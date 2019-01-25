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25.01.2019 14:59  Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0

Следом за Wine 4.0 состоялся релиз смежного проекта Wine Staging 4.0, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. В рамках нового выпуска проведена работа по адаптации поддерживаемых в ветке Wine Staging патчей к актуальной кодовой базе Wine 4.0. Готовые пакеты сформированы для Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE и macOS.

Wine-staging позиционируется как площадка для предварительного тестирования экспериментальных патчей, перед их включением в основное дерево исходных текстов Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 837 дополнительных патчей, включающих 336 наборов изменений. В том числе в Wine Staging реализована поддержка Windows ACL, API Xaudio 2, CUDA/PhysX/NVENC для видеокарт NVIDIA, EAX 1, тем оформления GTK3+, декодирования DXVA2 на стороне GPU, дополнительных кодеков, расширений Direct2D/Direct3D и функций системных библиотек.

Дополнительно можно отметить информацию о разработке нового бэкенда к wined3d на базе графического API Vulkan. Использование Vulkan вместо OpenGL для реализации Direct3D 9, 10 и 11 позволит добиться более высокой производительности в играх. Разработчики Wine также попытались совместно работать с проектом DXGI, решающим сходную задачу (Direct3D 11 поверх API Vulkan), но наладить сотрудничество не получилось. Отмечается, что при использовании связки Wine+DXVK производительность некоторых протестированных игр отличается от запуска в Windows всего на 10%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность падает на 80%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/piperma...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 4.0
  3. OpenNews: Бета-выпуск Proton 3.16, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  5. OpenNews: Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging
  6. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Владимир (??), 15:05, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –9 +/
    Лучше уж windiws 10 в дуалбуте чем этот кривой костыль.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:16, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В виртуалке с проброшенным GPU и ограниченной локальной сетью с хостом, вы хотели сказать?
     
  • 2.3, Аномномномнимус (?), 15:17, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    - сказал мамкин админ и пошёл ставить dosbox, чтобы заработала очередная древняя сутедческая поделка, переписать которую "за еду" всё равно никто не возьмётся...
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:18, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ДА! Полностью согласен. Это не только кривой костыль, но ещё и дыра в Линуксе.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:33, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Hardened
    https://wiki.debian.org/Hardening
    https://wiki.freebsd.org/Capsicum
     
     
  • 4.8, Аноним84701 (ok), 15:43, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://wiki.freebsd.org/Capsicum

    Это все прекрасно … только вот оно само по себе, себя в капсикум (и прочее) увы, не обернет.

     
  • 3.7, Аноним (7), 15:40, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дыра для конкретного пользователя, использующего Wine, божет быть. А костыль - не страшно, нам же не привыкать :)
     

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