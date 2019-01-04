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04.01.2019 19:35  DRM-защита Widevine L3 полностью взломана

Исследователь по безопасности из Британии, Дэвид Бьюкенен (David Buchanan), успешно взломал технологию защиты аудио/видео контента Widevine третьего уровня, что позволяет получить полный дамп данных, передаваемых через защищённый DRM канал связи. Widevine разрабатывается компанией Google и применяется для распространения защищённого авторскими правами контента в Netflix, Disney, Amazon Video, BBC, HBO, Facebook, Hulu, Spotify и многих других сервисах. Для декодирования контента поставляется одноимённый CDM-модуль (Content Decryption Module), применяемый в Chrome, ChromeOS, Android и Firefox, а также в продуктах Samsung, Intel, Sony и LG.

Widevine L3 - это самый слабый, почти полностью программный уровень защиты, поэтому компании-дистрибьюторы используют его только для распространения контента в относительно низком качестве (хуже, чем 1080p). Второй уровень (L2) подразумевает выполнение криптографических операций на стороне аппаратно изолированного TEE-окружения (Trusted Execution Environment, например, Intel SGX, ARM TrustZone и AMD PSP). При использовании первого уровня на сторону TEE выносится не только криптографические операции, но и функции обработки контента.

Ошибка была найдена в реализации алгоритма шифрования Whitebox AES-128, который подвержен атаке DFA (Differential Fault Analysis), позволяющей получить доступ к ключу шифрования. Атака позволяет получить доступ к зашифрованным потокам звука и видео в формате MPEG-CENC, которые можно расшифровать и сохранить, используя, например, ffmpeg, не прибегая к усложнённым методам захвата на стадии вывода информации на экран.

При этом найденный метод обхода DRM не предоставляет доступ к данным, обрабатываемым с помощью Widevine L1, ибо в этом случае используется специальная изолированная среда исполнения внутри процессора. Детальные сведения о методе проведения атаки переданы в компанию Google, но, по мнению исследователя, проблема не подлежит исправлению, так как она вызвана архитектурными особенностями Widevine L3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.androidpolice.com/...)
  2. OpenNews: Chrome лишился средств для отключения модуля с поддержкой DRM
  3. OpenNews: Linux-версия Firefox 49 сможет воспроизводить защищённый медиаконтент Netflix и Amazon
  4. OpenNews: В Firefox собираются использовать Widevine CDM для воспроизведения защищённого DRM видео
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 26
  6. OpenNews: Первая открытая реализация анклава для аппаратно изолированных окружений
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: security, drm, encryption, widevine
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  • 1.1, anonimous (?), 22:29, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вызовет ли Гугл пативэн к Дэвиду?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:33, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)
     
  • 2.21, Аноним (-), 00:15, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +15 +/
    Не знаю... Не знаю... Но я пошел на Rutracker за свежачком! ;-)
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:30, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    DRM-мо будет взломано всегда.
     
     
  • 2.5, Аноним84701 (ok), 22:45, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > DRM-мо будет взломано всегда.

    От этого все те зонды и ограничения, запихиваемые под предлогом защиты ДРМ от взлома - лучше не становятся.
    Ну и взлом может быть из серии "… а в этой стиральной машине, после небольшой модификации, можно выходить в космос или лететь на Марс -- главное, прямыми руками правильно обработать напильником и паяльником …"

     
     
  • 3.7, Anonymouss (?), 23:10, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дрелью же
     
  • 3.12, dimqua (ok), 23:15, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, т.к. не отменяет необходимости в использовании CDM-модуля для воспроизведения DRMового контента.
     
  • 2.25, Аноним (-), 00:56, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    И это хорошо! Покупаю игры на GOG без DеRьMа.
     
  • 1.4, lorenko (ok), 22:40, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не гуглу нужно было передавать, а на гитлаб!
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:48, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    времена идейных хакеров-романтиков давно канули в лету (hint: гитхаб ему не заплатит)
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:01, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он написал, что это невозжно исправить, т.к. заложено в архитектуру.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:59, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И зачем он в итоге нужен? )))
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:10, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –14 +/
    Не, ну в стране, где граждане воспитаны бесплатными mp3 torrent фильмы скачать без регистрации без смс, этого конечно не понять. А в цивилизованных государствах widevine довольно-таки распространен.
     
     
  • 3.10, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:14, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ага-ага. В стране розовых пони слушают только лицензионную музыку. Если сам заблуждаешься, то не выставляй это напоказ.
     
     
  • 4.14, Аноним (8), 23:21, 04/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А ты умеешь привирать слова оппонента Вручаю тебе значок Почетный демагог 2019... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.30, Аноним (-), 01:03, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каникулы же, дай ты бестолковой детине потроллить)) 3 дня осталось.
     
  • 3.13, dimqua (ok), 23:19, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот так сразу: распространен, значит нужен.

     
     
  • 4.16, Аноним (8), 23:33, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > > Горнодобывающие комбайны распространены, активно используются во многих государствах
    > Мне лично горнодобывающий комбайн не нужен. Вот так сразу: распространен, значит нужен. Где логика, а?
     
     
  • 5.22, dimqua (ok), 00:40, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот только одно привносит пользу, а другое - ограничения. А так, никакой разницы. :-)

    "Цифровое управление ограничениями - функции, нарочно спроектированные для ограничения того, что могут делать пользователи. Эти функции называются также цифровыми наручниками."

     
     
  • 6.31, Аноним (-), 01:05, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С новым годом вас, дорогой друг! Вы меня не знаете, зато я знаю вас и поздравляю с праздниками!
     
  • 3.27, Аноним (-), 00:59, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Когда кинцо на блюрике перестанет стоить 1/10 моей зарплаты, тогда поговорим. Тебе то в москвабаде может и хорошо, а вот всем остальным как-то не очень.
     
  • 3.33, anonimous (?), 01:08, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут некоторые ещё на аудио/видеокассетах воспитаны, есличо.
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:14, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    на его месте должен был быть я (
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:15, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Года три назад собирал Chromium с Widevine DRM so-шками из поставки Chrome и дел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 23:50, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    заплатили хоть?
     
     
  • 3.23, Аноним (11), 00:45, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    предложили работу в Сиэтле, на старте $250k/год. Отказался.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 01:13, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Забыл сказать про аренду $200k/год. Не благодари. ;)
     
  • 1.15, user90 (?), 23:33, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Около темы: любителей потокового видео можно наказывать любым способом ;) Они децел туповаты..
     
     
  • 2.29, Киноман (?), 01:02, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Выбираю потоковый торрент в KTorrent. :)
     
     
  • 3.35, user90 (?), 01:25, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это то же самое что и обычные торренты, технически. С той лишь разницей, что то, что вы смотрели, НИКОГДА не возникнет желания посмотреть еще раз ;)
     
  • 1.19, Gannet (ok), 23:57, 04/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока читал не мог определиться хорошо это или плохо. Но последнее предложение расставило все точки над... Это прекрасно.
     
  • 1.24, Аноним (24), 00:45, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >L1, ибо в этом случае используется специальная изолированная среда исполнения внутри процессора

    то есть производители процессоров тратят ресурсы и усложняют аппаратный уровень в угоду копирастии?

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 01:06, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Копирастов на костер!
     
  • 1.26, Онаним (?), 00:56, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А как насчёт например использования meltdown для получения ключей на этапе сброса в TEE?
     
     
  • 2.28, Тов. майор (?), 01:01, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Одобряю получение ключей!
     

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