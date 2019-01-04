04.01.2019 19:35  DRM-защита Widevine L3 полностью взломана

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|2.5, Аноним84701 (ok), 22:45, 04/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> DRM-мо будет взломано всегда.
От этого все те зонды и ограничения, запихиваемые под предлогом защиты ДРМ от взлома - лучше не становятся.
Ну и взлом может быть из серии "… а в этой стиральной машине, после небольшой модификации, можно выходить в космос или лететь на Марс -- главное, прямыми руками правильно обработать напильником и паяльником …"
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|3.12, dimqua (ok), 23:15, 04/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, т.к. не отменяет необходимости в использовании CDM-модуля для воспроизведения DRMового контента.
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|2.8, Аноним (8), 23:10, 04/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–14 +/–
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Не, ну в стране, где граждане воспитаны бесплатными mp3 torrent фильмы скачать без регистрации без смс, этого конечно не понять. А в цивилизованных государствах widevine довольно-таки распространен.
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|4.16, Аноним (8), 23:33, 04/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> > Горнодобывающие комбайны распространены, активно используются во многих государствах
> Мне лично горнодобывающий комбайн не нужен. Вот так сразу: распространен, значит нужен. Где логика, а?
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|5.22, dimqua (ok), 00:40, 05/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот только одно привносит пользу, а другое - ограничения. А так, никакой разницы. :-)
"Цифровое управление ограничениями - функции, нарочно спроектированные для ограничения того, что могут делать пользователи. Эти функции называются также цифровыми наручниками."
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|6.31, Аноним (-), 01:05, 05/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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С новым годом вас, дорогой друг! Вы меня не знаете, зато я знаю вас и поздравляю с праздниками!
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|3.27, Аноним (-), 00:59, 05/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Когда кинцо на блюрике перестанет стоить 1/10 моей зарплаты, тогда поговорим. Тебе то в москвабаде может и хорошо, а вот всем остальным как-то не очень.
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|3.35, user90 (?), 01:25, 05/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это то же самое что и обычные торренты, технически. С той лишь разницей, что то, что вы смотрели, НИКОГДА не возникнет желания посмотреть еще раз ;)
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|1.24, Аноним (24), 00:45, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>L1, ибо в этом случае используется специальная изолированная среда исполнения внутри процессора
то есть производители процессоров тратят ресурсы и усложняют аппаратный уровень в угоду копирастии?
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