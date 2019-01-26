26.01.2019 10:43  Выпуск графического окружения LXQt 0.14.0

После восьми месяцев разработки состоялся релиз пользовательского окружения LXQt 0.14 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu, Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. Особенности выпуска: В редакцию файлового менеджера pcmanfm-qt добавлена поддержка двухпанельного режима просмотра (Split view), обеспечена обработка desktop-файлов, улучшены инструменты для монтирования разделов (в том числе решены проблемы с монтированием SMB) и добавлен режим отображения полных имён файлов. Реализована пометка специальными пиктограммами скрытых файлов, не заслуживающих доверия исполняемых файлов и desktop-файлов размещённых в каталоге пользователя (метка доверия выставляется через контекстное меню). Расширены сведения, выводимые в диалоге со свойствами файлов и каталогов. Обеспечена подсветка панели инструментов красным цветом при работы с правами root. В меню Tool добавлена опция для копирования полного файлового пути текущего файла;

Добавлена возможность размещения пиктограмм на рабочем столе, таких как Computer, Network, User-Dir и Trash. Обеспечено интерактивное взаимодействие с пиктограммой Trash. Реализовано более естественное перемещение элементов на рабочем столе и возможность их размещения в любом месте;

В просмотрщике изображений lximage-qt обеспечено отображение EXIF-данных, добавлена поддержка загрузки изображений в хранилище ImgBB, добавлена поддержка списков MRU, реализована возможность прикрепления аннотаций к изображениям;

В эмуляторе терминала qterminal реализована возможность настройки отступов и добавлен режим переключения вкладок, повторяющий прошлые переключения между вкладками;

В основной конфигуратор перемещены интерфейсы для настройки времени (lxqt-admin-time ) и управления пользователями (lxqt-admin-user). В lxqt-config добавлены интерфейсы для изменения оформления GTK и настройки тачпадов. Обновлены интерфейсы для изменения яркости экрана и настройки параметров монитора;

Расширены возможности панели. В плагин plugin-spacer с реализацией разделителя добавлен режим автоматического расширения. В меню добавлена возможность фильтрации исполняемых файлов по мере ввода. Добавлена опция для переопределения темы пиктограмм для панели;

Реализована возможность просмотра истории показанных уведомлений;

Обновлены переводы на различные языки и переработан процесс работы с переводами (вместо lxqt-l10n переводы перемещены в основные репозитории);

Повышены требования к зависимостям: Cmake 3.1.0 и lxqt-build-tools 0.6.0. Для сборки теперь необходим компилятор с поддержкой стандарта C++ 14. Кроме того, продолжается работа над выпуском LXQt 1.0.0, главной задачей которого является доведение до полной готовности работы поверх Wayland.



