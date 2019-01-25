25.01.2019 14:59  Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0

Следом за Wine 4.0 состоялся релиз смежного проекта Wine Staging 4.0, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. В рамках нового выпуска проведена работа по адаптации поддерживаемых в ветке Wine Staging патчей к актуальной кодовой базе Wine 4.0. Готовые пакеты сформированы для Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE и macOS.

Wine-staging позиционируется как площадка для предварительного тестирования экспериментальных патчей, перед их включением в основное дерево исходных текстов Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 837 дополнительных патчей, включающих 336 наборов изменений. В том числе в Wine Staging реализована поддержка Windows ACL, API Xaudio 2, CUDA/PhysX/NVENC для видеокарт NVIDIA, EAX 1, тем оформления GTK3+, декодирования DXVA2 на стороне GPU, дополнительных кодеков, расширений Direct2D/Direct3D и функций системных библиотек.

Дополнительно можно отметить информацию о разработке нового бэкенда к wined3d на базе графического API Vulkan. Использование Vulkan вместо OpenGL для реализации Direct3D 9, 10 и 11 позволит добиться более высокой производительности в играх. Разработчики Wine также попытались совместно работать с проектом DXGI, решающим сходную задачу (Direct3D 11 поверх API Vulkan), но наладить сотрудничество не получилось. Отмечается, что при использовании связки Wine+DXVK производительность некоторых протестированных игр отличается от запуска в Windows всего на 10%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность падает на 80%.



