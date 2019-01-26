26.01.2019 10:43  Выпуск графического окружения LXQt 0.14.0

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|1.5, BrainFucker (ok), 11:02, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Сколько потребляет памяти?
Есть ли нормальный режим панели как в KDE, когда если приложение запущено, его иконка заменяла собой иконку ланчера? Нафиг эта устаревшая логика из WinXP и ранее, где пользователь, не являющийся компьютерным з-том постоянно путает ланчер и кнопку доступа к окну, по ошибке запуская новые экземпляры.
Вертикально панель разместить можно? А чтобы были только иконки?
Трей поддерживает оба протокола или только новый? А то многие приложения по прежнему поддерживают только xembed.
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|3.7, BrainFucker (ok), 11:10, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Памяти потребляет примерно как Plasma с отключенными Akonadi и прочими излишествами.
Тогда не имеет смысла, надо потреблять хотя бы в два раза меньше.
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|2.8, terryfilch (?), 11:10, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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код открыт, ничего не мешает кастомизировать как хочется
а вопросы пулять на опеннете - явно нет смысла, лучше на оф форум/канал irc, там точно ответят
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|3.11, BrainFucker (ok), 11:13, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Неужели тут никто не пробовал?
> код открыт, ничего не мешает кастомизировать как хочется
А кеды кастомизируются без ковыряния кода.
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|2.10, Аноним (10), 11:13, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Про ланчер не знаю, остальное и раньше можно было. Надписи можно не только убрать, ни и задать ширину-высоту кнопки.
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|2.17, Имя (?), 11:44, 26/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>его иконка заменяла собой иконку ланчера
Одного терминала и одного браузера хватит всем.
>постоянно путает ланчер и кнопку доступа к окну, по ошибке запуская новые экземпляры
Когда вместо запуска нового терминала или браузера происходит переключение на случайно выбраный из уже запущеных, это не пользователь путает.
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|1.12, user90 (?), 11:16, 26/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Реализована пометка специальными пиктограммами скрытых файлов, не заслуживающих доверия исполняемых файлов и desktop-файлов размещённых в каталоге пользователя
Вручную? Насколько я помню, в gvfs были теги и чо угодно еще фиг знает когда. Б-же, какая шняга..
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