16.01.2019 10:35  Mozilla сворачивает программу Test Pilot и сервис Firefox Screenshots

Разработчики Mozilla решили свернуть программу Test Pilot, в рамках которой пользователям давалась возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Начиная с 22 января Test Pilot прекратит свою работу, но все уже установленные экспериментальные возможности продолжат функционировать на системах пользователей.

Предлагавшаяся для тестирования функциональность частично останется доступной в форме отдельных дополнений, доступных для установки из каталога addons.mozilla.org. Экспериментальные возможности, реализованные не в форме дополнений, такие как Firefox Lockbox (предоставляет доступ к сохранённым в Firefox логинам и паролям) и Firefox Send (инструмент для обмена файлами), продолжат своё развитие в виде отдельных продуктов, не привязанных к Firefox.

Напомним, что для участия в программе требовалась установка специального дополнения Test Pilot, которое позволяло активировать и протестировать прототипы с реализацией новых возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществлялись сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями. Перед своим основным внедрением в основной состав браузера тестирование в Test Pilot прошли такие функции, как Activity Stream, Firefox Screenshots и средства для блокирования отслеживания перемещений.

Отмечается, что программа Test Pilot оказалась успешной, но требующей вложения значительных инженерных ресурсов. В конечном счёте, поддержание отдельной платформы для создания экспериментов признано нецелесообразным. Вместо Test Pilot для оценки новых возможностей и сервисов предложена новая модель, ориентированная на применении индивидуальных циклов тестирования с более широким охватом пользователей, но с коротким периодом тестирования (в отличие от Test Pilot подобный эксперимент не потребует постоянного сопровождения).

В качестве примера альтернативной схемы тестирования приводится сервис Firefox Monitor, экспериментальный прототип которого был предложен для тестирования ограниченному числу пользователей штатных выпусков Firefox, не прибегая к программе Test Pilot.

Модель на основе контрольной выборки реальных пользователей оказалась более эффективной, чем использование небольшой отдельной группы тестировщиков. В дальнейшем экспериментальные возможности будут предлагаться для тестирования обычным пользователям (тесты не навязываются и пользователь волен согласиться или отказаться), вместо привлечения для этой задачи узкого круга пользователей, явно присоединившихся к тестированию и установивших дополнение Test Pilot.

Кроме того, можно упомянуть решение о закрытии online-сервиса Firefox Screenshots, позволявшего загружать созданные в браузере снимки страниц и обмениваться ими с другими пользователями. Загруженные снимки в течение 14 дней оставались доступны по прямой ссылке для других пользователей, знающих специальный идентификатор. Одноимённое системное дополнение, поставляемое начиная с выпуска Firefox 59, будет сохранено, но ограничено сохранением скриншотов web-страниц только в локальной системе, без возможности загрузки в облако.



