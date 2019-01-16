16.01.2019 10:35  Mozilla сворачивает программу Test Pilot и сервис Firefox Screenshots

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|2.18, Аноним (18), 11:43, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Через них не сделать скрин всей страницы с невидимой областью. И не выбрать отдельный блок для скриншота (что возможно при взаимодействии с браузером).
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|1.2, Вадик (??), 10:48, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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У меня есть полное ощущение того, что их проект превратился в монстра и они не знают что с ним делать...
Все вот эти трения внутренние, которые выливаются то в создание бесполезных функций, то в их удаление, они же не приносят реальной пользы.
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|2.4, нах (?), 11:01, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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они зато отлично знают, где зарплата.
польза от ИБД простая - инвесторы думают, что что-то происходит. Это гораздо лучше, чем если они начнут подозревать, что не делается ровно ничего.
Ну не прокатило со скриншотами - интересных данных с пользовательских десктопов ИИ мурзилы там не обнаружил - ок, выпиливаем, попробуем засунуть зонд другой формы.
главное же ж, ненароком, не сделать серьезного конкурента гуглю.
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|3.15, Аноним (15), 11:36, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Какие инвесторы? Там на верхушке структуры сидит некоммерческий фонд, который законодательно обязан тратить все, что зарабатывает.
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|2.7, тоже Аноним (ok), 11:04, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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Не верьте своим ощущениям.
Любой востребованный проект имеет возможности развития и дополнения.
Нужны ли они пользователям, получится ли их удобно реализовать - невозможно сказать, не попробовав.
Если одна из 20 попыток увенчается успехом - это уже очень хороший показатель, если быть реалистом, а не витать среди историй успеха.
То, что Мозилла и Гугль постоянно анонсируют что-то новое и закрывают то, что не пошло - демонстрация не метаний и стагнации, а наоборот, эффективной работы.
Вот если все усилия направлены только на поддержку стабильности и совместимости - тут готовьте лопаты...
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|3.13, нах (?), 11:24, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Вот если все усилия направлены только на поддержку стабильности и совместимости -
> тут готовьте лопаты...
пример хоть один приведите - именно чтоб была стабильность и совместимость (а не "сил и на это не хватило толком")
мне только один известен - windows xp. Так там, простите, лопаты не помогли, пока не приехал непосредственно от производителя специальный полезный трактор.
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|5.28, нах (?), 12:10, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ну так вы же фанбой оперсорсия - так и приведите пример не про винду. Мне такие неизвестны.
Пример, разумеется, где стабильность и совместимость _достигнуты_, а не в планах на пятилетку, а пока оно сегфолтится при запуске. Потому что тут вполне очевидно, что лопату приносят как раз не потому, что стабильность мешает жить, а потому что ее и нет.
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|5.24, нах (?), 12:02, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ну так у первого совместимость только сама с собой, а у второго и стабильности-то нет, каждая новая версия глючит по новому.
И ресурсов как раз и не хватило, поскольку лучшие индусские умы заняты впиливанием новой телеметрии - а нелучший решил что дешевле купить у гугля.
так что, увы, негодный пример.
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|6.32, тоже Аноним (ok), 13:36, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> ну так у первого совместимость только сама с собой, а у второго и стабильности-то нет
А теперь читаем, на что отвечаем:
>> все усилия направлены только на поддержку стабильности и совместимости
Где вы видите заявление про какие-либо достигнутые результаты? Просто ничего другого в разработке не происходит. С закономерным финалом - продукт уходит в корзину.
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|7.33, нах (?), 14:31, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Где вы видите заявление про какие-либо достигнутые результаты?
вы отвечали мне. на просьбу предъявить хоть что-то, где эти результаты достигнуты, а не бла-бла-бла, а по факту пшик.
повторяю: если эти результаты достигаются - продукт никак не хочет уходить в корзину, приходится специальным трактором сносить. А если в разработке не происходит ни стабильности, ни совместимости, одни разговоры о ней - то да, такой продукт уходит в корзину, потому что нафиг он такой не нужен.
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|2.5, нах (?), 11:02, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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линуксеры у которых не работает кнопка printscreen - должны страдать.
остальным нахрен не надо встроенных в браузер анальных скриншотов, у них в операционной системе нормальные.
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|3.9, тоже Аноним (ok), 11:07, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> линуксеры у которых не работает кнопка printscreen - должны страдать.
У меня работает и принтскрин, и гимп расчехлить недолго.
Но если мне нужно раз в неделю выгрузить в убогий ВКонтакт табличку с сайта (а иной возможности, как картинкой, соцсети не предоставляют) - пара щелчков в самом браузере куда удобнее.
Вываливать это добро в облака, естественно, ни разу нужды не было.
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|4.11, нах (?), 11:20, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Но если мне нужно раз в неделю выгрузить в убогий ВКонтакт табличку с сайта (а иной возможности,
> как картинкой, соцсети не предоставляют) - пара щелчков в самом браузере куда удобнее.
чем удобнее-то? Я вот и не помню, куда там щелкать и зачем - и не факт что в следующий раз мне надо будет с сцайта, а не из навернувшейся на ходу моно-софтины.
А принтскрин он и в африке принтскрин - правда, гимп твой тормоз прожорливый, а что у нас вместо mspaint чтоб быстро вырезать порн...э...окошки с паролями и персональными данными, оставив только кусок который можно публиковать - я и не знаю уже (xv небось уже не собирается под модными-современными?)
> Вываливать это добро в облака, естественно, ни разу нужды не было.
а это как раз единственное, для чего оно и имело какой-то смысл - чтоб не руками аж пять кнопок нажать, а опа - и вот ссылка для вставки в контактег.
но, видимо, интересного материала для шантажа или продажи в этих картинках не нашлось, а хранилка денех стоит. Поэтому как раз ее-то и выпилили, локальные-то скриншотики, как я понимаю,где были, там и остались.
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|5.17, Аноним (17), 11:43, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Blah blah blah шапочка из фольги приварилась к голове. Хранилку всегда заявляли как экспериментальную без очевидного будущего.
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|6.25, нах (?), 12:03, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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ну они типа подозревали, что интересного кина там не будет, поэтому позаявляли-позаявляли, и выпилили.
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|3.14, Аноним (14), 11:32, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Во встроенном средстве есть килерфитча: сохранение скриншота всей страницы, а не только видимой области.
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|1.8, Аноним (8), 11:05, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Интересно что сделают с экспериментом Notes. Вроде очень понравился. Удобно. Но еще ни разу не использовал. Хотелось бы на него перейти с блокнотиков на рабочем столе.
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|2.10, тоже Аноним (ok), 11:09, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Интересно что сделают с экспериментом Notes. Хотелось бы на него перейти с блокнотиков на рабочем столе.
Мои бухи в восторге от Notes, присутствующих в панели Xfce "из коробки". Зачем для этого браузер?
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|3.12, нах (?), 11:21, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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>> Интересно что сделают с экспериментом Notes. Хотелось бы на него перейти с блокнотиков на рабочем столе.
> Мои бухи в восторге от Notes, присутствующих в панели Xfce "из коробки".
> Зачем для этого браузер?
мои бухи в восторге от one note. Синхронизируются с мобилой, ага, на то они и "one". И никакого xfce им даром не надо.
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|4.22, тоже Аноним (ok), 11:52, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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То есть приложений для заметок, как мы видим, в избытке, и никакой нужды вести их в блокнотике на рабочем столе и ждать плагинов к браузеру, собственно, и не было.
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|5.26, нах (?), 12:06, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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это у бухов не было. А мазила, опять же, рассчитывала почитать, что у вас там, на столе.
Ну почитала, проблевалась - государственных секретов и банковских паролей почему-то не было, а записка "у нинки сифак, не забыть купить резину" не особо улучшила бизнес-климат в компании бессеребренников.
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|2.34, нах (?), 14:33, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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располагайтесь поудобнее - лет еще 10-15 придется подождать. А там таки да - свернется, вместе с мурзилой.
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