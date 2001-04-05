26.01.2019 11:56  WD открыл наработки, связанные с процессором WD SweRV, и портировал Plasma Mobile для RISC-V

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|2.3, Аноним (1), 12:10, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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P.S.: если что, интересно что-то подобное, чем меньше, тем лучше, желательно 7-9 дюйм, можно даже с бедной палитрой, монохромные решения также интересно было бы оценить.
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|3.34, Аноним (34), 13:46, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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посмотри на алишке Feelword, даже меньше 5 дюймов с нормальным разрешением есть, видеосигнал HDMI
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|2.49, Michael Shigorin (ok), 15:44, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> /me хотеть.
Там вот та дура, на которой интерфейсы -- стоит зело дороже самой процессорной платы. И нет гарантии, что на дуре работает этот самый PCIe...
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|2.7, Аноним (1), 12:16, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Уважаемый, вас надеюсь не затруднит каких-нибудь пруфов в студию, про запланированный выход из строя дисков WD?
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|6.17, Аноним (1), 12:50, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Со своей же стороны скажу, что именно WD держали и дежатся, в отличие от всяких прочих, не будем показывать пальцем !..
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|7.27, Amphyby (ok), 13:15, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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отнюдь. Собсна WD black хороши разве что гарантией 3 годая. т.к. аккурат раз в год я ездил в СЦ и обменивал на новый, т.к. старый выходил из строя. С другими хардами таких проблем не было. И не то чтоб я особо долбал по ноуту...
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|7.46, Аноним (-), 15:35, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Согласен. Купил 4 диска WD для NAS'а 8 лет назад, до сих пор отлично работает, хотя использую часто.
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|2.12, iPony (?), 12:36, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А что внезапно?
Мне кажется, что это не инициатива компании, ну а просто человек взял и поковырялся.
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|2.13, Аноним (13), 12:39, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Интересно зачем. Если именно Plasma Mobile, а не Plasma, значит в планах что-то мобильное, но что?
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|1.18, corvuscor (ok), 12:53, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Оба, вот это подгон от WD!
Такого чипа хватило бы даже для легких нетбуков.
Казалось бы, байкалы всякие - берите, делайте дизайн и отправляйте китаезам.
Будет российское железо жи!
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|2.22, Аноним (1), 13:00, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Зачем отправлять, оно уже и так так делается, или вы думали что всякие компьютеры с байкала и эльбрусами в/под Новосибирском собирают или в закрытых городках?!
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|4.33, corvuscor (ok), 13:38, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Лол, собрались два онанима с опеннета ломать мне манямирок))
Себе ничего не сломайте. Я, в отличие от 95% местных пустозвонов, на Эльбрусе 801-м работал.
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|6.39, corvuscor (ok), 14:41, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А как можно отменить сказанные слова?
Слово - оно не воробей.
А вот что слова не всегда осмысленные и по делу - это факт.
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|6.52, Michael Shigorin (ok), 15:48, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> И каким образом ваше теоретическое работание на Эльбрусе
> отменяет сказанных выше слов?
Элементарный осмотр комплектной документации, глупый.
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|3.40, пох (?), 15:12, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Миша клялся что сейчас ель-брус уже целиком пилят где-то под Тверью.
Зная какова жизнь в этом прекрасном городе (и нет, я ничего не хочу знать о его пригородах) и учитывая общее падение цены фантика - в принцпие, уже, наверное не дороже чем в Китае.
А скоро и дешевле будет. Правда, некоторые работники начнут отправляться в рай прямо с работы, но кого это колебет? Бабы новых нарожают.
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|4.48, corvuscor (ok), 15:39, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да не может того быть.
Последние Эльбрусы с TSMC идут.
Но цимес не в том. Пока все это дело вяло пилится одними МЦСТ, конпелятор закрыт, а патчей для ведра под эту архитектуру нет в апстриме - оно не взлетит.
Они делают шаг - линукс делает два. В итоге они вечно будут догонять, постоянно что-то будет недопортировано и отваливаться на ходу.
Им нужно либо кардинально поднять расходы на НИОКР и разработку, открыть свои наработки и пушнуть их в апстрим, либо поменять парадигму и взять этот самый RISC-V - прийти на готовенькое, так сказать, бо значительная часть работы там за них уже проделана, а процы свои перепрофилировать в ускорители вычислений.
Но это лишь мое скромное диванное мнение.
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|5.54, Michael Shigorin (ok), 15:54, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Миша клялся что сейчас ель-брус уже целиком пилят где-то под Тверью.
Не клялся, а рассказывал за сборку.
> Да не может того быть. Последние Эльбрусы с TSMC идут.
Они все (процессоры и, видимо, мосты тоже) оттуда идут, если без пятой приёмки -- в Зеленограде пока только 2СМ могут.
> Но цимес не в том. Пока все это дело вяло пилится одними МЦСТ
Ну уже далеко не одними, положим...
> конпелятор закрыт, а патчей для ведра под эту архитектуру нет
> в апстриме - оно не взлетит.
> Они делают шаг - линукс делает два. В итоге они вечно будут
> догонять, постоянно что-то будет недопортировано и отваливаться
> на ходу.
...и про это всё тоже в курсе. Причём не скажу, что это "догоняние" является такой уж проблемой -- если не хотеть на эльбрусе арчик или гентушечку с режущей кромки. Посмотрите на версию gcc в rhel7 и сравните с тем, чем прикидывается старый lcc-1.21 ;-)
> либо поменять парадигму и взять этот самый RISC-V - прийти
> на готовенькое, так сказать, бо значительная часть работы
> там за них уже проделана, а процы свои перепрофилировать
> в ускорители вычислений.
Этим может заняться ещё кто-то, они явно не станут, как по мне.
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|3.51, Michael Shigorin (ok), 15:48, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> или вы думали что всякие компьютеры с байкала и эльбрусами
> в/под Новосибирском собирают или в закрытых городках?!
Тверь, Сергиев Посад, где там ещё... это по эльбрусам.
PS re #25: уж не знаю, что там у Вас лично за "мирок", но он точно неадекватный.
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|1.41, Timka (??), 15:26, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Молодцы. За 20 лет пользования никогда их диски не подводили, на домашнем десктопе меньше 10 лет ни один HDD не использовал, а работают они дома 24/7. Понятно что 40 дисков из 3х поколений это не шибко презентабельная выборка, но для меня и так все понятно.
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