14.01.2019 23:15  Разработчики GTK+ 3 тестируют обновлённую тему оформления

Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер Fedora Desktop Team и участник GNOME Release Team, сообщил о тестировании улучшенной темы оформления "Adwaita", используемой по умолчанию в GTK+ 3. Перед включением изменений в состав выпуска GTK 3.24.4, в течение трёх недель пользователям даётся возможность протестировать новую тему и высказать свои замечания. Модернизированная тема поставляется в виде отдельного архива, опубликованного параллельно с выпуском GTK 3.24.3. Прошлая значительная модернизация темы оформления была проведена в 2014 году. Нынешнее изменение не столь кардинально и в основном сосредоточено на оттачивании мелочей и корректировке цветовой схемы. Тема приведена к более современному виду, но без нарушения совместимости с оформлением виджетов приложений. Изменение касается только темы оформления Adwaita, не затрагивает другие темы, а также CSS-селекторы и классы GTK, которые не менялись с момента выпуска GTK 3.22. Основные изменения в теме оформления Adwaita: Немного откорректированы цвета, которые стали более яркими. Предложенное цветовое оформления развивается как часть унифицированной палитры, используемой также для пиктограмм приложений;

Предпринята попытка сделать панели и кнопки более элегантными и лёгкими, чего удалось добиться при помощи инвертирования яркости, избавления от выделяющихся рамок и чуть большего скругления углов. В светлом варианте темы оформления вместо тёмных кнопок с рамкой на светлом фоне теперь предложены светлые кнопки на тёмном фоне с эффектом отбрасывания небольшой тени. Активные режимы и вкладки выделены тёмным оттенком. Более заметным сделано отличие заголовков активных и неактивных окон;

Изменён виджет с реализацией переключателей режимов. Если раньше переключатели явно снабжались метками "ON" и "OFF", то теперь, когда данные переключатели стали привычными пользователям, решено использовать вместо текстовых меток более компактные значки, а форму переключателя сделать более округлой;

В остальных виджетах изменения почти не заметны, за исключением небольшой корректировки цветов.



