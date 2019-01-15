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14.01.2019 23:15  Разработчики GTK+ 3 тестируют обновлённую тему оформления

Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер Fedora Desktop Team и участник GNOME Release Team, сообщил о тестировании улучшенной темы оформления "Adwaita", используемой по умолчанию в GTK+ 3. Перед включением изменений в состав выпуска GTK 3.24.4, в течение трёх недель пользователям даётся возможность протестировать новую тему и высказать свои замечания. Модернизированная тема поставляется в виде отдельного архива, опубликованного параллельно с выпуском GTK 3.24.3.

Прошлая значительная модернизация темы оформления была проведена в 2014 году. Нынешнее изменение не столь кардинально и в основном сосредоточено на оттачивании мелочей и корректировке цветовой схемы. Тема приведена к более современному виду, но без нарушения совместимости с оформлением виджетов приложений. Изменение касается только темы оформления Adwaita, не затрагивает другие темы, а также CSS-селекторы и классы GTK, которые не менялись с момента выпуска GTK 3.22.

Основные изменения в теме оформления Adwaita:

  • Немного откорректированы цвета, которые стали более яркими. Предложенное цветовое оформления развивается как часть унифицированной палитры, используемой также для пиктограмм приложений;
  • Предпринята попытка сделать панели и кнопки более элегантными и лёгкими, чего удалось добиться при помощи инвертирования яркости, избавления от выделяющихся рамок и чуть большего скругления углов. В светлом варианте темы оформления вместо тёмных кнопок с рамкой на светлом фоне теперь предложены светлые кнопки на тёмном фоне с эффектом отбрасывания небольшой тени. Активные режимы и вкладки выделены тёмным оттенком. Более заметным сделано отличие заголовков активных и неактивных окон;
  • Изменён виджет с реализацией переключателей режимов. Если раньше переключатели явно снабжались метками "ON" и "OFF", то теперь, когда данные переключатели стали привычными пользователям, решено использовать вместо текстовых меток более компактные значки, а форму переключателя сделать более округлой;
  • В остальных виджетах изменения почти не заметны, за исключением небольшой корректировки цветов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2019/01/1...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.24
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.22.0
  4. OpenNews: Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  5. OpenNews: Перед GTK+ 4 планируется сформировать внеплановый выпуск GTK+ 3.24
  6. OpenNews: GTK+ переходит на новую тему оформления, унифицированную для всех платформ
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gtk
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  • 1.1, Аноним (1), 00:14, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Кнопки на окне календаря почти не отличимы от темы macos.
     
     
  • 2.15, Андрей (??), 02:01, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    да, тоже первая мысль
    сделали как в mac os, но это не плохо, довольно приятный стиль
     
  • 2.17, Аноним (17), 02:05, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Гномы изобрели МакОС
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:32, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Хорошо сделали!
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:33, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Серое на сером.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 03:29, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, должно быть красным на синем
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:34, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Раньше кнопка "Закрыть" была чертой отделена и выглядела симметрично.
    Теперь просто крест.
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:34, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше пусть сделают ОФИЦИАЛЬНО поддерживаемую COMPACT-версию Adwaita, для которой будут поддерживать совместимость.
    Цены б им не было.
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:37, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Меньше белого. Стало лучше.
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:42, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Молодцы гномовцы! Умудрились сделать ещё хуже, хотя казалось, что это невозможно! У них талант, определённо!
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:57, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так, значит ли это, что снова будут проблемы с темами после выпуска этой (да, там указанно, что не затрагивает, но вопрос не троллинг, вдруг реально прилетит >_<)
     
  • 1.9, Аноним (9), 01:09, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    как то так теперь https://i.imgur.com/VnUBIpw.png
    x11-libs/gtk+-3.24.3

    вернул назад Qogit-dark

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 02:55, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Госпади, какое уг. Спасибо, анон
     
  • 1.10, Сергей (??), 01:28, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Слизали бы сразу половину всех вкусностей с MacOS. Не нравятся мне закругления в панели сверху по краям, даже в firefox края верхние согнуты, не красиво. Не помню как избатится от тех закруглений
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:28, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Даёшь в Ubuntu по дефолту ванильный GNOME без юнитиподобных интерфейсов.
     
  • 1.12, Аноним (12), 01:36, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Забавные надписи Death, murdered....
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:41, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь Xfce Классная, в общем то, штучка По крайней мере, даже эстетически ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, user90 (?), 02:11, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > они всё ещё на старом gtk.

    Это не на долго, бугога!

    > Только не предлагайте мне тёмные тона.

    Тогда остается только "бело, плоско и пусто" ;)
    Не знаю, мне норм. Я вообще не понимаю этот дефолт: почему текст должен быть черным (темным), а фон белым - а не наоборот??

     
  • 2.23, Mitya (?), 03:40, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Thunar, есть проблема

    https://i.imgur.com/kRktp2v.png

     
  • 1.14, А (??), 01:46, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну хоть не яйца лижут.
     
  • 1.16, user90 (?), 02:03, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Гореть им в аду! Какие нахрен темы, если они изуродовали сам тулкит?
    Выбор пункта меню в GTK2: нажал на меню, не отпуская ЛКМ сдвинул курсор на нужное, отпустил, Ок! - быстро, просто, ИНТУИТИВНО.
    В третьем: кликнул по меню, вылезло подменю, нашел нужный пункт, ЕЩЕ РАЗ КЛИКНУЛ по нему, ффух наконец сработало.

    Я уж промолчу про "редактируемые ускорители" в GTK2..

     
  • 1.19, Аноним (19), 02:11, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кошмар, Clearlooks по сравнению с этим просто шедевр.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 03:42, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Держите наркомана!
     
  • 1.20, Аноним (21), 02:52, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > и чуть большего скругления углов

    как же у меня бонбит. в клочья просто.

     
  • 1.25, Аноним (25), 04:51, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Raleigh бы починили.
     
  • 1.26, Дегенератор (ok), 05:10, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > а форму переключателя сделать более округлой

    Как найти работу, где за переделку квадратных кнопочек в округлые будут платить хорошую зарплату?

     
  • 1.27, Ддд (?), 05:10, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так вот чем годами занимаются в гноме: углы скругляют раз в пять лет. Наши эффективные менеджеры просто дети по сравнению с этими активистами открытости
     

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