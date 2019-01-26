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26.01.2019 10:43  Выпуск графического окружения LXQt 0.14.0

После восьми месяцев разработки состоялся релиз пользовательского окружения LXQt 0.14 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu, Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:

  • В редакцию файлового менеджера pcmanfm-qt добавлена поддержка двухпанельного режима просмотра (Split view), обеспечена обработка desktop-файлов, улучшены инструменты для монтирования разделов (в том числе решены проблемы с монтированием SMB) и добавлен режим отображения полных имён файлов.

    Реализована пометка специальными пиктограммами скрытых файлов, не заслуживающих доверия исполняемых файлов и desktop-файлов размещённых в каталоге пользователя (метка доверия выставляется через контекстное меню). Расширены сведения, выводимые в диалоге со свойствами файлов и каталогов. Обеспечена подсветка панели инструментов красным цветом при работы с правами root. В меню Tool добавлена опция для копирования полного файлового пути текущего файла;

  • Добавлена возможность размещения пиктограмм на рабочем столе, таких как Computer, Network, User-Dir и Trash. Обеспечено интерактивное взаимодействие с пиктограммой Trash. Реализовано более естественное перемещение элементов на рабочем столе и возможность их размещения в любом месте;
  • В просмотрщике изображений lximage-qt обеспечено отображение EXIF-данных, добавлена поддержка загрузки изображений в хранилище ImgBB, добавлена поддержка списков MRU, реализована возможность прикрепления аннотаций к изображениям;
  • В эмуляторе терминала qterminal реализована возможность настройки отступов и добавлен режим переключения вкладок, повторяющий прошлые переключения между вкладками;
  • В основной конфигуратор перемещены интерфейсы для настройки времени (lxqt-admin-time ) и управления пользователями (lxqt-admin-user). В lxqt-config добавлены интерфейсы для изменения оформления GTK и настройки тачпадов. Обновлены интерфейсы для изменения яркости экрана и настройки параметров монитора;
  • Расширены возможности панели. В плагин plugin-spacer с реализацией разделителя добавлен режим автоматического расширения. В меню добавлена возможность фильтрации исполняемых файлов по мере ввода. Добавлена опция для переопределения темы пиктограмм для панели;
  • Реализована возможность просмотра истории показанных уведомлений;
  • Обновлены переводы на различные языки и переработан процесс работы с переводами (вместо lxqt-l10n переводы перемещены в основные репозитории);
  • Повышены требования к зависимостям: Cmake 3.1.0 и lxqt-build-tools 0.6.0. Для сборки теперь необходим компилятор с поддержкой стандарта C++ 14.

Кроме того, продолжается работа над выпуском LXQt 1.0.0, главной задачей которого является доведение до полной готовности работы поверх Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://lxqt.org/release/2019/...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения LXQt 0.13
  3. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  4. OpenNews: Сформирована новая редакция Calculate Linux с рабочим столом LXQt
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE
  6. OpenNews: Первый выпуск десктоп-окружения LXQt, созданного в результате объединения LXDE и Razor-Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lxqt, qt
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:46, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Жаль, что нет аналогов некоторым виджетам Плазмы типа kdeconnect, без них сабж не получается использовать на постоянке.
     
     
  • 2.4, equeim (ok), 10:56, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    KDE Connect может работать и как обычная иконка в трее.
     
     
  • 3.14, Fracta1L (ok), 11:29, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Как это сделать?
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:28, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Более того, аналогов самой KDE в принципе нет.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:46, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Юзабельно? На 18.04 запустится?
     
     
  • 2.3, Егоркий (?), 10:52, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    жди до уб 20.04

    До этого же момента нет смысла тыкать

     
  • 1.5, BrainFucker (ok), 11:02, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сколько потребляет памяти?

    Есть ли нормальный режим панели как в KDE, когда если приложение запущено, его иконка заменяла собой иконку ланчера? Нафиг эта устаревшая логика из WinXP и ранее, где пользователь, не являющийся компьютерным з-том постоянно путает ланчер и кнопку доступа к окну, по ошибке запуская новые экземпляры.  

    Вертикально панель разместить можно? А чтобы были только иконки?

    Трей поддерживает оба протокола или только новый? А то многие приложения по прежнему поддерживают только xembed.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:07, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Памяти потребляет примерно как Plasma с отключенными Akonadi и прочими излишествами.
     
     
  • 3.7, BrainFucker (ok), 11:10, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Памяти потребляет примерно как Plasma с отключенными Akonadi и прочими излишествами.

    Тогда не имеет смысла, надо потреблять хотя бы в два раза меньше.

     
  • 2.8, terryfilch (?), 11:10, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    код открыт, ничего не мешает кастомизировать как хочется

    а вопросы пулять на опеннете - явно нет смысла, лучше на оф форум/канал irc,  там точно ответят

     
     
  • 3.11, BrainFucker (ok), 11:13, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели тут никто не пробовал?

    > код открыт, ничего не мешает кастомизировать как хочется

    А кеды кастомизируются без ковыряния кода.

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:13, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Про ланчер не знаю, остальное и раньше можно было. Надписи можно не только убрать, ни и задать ширину-высоту кнопки.
     
  • 2.17, Имя (?), 11:44, 26/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >его иконка заменяла собой иконку ланчера

    Одного терминала и одного браузера хватит всем.

    >постоянно путает ланчер и кнопку доступа к окну, по ошибке запуская новые экземпляры

    Когда вместо запуска нового терминала или браузера происходит переключение на случайно выбраный из уже запущеных, это не пользователь путает.

     
  • 1.9, user90 (?), 11:12, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В LXDE была своя фишка. Даже панель оттуда использовал когда-то. Ну а это ересь, от скриншота хочеться блевануть.
     
  • 1.12, user90 (?), 11:16, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Реализована пометка специальными пиктограммами скрытых файлов, не заслуживающих доверия исполняемых файлов и desktop-файлов размещённых в каталоге пользователя

    Вручную? Насколько я помню, в gvfs были теги и чо угодно еще фиг знает когда. Б-же, какая шняга..

     
  • 1.15, Аноним (15), 11:36, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет ничего прекраснее гнома3.
     
  • 1.16, Аноним (-), 11:40, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дизайн не фонтан, кто же так рисует? Легковесность - не значит не красиво, можно сделать эстетичнее, но художник тот был от слова худо.
     

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