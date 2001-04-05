26.01.2019 11:56  WD открыл наработки, связанные с процессором WD SweRV, и портировал Plasma Mobile для RISC-V

Компания Western Digital открыла под лицензией Apache 2.0 схемы, документацию, CAD-модели, дизайн чипа, микрокод и полную реализацию на языке Verilog для 32-разрядного RISC-V процессора SweRV EH1, работающего на частоте 1.8 GHz, построенного на архитектуре с 8-уровневыми двухмагистральными конвейерами (2-way superscalar) и рассчитанного на производство по техпроцессу 28 нм CMOS. SweRV демонстрирует производительность 4.9 CoreMarks/Mhz и превосходит чип ARM Cortex-A15 (3.5-4.01 CoreMarks/Mhz).

Компания Western Digital намерена использовать чипы на базе архитектуры RISC-V для построения нового поколения устройств, платформ и систем хранения, нацеленных на быструю обработку данных и работу с большими массивами данных (Big Data). На переходном этапе компания планирует добиться мощности производства в миллиард процессорных ядер RISC-V в год, а затем расширить производство до двух миллиардов ядер.

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается 19 вариантов ядер микропроцессоров, девять SoC и пять уже доступных в продаже чипа (SiFive FE310-G000, SiFive Freedom U540, GreenWaves GAP 8, Kendryte K210 и NXP RV32M1). Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

Дополнительно можно отметить, что Alistair Francis из компании Western Digital выполнил портирование мобильной платформы Plasma Mobile для RISC-V и успешно запустил её на реальном оборудовании на базе архитектуры RISC-V. Системное окружение основано на компонентах Yocto.

Платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Voicecall/Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu/Neon, Arch Linux, postmarketOS и Mer. Платформа ориентирована на запуск мобильных приложений, написанных с использованием Qt 5 и фреймворка быстрой разработки приложений Kirigami. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo.