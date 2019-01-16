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16.01.2019 10:35  Mozilla сворачивает программу Test Pilot и сервис Firefox Screenshots

Разработчики Mozilla решили свернуть программу Test Pilot, в рамках которой пользователям давалась возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Начиная с 22 января Test Pilot прекратит свою работу, но все уже установленные экспериментальные возможности продолжат функционировать на системах пользователей.

Предлагавшаяся для тестирования функциональность частично останется доступной в форме отдельных дополнений, доступных для установки из каталога addons.mozilla.org. Экспериментальные возможности, реализованные не в форме дополнений, такие как Firefox Lockbox (предоставляет доступ к сохранённым в Firefox логинам и паролям) и Firefox Send (инструмент для обмена файлами), продолжат своё развитие в виде отдельных продуктов, не привязанных к Firefox.

Напомним, что для участия в программе требовалась установка специального дополнения Test Pilot, которое позволяло активировать и протестировать прототипы с реализацией новых возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществлялись сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями. Перед своим основным внедрением в основной состав браузера тестирование в Test Pilot прошли такие функции, как Activity Stream, Firefox Screenshots и средства для блокирования отслеживания перемещений.

Отмечается, что программа Test Pilot оказалась успешной, но требующей вложения значительных инженерных ресурсов. В конечном счёте, поддержание отдельной платформы для создания экспериментов признано нецелесообразным. Вместо Test Pilot для оценки новых возможностей и сервисов предложена новая модель, ориентированная на применении индивидуальных циклов тестирования с более широким охватом пользователей, но с коротким периодом тестирования (в отличие от Test Pilot подобный эксперимент не потребует постоянного сопровождения).

В качестве примера альтернативной схемы тестирования приводится сервис Firefox Monitor, экспериментальный прототип которого был предложен для тестирования ограниченному числу пользователей штатных выпусков Firefox, не прибегая к программе Test Pilot.

Модель на основе контрольной выборки реальных пользователей оказалась более эффективной, чем использование небольшой отдельной группы тестировщиков. В дальнейшем экспериментальные возможности будут предлагаться для тестирования обычным пользователям (тесты не навязываются и пользователь волен согласиться или отказаться), вместо привлечения для этой задачи узкого круга пользователей, явно присоединившихся к тестированию и установивших дополнение Test Pilot.

Кроме того, можно упомянуть решение о закрытии online-сервиса Firefox Screenshots, позволявшего загружать созданные в браузере снимки страниц и обмениваться ими с другими пользователями. Загруженные снимки в течение 14 дней оставались доступны по прямой ссылке для других пользователей, знающих специальный идентификатор. Одноимённое системное дополнение, поставляемое начиная с выпуска Firefox 59, будет сохранено, но ограничено сохранением скриншотов web-страниц только в локальной системе, без возможности загрузки в облако.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla тестирует в Firefox две новые возможности: Price Wise и Email Tabs
  3. OpenNews: В Firefox тестируют поддержку сохранения в облачные хранилища
  4. OpenNews: В Firefox началось тестирование системы рекомендации контента на основе активности пользователя
  5. OpenNews: Разработчики Mozilla представили две тестовые возможности: Lockbox и Notes
  6. OpenNews: В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: testpilot, firefox, mozilla
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  • 1.1, Аномномномнимус (?), 10:46, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Для скринов всё так же flameshot, deepin screenshot и sharex, остальное не работает. Даже коммерческие решения типа Joxi
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:02, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    добавлю greenshot для дуалбутчиков
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:43, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Через них не сделать скрин всей страницы с невидимой областью. И не выбрать отдельный блок для скриншота (что возможно при взаимодействии с браузером).
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:18, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Spectacle жи
     
  • 1.2, Вадик (??), 10:48, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    У меня есть полное ощущение того, что их проект превратился в монстра и они не знают что с ним делать...

    Все вот эти трения внутренние, которые выливаются то в создание бесполезных функций, то в их удаление, они же не приносят реальной пользы.

     
     
  • 2.4, нах (?), 11:01, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    они зато отлично знают, где зарплата.

    польза от ИБД простая - инвесторы думают, что что-то происходит. Это гораздо лучше, чем если они  начнут подозревать, что не делается ровно ничего.

    Ну не прокатило со скриншотами - интересных данных с пользовательских десктопов ИИ мурзилы там не обнаружил - ок, выпиливаем, попробуем засунуть зонд другой формы.

    главное же ж, ненароком, не сделать серьезного конкурента гуглю.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:36, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие инвесторы? Там на верхушке структуры сидит некоммерческий фонд, который законодательно обязан тратить все, что зарабатывает.
     
     
  • 4.23, нах (?), 12:00, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "зарабатывает", ага, канешна.

     
  • 2.7, тоже Аноним (ok), 11:04, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Не верьте своим ощущениям.
    Любой востребованный проект имеет возможности развития и дополнения.
    Нужны ли они пользователям, получится ли их удобно реализовать - невозможно сказать, не попробовав.
    Если одна из 20 попыток увенчается успехом - это уже очень хороший показатель, если быть реалистом, а не витать среди историй успеха.
    То, что Мозилла и Гугль постоянно анонсируют что-то новое и закрывают то, что не пошло - демонстрация не метаний и стагнации, а наоборот, эффективной работы.
    Вот если все усилия направлены только на поддержку стабильности и совместимости - тут готовьте лопаты...
     
     
  • 3.13, нах (?), 11:24, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Вот если все усилия направлены только на поддержку стабильности и совместимости -
    > тут готовьте лопаты...

    пример хоть один приведите - именно чтоб была стабильность и совместимость (а не "сил и на это не хватило толком")

    мне только один известен - windows xp. Так там, простите, лопаты не помогли, пока не приехал непосредственно от производителя специальный полезный трактор.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:48, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто о чём, а"пох" и "нах" только о винде. Видимо им хорошо платят за простыни на опеннете.
     
     
  • 5.28, нах (?), 12:10, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну так вы же фанбой оперсорсия - так и приведите пример не про винду. Мне такие неизвестны.
    Пример, разумеется, где стабильность и совместимость _достигнуты_, а не в планах на пятилетку, а пока оно сегфолтится при запуске. Потому что тут вполне очевидно, что лопату приносят как раз не потому, что стабильность мешает жить, а потому что ее и нет.

     
     
  • 6.30, Crazy Alex (ok), 12:45, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    emacs
     
     
  • 7.31, нах (?), 12:59, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сдаюсь ;-)
     
  • 4.21, тоже Аноним (ok), 11:49, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    IE / Edge.
     
     
  • 5.24, нах (?), 12:02, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну так у первого совместимость только сама с собой, а у второго и стабильности-то нет, каждая новая версия глючит по новому.
    И ресурсов как раз и не хватило, поскольку лучшие индусские умы заняты впиливанием  новой телеметрии - а нелучший решил что дешевле купить у гугля.

    так что, увы, негодный пример.

     
     
  • 6.32, тоже Аноним (ok), 13:36, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну так у первого совместимость только сама с собой, а у второго и стабильности-то нет

    А теперь читаем, на что отвечаем:

    >> все усилия направлены только на поддержку стабильности и совместимости

    Где вы видите заявление про какие-либо достигнутые результаты? Просто ничего другого в разработке не происходит. С закономерным финалом - продукт уходит в корзину.

     
     
  • 7.33, нах (?), 14:31, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где вы видите заявление про какие-либо достигнутые результаты?

    вы отвечали мне. на просьбу предъявить хоть что-то, где эти результаты достигнуты, а не бла-бла-бла, а по факту пшик.

    повторяю: если эти результаты достигаются - продукт никак не хочет уходить в корзину, приходится специальным трактором сносить. А если в разработке не происходит ни стабильности, ни совместимости, одни разговоры о ней - то да, такой продукт уходит в корзину, потому что нафиг он такой не нужен.


     
  • 1.3, Аноним (3), 11:00, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Ладно хоть локальные скриншоты оставили
     
     
  • 2.5, нах (?), 11:02, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    линуксеры у которых не работает кнопка printscreen - должны страдать.

    остальным нахрен не надо встроенных в браузер анальных скриншотов, у  них в операционной системе нормальные.

     
     
  • 3.9, тоже Аноним (ok), 11:07, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > линуксеры у которых не работает кнопка printscreen - должны страдать.

    У меня работает и принтскрин, и гимп расчехлить недолго.
    Но если мне нужно раз в неделю выгрузить в убогий ВКонтакт табличку с сайта (а иной возможности, как картинкой, соцсети не предоставляют) - пара щелчков в самом браузере куда удобнее.
    Вываливать это добро в облака, естественно, ни разу нужды не было.

     
     
  • 4.11, нах (?), 11:20, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Но если мне нужно раз в неделю выгрузить в убогий ВКонтакт табличку с сайта (а иной возможности,
    > как картинкой, соцсети не предоставляют) - пара щелчков в самом браузере куда удобнее.

    чем удобнее-то? Я вот и не помню, куда там щелкать и зачем - и не факт что в следующий раз мне надо будет с сцайта, а не из навернувшейся  на ходу моно-софтины.
    А принтскрин он и в африке принтскрин - правда, гимп твой тормоз прожорливый, а что у нас вместо mspaint чтоб быстро вырезать порн...э...окошки с паролями и персональными данными, оставив только кусок который можно публиковать - я и не знаю уже (xv небось уже не собирается под модными-современными?)

    > Вываливать это добро в облака, естественно, ни разу нужды не было.

    а это как раз единственное, для чего оно и имело какой-то смысл - чтоб не руками аж пять кнопок нажать, а опа - и вот ссылка для вставки в контактег.

    но, видимо, интересного материала для шантажа или продажи в этих картинках не нашлось, а хранилка денех стоит. Поэтому как раз ее-то и выпилили, локальные-то скриншотики, как я понимаю,где были, там и остались.

      

     
     
  • 5.17, Аноним (17), 11:43, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Blah blah blah шапочка из фольги приварилась к голове. Хранилку всегда заявляли как экспериментальную без очевидного будущего.
     
     
  • 6.25, нах (?), 12:03, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну они типа подозревали, что интересного кина там не будет, поэтому позаявляли-позаявляли, и выпилили.

     
  • 3.14, Аноним (14), 11:32, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Во встроенном средстве есть килерфитча: сохранение скриншота всей страницы, а не только видимой области.
     
     
  • 4.16, Аноним (17), 11:41, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И выделение элементов удобное, прыгать по элементам страницы может Мне так в па... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, istepan (ok), 11:46, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    bindsym Print exec xfce4-screenshooter -r
    bindsym Alt+Print exec xfce4-screenshooter -w
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:05, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно что сделают с экспериментом Notes. Вроде очень понравился. Удобно. Но еще ни разу не использовал. Хотелось бы на него перейти с блокнотиков на рабочем столе.
     
     
  • 2.10, тоже Аноним (ok), 11:09, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Интересно что сделают с экспериментом Notes. Хотелось бы на него перейти с блокнотиков на рабочем столе.

    Мои бухи в восторге от Notes, присутствующих в панели Xfce "из коробки". Зачем для этого браузер?

     
     
  • 3.12, нах (?), 11:21, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >> Интересно что сделают с экспериментом Notes. Хотелось бы на него перейти с блокнотиков на рабочем столе.
    > Мои бухи в восторге от Notes, присутствующих в панели Xfce "из коробки".
    > Зачем для этого браузер?

    мои бухи в восторге от one note. Синхронизируются с мобилой, ага, на то они и "one". И никакого xfce им даром не надо.

     
     
  • 4.22, тоже Аноним (ok), 11:52, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    То есть приложений для заметок, как мы видим, в избытке, и никакой нужды вести их в блокнотике на рабочем столе и ждать плагинов к браузеру, собственно, и не было.
     
     
  • 5.26, нах (?), 12:06, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    это у бухов не было. А мазила, опять же, рассчитывала почитать, что у вас там, на столе.

    Ну почитала, проблевалась - государственных секретов и банковских паролей почему-то не было, а записка "у нинки сифак, не забыть купить резину" не особо улучшила бизнес-климат в компании бессеребренников.

     
  • 2.27, dimqua (ok), 12:07, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все что угодно лучше блокнотиков на рабочем столе.
     
  • 1.29, Аноним (29), 12:14, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждём сворачивания Хруста.
     
     
  • 2.34, нах (?), 14:33, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    располагайтесь поудобнее - лет еще 10-15 придется подождать. А там таки да - свернется, вместе с мурзилой.

     

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