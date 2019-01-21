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21.01.2019 19:28  Доступен NumPy 1.16, последний релиз с поддержкой Python 2

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.16, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных рассчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

NumPy 1.16 объявлен как последний выпуск, в котором сохраняется поддержки Python 2.7. Новые возможности отныне будут добавляться только в ветку для Python 3, а поддержка Python 2 будут ограничена только исправлением ошибок. Сопровождение ветки 1.16 будет обеспечено до 31 декабря 2019 года, после чего возможность дальнейшей поддержки будет зависеть от активности лиц, заинтересованных в продолжении использования Python 2. Напомним, что поддержка Python 2.7 будет прекращена сообществом разработчиков языка Python в 2020 году.

В новой версии проведён рефакторинг кодовой базы, переработана организация кода и улучшена переносимость между разными платформами. Добавлена экспериментальная поддержка переопределения функций numpy производными проектами. Функция matmul переведена в разряд универсальных (ufunc) и может быть переопределена при помощи выражения "__array_ufunc__". Улучшена поддержка архитектур ARM, POWER и SPARC, а также платформ AIX и PyPy. Улучшена переносимость с ctypes. Расширена поддержка PEP 3118 (интерфейс совместного доступа к буферам).

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/piperm...)
  2. OpenNews: Опубликован план прекращения поддержки Python 2 в NumPy
  3. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2018
  4. OpenNews: Опубликованы лекции "Python в научных вычислениях"
  5. OpenNews: Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 4.2.0
  6. OpenNews: Выпуск SciPy 1.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: numpy
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