеры с байкала и эльбрусами в/под Новосибирском собирают или в закрытых городках?!
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:14, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не ломай им манямирок.
     
     
  • 4.33, corvuscor (ok), 13:38, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лол, собрались два онанима с опеннета ломать мне манямирок))
    Себе ничего не сломайте. Я, в отличие от 95% местных пустозвонов, на Эльбрусе 801-м работал.
     
     
  • 5.37, Аноним (36), 14:26, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И каким образом ваше теоретическое работание на Эльбрусе отменяет сказанных выше слов?
     
     
  • 6.39, corvuscor (ok), 14:41, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А как можно отменить сказанные слова?
    Слово - оно не воробей.
    А вот что слова не всегда осмысленные и по делу - это факт.
     
  • 6.52, Michael Shigorin (ok), 15:48, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И каким образом ваше теоретическое работание на Эльбрусе
    > отменяет сказанных выше слов?

    Элементарный осмотр комплектной документации, глупый.

     
  • 3.40, пох (?), 15:12, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Миша клялся что сейчас ель-брус уже целиком пилят где-то под Тверью.
    Зная какова жизнь в этом прекрасном городе (и нет, я ничего не хочу знать о его пригородах) и учитывая общее падение цены фантика - в принцпие, уже, наверное не дороже чем в Китае.

    А скоро и дешевле будет. Правда, некоторые работники начнут отправляться в рай прямо с работы, но кого это колебет? Бабы новых нарожают.

     
     
  • 4.48, corvuscor (ok), 15:39, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да не может того быть.
    Последние Эльбрусы с TSMC идут.
    Но цимес не в том. Пока все это дело вяло пилится одними МЦСТ, конпелятор закрыт, а патчей для ведра под эту архитектуру нет в апстриме - оно не взлетит.
    Они делают шаг - линукс делает два. В итоге они вечно будут догонять, постоянно что-то будет недопортировано и отваливаться на ходу.

    Им нужно либо кардинально поднять расходы на НИОКР и разработку, открыть свои наработки и пушнуть их в апстрим, либо поменять парадигму и взять этот самый RISC-V - прийти на готовенькое, так сказать, бо значительная часть работы там за них уже проделана, а процы свои перепрофилировать в ускорители вычислений.

    Но это лишь мое скромное диванное мнение.

     
     
  • 5.54, Michael Shigorin (ok), 15:54, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Миша клялся что сейчас ель-брус уже целиком пилят где-то под Тверью.

    Не клялся, а рассказывал за сборку.

    > Да не может того быть.  Последние Эльбрусы с TSMC идут.

    Они все (процессоры и, видимо, мосты тоже) оттуда идут, если без пятой приёмки -- в Зеленограде пока только 2СМ могут.

    > Но цимес не в том. Пока все это дело вяло пилится одними МЦСТ

    Ну уже далеко не одними, положим...

    > конпелятор закрыт, а патчей для ведра под эту архитектуру нет
    > в апстриме - оно не взлетит.
    > Они делают шаг - линукс делает два. В итоге они вечно будут
    > догонять, постоянно что-то будет недопортировано и отваливаться
    > на ходу.

    ...и про это всё тоже в курсе.  Причём не скажу, что это "догоняние" является такой уж проблемой -- если не хотеть на эльбрусе арчик или гентушечку с режущей кромки.  Посмотрите на версию gcc в rhel7 и сравните с тем, чем прикидывается старый lcc-1.21 ;-)

    > либо поменять парадигму и взять этот самый RISC-V - прийти
    > на готовенькое, так сказать, бо значительная часть работы
    > там за них уже проделана, а процы свои перепрофилировать
    > в ускорители вычислений.

    Этим может заняться ещё кто-то, они явно не станут, как по мне.

     
     
  • 6.57, Аноним (57), 16:37, 26/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А у какой открытой архитектуры наилучшее соотношение по производительности на ва... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.51, Michael Shigorin (ok), 15:48, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > или вы думали что всякие компьютеры с байкала и эльбрусами
    > в/под Новосибирском собирают или в закрытых городках?!

    Тверь, Сергиев Посад, где там ещё... это по эльбрусам.

    PS re #25: уж не знаю, что там у Вас лично за "мирок", но он точно неадекватный.

     
     
  • 4.55, Аноним (25), 16:07, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чипчики к конечносборщикам откуда идут вы и сами знаете. Это ключевое.
     
  • 2.42, Аноним (-), 15:28, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В твоих влажных мечтах, да...
     
  • 1.21, Аноняшка (?), 12:59, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    О! Наконец-то нормальный дизайн у Кед! Смотреть приятно! Почти как у Гномика!
     
     
  • 2.23, Аноним (10), 13:02, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Нормальный дизайн… Смотреть приятно! Почти как у Гномика!

    Головой не ударялся?

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:13, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сильно походу
     
  • 1.26, Аноним (29), 13:15, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хоть что то полезное делает этот WD.
     
  • 1.32, Аноним (-), 13:38, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Может кто запилит в виде библиотеки элементов для LibrePCB? https://github.com/librepcb
     
  • 1.41, Timka (??), 15:26, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Молодцы. За 20 лет пользования никогда их диски не подводили, на домашнем десктопе меньше 10 лет ни один HDD не использовал, а работают они дома 24/7. Понятно что 40 дисков из 3х поколений это не шибко презентабельная выборка, но для меня и так все понятно.
     

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