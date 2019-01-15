14.01.2019 23:15  Разработчики GTK+ 3 тестируют обновлённую тему оформления

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|1.8, Аноним (8), 00:57, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Так, значит ли это, что снова будут проблемы с темами после выпуска этой (да, там указанно, что не затрагивает, но вопрос не троллинг, вдруг реально прилетит >_<)
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|1.10, Сергей (??), 01:28, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Слизали бы сразу половину всех вкусностей с MacOS. Не нравятся мне закругления в панели сверху по краям, даже в firefox края верхние согнуты, не красиво. Не помню как избатится от тех закруглений
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|2.18, user90 (?), 02:11, 15/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> они всё ещё на старом gtk.
Это не на долго, бугога!
> Только не предлагайте мне тёмные тона.
Тогда остается только "бело, плоско и пусто" ;)
Не знаю, мне норм. Я вообще не понимаю этот дефолт: почему текст должен быть черным (темным), а фон белым - а не наоборот??
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|1.16, user90 (?), 02:03, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Гореть им в аду! Какие нахрен темы, если они изуродовали сам тулкит?
Выбор пункта меню в GTK2: нажал на меню, не отпуская ЛКМ сдвинул курсор на нужное, отпустил, Ок! - быстро, просто, ИНТУИТИВНО.
В третьем: кликнул по меню, вылезло подменю, нашел нужный пункт, ЕЩЕ РАЗ КЛИКНУЛ по нему, ффух наконец сработало.
Я уж промолчу про "редактируемые ускорители" в GTK2..
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|1.27, Ддд (?), 05:10, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Так вот чем годами занимаются в гноме: углы скругляют раз в пять лет. Наши эффективные менеджеры просто дети по сравнению с этими активистами открытости
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